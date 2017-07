Wimbledon: Rafael Nadal “Ha giocato più aggressivo di me, quindi meglio di me”. Gilles Muller “Ancora non ci credo di quello che è appena successo” (Video con i miglior punti)

Rafael Nadal : “Non credo di aver giocato bene i primi due set, poi alla fine ero sempre sotto nel punteggio, ho lottato fino all’ultima palla. Sono deluso, avevo giocato buoni match, ma devo reagire e devo essere positivo.

Ho avuto delle possibilità, sembrerà stupido da dire ma se l’avessi brekkato nel primo set poteva cambiare tutto, ma non l’ho fatto, quindi giusto così, con questi giocatori va così. Nel quinto lui ha avuto più opportunità di me, per cui c’è poco da dire, io giocavo meglio da dietro, lui meglio a rete.

Qualche chiamata dubbia c’è stata per tutti e due. Andare a oltranza al quinto con uno come lui è difficilissimo. Ha giocato più aggressivo di me, quindi meglio di me. Piazzava molto bene il servizio, ha fatto tanti punti così. Ho voglia di tornare e giocare ancora nel campo centrale. È stato bello sentire tutto il sostegno del pubblico, mi dispiace di averli delusi. Ma non è la fine del mondo perdere una partita

Spero di tornare l’anno prossimo per giocare più partite sul Campo Centrale. Giocano quasi sempre gli stessi, questa è la realtà.

Dovrebbero essere più equi”.

Gilles Muller : “Mi sento stanco. E’stata una partita dura. Nadal ha iniziato a giocare meglio e alla fine è stata una battaglia epica, incredibile.

Non ho giocato male nel terzo e quarto set, così ho voluto giocare allo stesso modo anche nel quinto set e le cose alla fine sono andata bene. Ancora non ci credo di quello che è appena successo. Si tratta di una grande emozione essere nei quarti di finale.

Ancora non ci credo, sono emozioni uniche”.