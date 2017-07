Challenger Perugia: I risultati con il Live dettagliato della prima giornata. In campo cinque azzurri

Challenger Perugia| Terra | e43.000 – 1° Turno

LUIGI GUERRIERI – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lorenzo Giustino vs Gleb Sakharov



CH Perugia Lorenzo Giustino Lorenzo Giustino 30 4 Gleb Sakharov • Gleb Sakharov 15 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Sakharov 0-15 0-30 15-30 4-3 L. Giustino 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 G. Sakharov 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-2 → 3-2 G. Sakharov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 L. Giustino 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 G. Sakharov 0-15 15-15 15-30 15-40 df df 0-1 → 1-1 L. Giustino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

2. [3] Santiago Giraldo vs Kenny De Schepper



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Matteo Donati vs Daniel Gimeno-Traver



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Federico Delbonis vs Guido Andreozzi (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [4] Fabiano De Paula / Nino Serdarusic vs Alessandro Motti / Stefano Travaglia



Il match deve ancora iniziare

GRANDSTAND – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Alessio de Bernardis / David Volfson vs [2] Romain Arneodo / Riccardo Ghedin



CH Perugia Alessio De Bernardis / David Volfson Alessio De Bernardis / David Volfson 0 1 2 Romain Arneodo / Riccardo Ghedin [2] • Romain Arneodo / Riccardo Ghedin [2] 0 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Arneodo / Ghedin 2-2 A. De Bernardis / Volfson 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Arneodo / Ghedin 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. De Bernardis / Volfson 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 R. Arneodo / Ghedin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. De Bernardis / Volfson 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 1-6 R. Arneodo / Ghedin 15-0 30-0 ace 40-0 1-4 → 1-5 A. De Bernardis / Volfson 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 df 1-3 → 1-4 R. Arneodo / Ghedin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 A. De Bernardis / Volfson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 R. Arneodo / Ghedin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. De Bernardis / Volfson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

2. Pedro Sousa vs Joris De Loore



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Andrea Arnaboldi vs [8] Gerald Melzer



Il match deve ancora iniziare

4. [Q] Juan Pablo Paz vs [Alt] Salvatore Caruso (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

NEXT GEN – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [PR] Daniel Munoz de la Nava vs [WC] Gian Marco Moroni



CH Perugia Daniel Munoz de la Nava • Daniel Munoz de la Nava 0 4 Gian Marco Moroni Gian Marco Moroni 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Munoz de la Nava 4-3 G. Marco Moroni 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 D. Munoz de la Nava 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 G. Marco Moroni 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 D. Munoz de la Nava 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 D. Munoz de la Nava 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 G. Marco Moroni 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

2. [Q] Moez Echargui vs Marc Polmans



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Gonzalo Escobar vs Stefanos Tsitsipas



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Marin Draganja / Tomislav Draganja vs Benjamin Bonzi / Gleb Sakharov (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare