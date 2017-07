Challenger Perugia: Il Tabellone Principale. Luca Vanni entra come alternates

Challenger Perugia | Terra | e43.000

(1) Delbonis, Federico vs Andreozzi, Guido

(Alt) Bonzi, Benjamin vs Gaio, Federico

(PR) Munoz de la Nava, Daniel vs (WC) Moroni, Gian Marco

Napolitano, Stefano vs (6/Alt) Vanni, Luca

(3) Giraldo, Santiago vs De Schepper, Kenny

(Q) Escobar, Gonzalo vs Tsitsipas, Stefanos

(WC) Donati, Matteo vs Gimeno-Traver, Daniel

(WC) Arnaboldi, Andrea vs (8) Melzer, Gerald

(7) Djere, Laslo vs Berankis, Ricardas

(Q) Echargui, Moez vs Polmans, Marc

(Q) Paz, Juan Pablo vs (Alt) Caruso, Salvatore

Travaglia, Stefano vs (4) Giannessi, Alessandro

(5/WC) Granollers, Marcel vs Ramirez Hidalgo, Ruben

Sousa, Pedro vs De Loore, Joris

Giustino, Lorenzo vs Sakharov, Gleb

(Q) Di Nicola, Gianluca vs (2) Kicker, Nicolas