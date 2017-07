Gunter Bresnik parla del talento: “Dominic Thiem sbaglia i primi 50 dropshot di rovescio che gli dico di provare in allenamento ma, se comincia a metterne in campo due o tre di seguito, quel colpo poi non esce più dalle corde”

Gunter Bresnik, che in passato si era trovato nello stesso periodo allenatore di Dominic Thiem ed Ernests Gulbis, ha utilizzato un paragone tra i due tennsiti in questione per esprimersi in merito al tema del talento. Paragone che, vista la differenza di stile che esiste tra i due colleghi (ed amici), non sarebbe potuto essere più appropriato.

“Si può dire che un giocatore talentuoso sia colui che faccia tutto con facilità e rapidità, ma se questo stesso non sapesse mantenere la continuità? Per esempio, Dominic Thiem sbaglia i primi 50 dropshot di rovescio che gli dico di provare in allenamento ma, se comincia a metterne in campo due o tre di seguito, quel colpo poi non esce più dalle corde”, ha esordito Bresnik.

Il quale, subito dopo, ha descritto Gulbis come l’esatto opposto: “Chiedo a Gublis di fare una cosa e gli riesce al primo tentativo, però se gli chiedo di ripeterla dopo due o tre giorni non ci riesce più. Secondo me, anche la solidità e la continuità sono grandi simboli di talento”, ha proseguito.

Edoardo Gamacchio