Da Perugia: Presente già Delbonis. Il Main Draw inizierà martedì (con il programma di domani)

Giornata caratterizzata dai match di qualificazione all’ATP Challenger Città di Perugia, Blue Panorama Airlines Tennis Cup.

A Perugia, già in pieno clima jazzistico, stanno arrivando tennisti professionisti da tutto il mondo. Il capoluogo umbro rafforza così la propria vocazione internazionale.

L’argentino Federico Delbonis, quindici giorni fa vincitore a Todi nell’altro Challenger umbro organizzato dalla Mef tennis events di Marcello Marchesini, è già al Tennis Club di Via Bonfigli, così come il connazionale e campione in carica a Perugia Nicolas Kicker. I big scenderanno in campo da martedì, quando sono in programma i primi match del tabellone principale. Lunedì si concluderanno le qualificazioni e conosceremo quindi i 4 che si aggiungeranno al seeding perugino.

Intanto ieri è andato in scena un torneo Pro-Am con in campo quattro professionisti del torneo perugino e alcuni giovani imprenditori di Confindustria, sponsor della manifestazione. Una giornata di sport da ricordare per questi ragazzi appassionati di tennis.

L’ingresso ai match sarà gratuito fino a venerdì 14. Per i tre giorni finali è possibile acquistare un abbonamento al costo di 25 euro, altrimenti il ticket avrà un prezzo di 10 euro al giorno, finale compresa. Per chi volesse è possibile fare delle donazioni al comune di Norcia per la ricostruzione del Tennis Club cittadino ed all’associazione “I Love Norcia” per vari progetti legati al sociale nei territori colpiti dal sisma.

LUIGI GUERRIERI – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Gianluca Di Nicola vs [7] Roman Safiullin

2. [4] Juan Pablo Paz vs [5] Walter Trusendi

GRANDSTAND – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Jonathan Eysseric vs Moez Echargui

2. [3] Tomislav Brkic vs [8] Gonzalo Escobar