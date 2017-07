ITF Junior: Forti e Frinzi superano le quali di Wimbledon. Costanza Traversi vince in Germania. Vittoria in doppio per Musetti, Zantedeschi e Tcherkes Zade. Delusione nella summer cup under 14

E’ iniziato ieri Wimbledon Junior terza prova del Grande Slam anche per gli under 18. Sono tre gli italiani al via che giocheranno domani la prima partita del main draw. Mattia Frinzi (1999) e Francesco Forti (1999) sono stati bravi a superare le qualificazioni. Frinzi ha superato prima il cileno Soto e poi la testa di serie numero 6, l’ucraino Kravchenko, mentre Forti ha superato prima il turco Erel e poi il britannico Molloy.

Sorteggio benevolo per i due rappresentanti italiani che dovranno affrontare rispettivamente il tunisino Bellalouna e il brasiliano Seyboth Wild. Anche l’eventuale secondo turno potrebbe essere fattibile per i due italiani, in quando Frinzi si troverebbe uno tra il francese Gaston e l’argentino Grassi Mazzucchi, mentre Forti se passa il primo turno conosce già il prossimo avversario che è la wild card inglese Steward che ieri ha eliminato a sorpresa il ceco Machac.

Molto sfortunata invece l’unica rappresentante italiana nel tabellone femminile, Tatiana Pieri (1999), che incontrerà al primo turno l’americana Claire Liu, testa di serie numero 3, recente vincitrice del torneo di Roehampton sull’erba, dove aveva eliminato, fra l’altro la stessa Pieri al secondo turno ed è una delle pretendenti al successo finale.

I tre italiani sono anche presenti nel torneo di doppio. La collaudata coppia Forti-Frinzi giocherà al primo turno contro una coppia giapponese, mentre Tatiana Pieri gioca in coppia con la croata Lea Boskovic e affronteranno al primo turno le svizzere Waltert-In Albon.

Come detto, in settimana, si è disputato il torneo di grado 1 di Roehampton sull’erba che ha visto la vittoria di Claire Liu tra le donne e dell’argentino Geller tra gli uomini. Erano presenti gli stessi italiani che ora stanno disputando Wimbledon. Mattia Frinzi e Francesco Forti hanno, anche in questo caso, superato le qualificazioni, ma poi si sono arresi al primo turno. Frinzi è stato sconfitto dallo statunitense Aveni, mentre Forti ha perso con l’olandese De Jong.

Nel femminile Tatiana Pieri ha superato al primo turno la cilena Labrana per poi perdere nettamente, come detto, con Claire Liu, poi vincitrice del torneo. Solo primo turno anche nel doppio per tutti gli italiani.

I due tornei più importanti della settimana, dopo Roehampton si sono disputati in Olanda e Repubblica Ceca, con due G2. In Olanda ottima prova di Marco Furlanetto (2001), arrivato fino alle semifinali, solo secondo turno per Lorenzo Musetti (2002), per Edoardo Graziani (2000) e per Michele Vianello (2001). Lorenzo Musetti, in coppia con lo statunitense Grant si è rifatto in doppio vincendo il torneo.

Nel femminile dello stesso torneo Enola Chiesa (2000) supera le qualificazioni ma poi si ferma al primo turno.

In Repubblica Ceca, nell’altro G2, secondo turno per Melania Delai (2002) nel femminile. Nel maschile quarti di finale per Giulio Zeppieri (2001), secondo turno per Federico Arnaboldi (2000) e primo turno per Gabriele Bosio (2000) e Riccardo Perin (2000).

Tanti altri italiani hanno giocato tornei minori in giro per l’Europa. In risultato più significativo lo ha ottenuto Costanza Traversi (2000) ha vinto il torneo G4 in Germania. Nello stesso torneo semifinale per Isabella Tcherkes Zade (2000), che ha anche vinto il doppio in coppia con Aurora Zantedeschi (2000). Tornando al singolare, ottavi di finale per Benedetta Ivaldi (2000) e primo turno per Aurora Zantedeschi (2000).

Nel tabellone maschile dello stesso torneo, quarti di finale per Gian Marco Ortenzi (2000), secondo turno per Edoardo Cecere (2000) e per Alessandro Bordone (2000).

In Grecia, a Corfù, in un altro G4, semifinale per Matteo Arnaldi (2001), quarti di finale per Pietro Marino (2001) e Simone Cacciapuoti (2000), ottavi di finale per Andrea Cugini (2001), Flavio Cobolli (2002), Gianmarco Ferrari (2000) e primo turno per Andrea Gola, Lorenzo Lorusso, Nicolò Zampoli, Nicolò Crespi, Mattia Merli e Giuseppe La Vela.

Nel singolare femminile dello stesso torneo semifinale per Carola Cavelli (2001) e primo turno per Francesca Passaglia (2001) e Valentina Urelli Rinaldi (2000).

In Estonia, nel G4, quarti di finale per Filippo Speziali (2000) e primo turno per Fabrizio Andaloro (2000). Nel femminile quarti di finale per Cristina Tiglea (2001), ottavi per Barbara Dessolis (2001) e primo turno per Francesca Bottardi (2001).

Delusione dalla Summer Cup under 14, la più importante manifestazione a squadre a livello giovanile. L’Italia era tra i favoriti sia in campo maschile che in quello femminile. Le ragazze, Lisa Pigato, Matilde Paoletti e Alessandra Simone sono state eliminate nel girone di qualificazione in Ucraina, dove sono arrivate terze. Dopo aver sconfitto la Bosnia al primo turno, in semifinale, nel turno decisivo, sono state sconfitte dalla Bulgaria per 2-1. A nulla è servito poi vincere tutte le altre partite del girone di consolazione ed arrivare terze.

I ragazzi, Luca Nardi, Giorgio Tabacco e Benito Massacri, invece si sono qualificati alla fase finale nel girone, eliminando prima il Belgio e poi il Portogallo. La sconfitta con la Repubblica Ceca in finale è stata irrilevante per la qualificazione. Nella fase finale i nostri ragazzi si sono subito dovuti arrendere alla Russia con il punteggio di 2-1 e a nulla è servita l’ottima prova di Luca Nardi che ha vinto il proprio incontro per 6-1 6-0. Le successive vittoria, nel girone di consolazione con la Svezia e con la Serbia hanno portato l’Italia al quinto posto finale.

Paolo Angella