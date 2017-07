Future Casinalbo: Il resoconto di giornata. Domani scatta il Main Draw

E’ completo il Tabellone Principale del XXIV Memorial Fontana, il Torneo Internazionale maschile di tennis Futures con un Montepremi di 25.000 Dollari che si gioca sui Campi del Club La Meridiana di Casinalbo.

Sabato e domenica si sono giocati i match di qualificazione.

Dei 32 giocatori al via, solo 8 hanno vinto entrambi i loro match e si sono così qualificati per il main draw: Enrico Della Valle, Gregorio Lulli, Tommaso Roggero, Federico Maccari, Riccardo Roberto, Alessandro Ceppellini, Iacopo Mangiafico e Andrew Watson.

Tra loro anche Jacopo Mangiafico, 18enne modenese del Tennis Modena cresciuto alla corte della Maestra Adriana Serrazanetti. Adriana prima italiana della storia ad aver raggiunto i quarti di finale agli Australian Open e un Best Ranking da numero 38 al Mondo ora allenatrice appunto al Tennis Modena dopo aver giocato tanti anni alla Meridiana allenata da Elio Agnoli, oggi Direttore del Club La Meridiana.

Ha perso invece al secondo turno di “quali” l’altro allievo della Serrazanetti al Tennis Modena, il 17enne Leonardo Taddia.

“Sono stati due giorni davvero molto emozionanti – ha spiegato Adriana – E’ il primo torneo “Pro” per Iacopo e Leonardo, un momento fondamentale. Mangiafico ha vinto due partite molto combattute, si è meritato il tabellone principale e ora potrà addirittura provare a conquistare i primi punti Atp. Taddia ha fatto comunque bene, anche se ha perso ha fatto una bella esperienza”.

“Sono felicissimo, è il primo “pro” che gioco in vita mia, meglio di così non poteva andare – ha detto invece Iacopo Mangiafico – Sono state due partite molto faticose: nella prima ho vinto 7-6 al terzo contro l’ucraino Shcerba in oltre tre ore di match, mentre nella seconda 6-4 7-6 con Carlo Donato. Adesso vediamo cosa succede…”.

“Peccato per l’ultimo turno di “quali”, ho avuto comunque buone sensazione, ho giocato due buone partite, soprattutto la prima – ha detto Taddia – Ora devo continuare a fare tornei e a fare esperienza”.

Nel tabellone principale, già qualificato con una wild card, c’è anche Alessandro Dragoni, ravennate che da anni gioca per la Meridiana. “Mi sto riprendendo dopo un infortunio alla schiena che mi ha tenuto fuori per un paio di mesi. Sono fiducioso, sto sentendo buone sensazioni. Questo è un torneo internazionale di altissimo livello, guardando anche solo le prime otto teste di serie capisci che c’è gente fortissima…”.

Dalle ore 10 di lunedì mattina scatta il tabellone principale al Memorial Fontana: ingresso libero e gratuito al Club La Meridiana di Casinalbo per assistere al grande tennis. Le partite proseguiranno per tutto il giorno con l’ultimo match in serale sotto i riflettori.

Italia F21 – Casinalbo – $25,000 – Terra

Federico CORIA [1] – Alessandro CEPPELLINI (Q)

Daniele CAPECCHI – Andrea GUERRIERI (WC)

Alessandro DRAGONI (WC) – Enrico DALLA VALLE (Q)

Tommaso ROGGERO (Q) – Marco BORTOLOTTI [7]

Andrea COLLARINI [3] – Jacopo STEFANINI

Simone RONCALLI – Gregorio LULLI (Q)

Riccardo ROBERTO (Q) – Andrew WATSON (Q)

Iacopo MANGIAFICO (Q) – Bruno SANT’ANNA [6]

Dragos DIMA [5] – Omar GIACALONE

Luca PREVOSTO – Filippo LEONARDI

Giovanni ORADINI (WC) – Carlo DONATO (LL)

Davide GALOPPINI – Gianluca MAGER [4] (WC)

Andrea BASSO [8] – Pietro RONDONI

Andrea PELLEGRINO – Peter VAJDA (PR)

Federico MACCARI (Q) – Jacopo BERRETTINI

Pietro LICCIARDI – Pedja KRSTIN [2]