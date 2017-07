Challenger Medellin e Winnipeg: Il Main Draw. Alessandro Bega negli Stati Uniti

Challenger Medellin | Terra | $50.000

(1) Estrella Burgos, Victor vs Statham, Jose

(WC) Force, Charles vs Qualifier

Gomez, Juan Sebastian vs Gonzalez, Alejandro

Qualifier vs (7) Hernandez-Fernandez, Jose

(4) Jarry, Nicolas vs Santos, Nicolas

Mena, Facundo vs Varillas, Juan Pablo

Galan, Daniel Elahi vs Arguello, Facundo

El Mihdawy, Adam vs (8) Hamou, Maxime

(5) Arevalo, Marcelo vs Mantilla, Felipe

Qualifier vs (WC) Salamanca, Carlos

(WC) Hernandez Ramirez, Sergio Luis vs (WC) Carvajal, Gabriel

Song, Evan vs (3) Souza, Joao

(6) Quiroz, Roberto vs Qualifier

Endara, Ivan vs Rodriguez, Cristian

Villanueva, Gonzalo vs Galarza, Juan Ignacio

Falla, Alejandro vs (2) King, Darian

Challenger Winnipeg | Cemento | $75.000

(1) Kavcic, Blaz vs Dancevic, Frank

Uchida, Kaichi vs Qualifier

Mousley, Bradley vs (WC) Di Feo, Hugo

Sarmiento, Raymond vs (6) Diez, Steven

(3) Ito, Tatsuma vs Qualifier

Leshem, Edan vs Bega, Alessandro

Takahashi, Yusuke vs (WC) Lin, Jack Mingjie

(WC) Monette, Samuel vs (5) Moriya, Hiroki

(8) Rola, Blaz vs Bester, Philip

Purcell, Max vs Chen, Ti

Tearney, Finn vs Giron, Marcos

Bangoura, Sekou vs (4) Uchiyama, Yasutaka

(7) Schnur, Brayden vs Peliwo, Filip

Sarkissian, Alexander vs Qualifier

(WC) Muamba, Nicaise vs Qualifier

Harrison, Christian vs (2) Polansky, Peter