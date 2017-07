Wimbledon: I risultati con il Live dettagliato della settima giornata. Promosso Roger Federer. Ok Murray. Avanzano Berdych e Querrey. Simona Halep ad una partita dalla prima posizione mondiale. Eterna Venus Williams

Marin Cilic, numero 6 della classifica mondiale e 7 del seeding, si è sbarazzato con un eloquente periodico 62 dello spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 19 Atp e 18esima testa di serie.

Andy Murray non gioca un buon match, ma riesce comunque ad accedere ai quarti di finale di Wimbledon 2017. Il numero uno ha avuto la meglio in tre tiratissimi parziali sul francese Benoit Paire, che alla fine si arrende con lo score di 7-6(1) 6-4 6-4.

Nessun problema per Roger Federer che ha sconfitto in tre set Grigor Dimitrov mai praticamente in partita.

L’incontro è durato solo un set, il primo con Dimitrov che ha tenuto fino al 4 pari, per poi cedere la battuta nel nono game e praticamente terminare in quel momento la partita.

Timida reazione del bulgaro nel terzo set quando sotto di un break (3-4), ha controbrekkato Roger giocando un bellissimo game, ma cedendo nel gioco successivo il servizio e poi anche la partita.

Tomas Berdych supera in cinque set Dominic Thiem dopo una bellissima partita fatta di tanti punti davvero belli da vedere.

Nel quinto e decisivo set il break è arrivato nel secondo game (a 30), con Berdych che praticamente non ha concesso più niente alla battuta vincendo la partita per 6 a 3.

Sam Querrey, numero 28 Atp e 24esima testa di serie, ha saputo prevalere in cinque set sul sudafricano Kevin Anderson, numero 42 del ranking, approdato per la terza volta agli ottavi ripetendo quanto ottenuto nel 2014 e 2015,

Il punteggio in favore dell’americano è stato 57 76(5) 63 67(11) 63.

Wimbledon – Quarti di Finale

Murray (1) – Querrey (24)

Muller (16) – Cilic (7)

Raonic (6) – Federer (3)

(2) Djokovic o Mannarino vs (11) Berdych

Svetlana Kuznetsova torna tra le migliori otto a Wimbledon (le era già riuscito nel 2003, 2005 e 2007). Negli ottavi la russa, numero 8 Wta e settima testa di serie, ha sconfitto per 62 64, in poco meno di un’ora e mezza di una partita mai in discussione, la polacca Agnieszka Radwanska.

Primo quarto a Londra per Magdalena Rybarikova. Nell’ottavo più inatteso del programma. La slovacca, numero 87 del ranking mondiale, ha battuto per 64 26 63, dopo quasi due ore di battaglia, la croata Petra Martic, numero 135 Wta, passata attraverso le qualificazioni.

Dopo due anni CocoVandeweghe è di nuovo tra le migliori otto sui prati di Church Road. La statunitense, numero 25 Wta e 24esima testa di serie, si è imposta per 76(4) 64 sulla danese Caroline Wozniacki, numero 6 Wta e quinta testa di serie, costretta per la sesta volta in carriera a fermarsi negli ottavi.

Nei quarti a Wimbledon per la 13esima volta per Venus Williams. Negli ottavi Venus, con 98 partite giocate a Wimbledon è la terza tennista con più presenze sui prati di Church Road, ha regolato per 63 62 la croata Ana Konjuh, 19enne di Dubrovnik, numero 29 Wta e 27esima testa di serie.

Angelique Kerber non sarà più numero del mondo al termine del torneo di Wimbledon.

La tedesca è uscita di scena negli ottavi di finale battuta da Garbine Muguruza con il risultato di 46 64 64 dopo 2 ore e 18 minuti di partita.

Con questo risultato al momento è n.1 del mondo Karolina Pliskova, ma se la Halep approdasse in semifinale sarà lei la nuova n.1 del mondo.

Jelena Ostapenko si è qualificata per i quarti di finale ai “The Campionships”, dove peraltro vanta il titolo junior conquistato nel 2014. Negli ottavi la lettone, numero 13 del ranking mondiale e 13esima testa di serie, si è imposta per 63 76(6), in poco meno di un’ora e tre quarti di gioco, sull’ucraina Elina Svitolina, numero 5 Wta.

Simona Halep ad una vittoria dalla prima posizione mondiale. Simona ha sconfitto per 76(3) 62 la bielorussa Victoria Azarenka, numero 683 Wta (era in gara con il ranking protetto).

Johanna Konta, numero 7 Wta e sesta testa di serie, si è aggiudicata, dopo due ore ed undici minuti di battaglia, la sfida degli ottavi contro la francese Caroline Garcia, numero 22 Wta e 21esima testa di serie.

Wimbledon – Quarti di Finale

Muguruza (14) – Kuznetsova (7)

Rybarikova – Vandeweghe (24)

Williams (10) – Ostapenko (13)

(2) Halep – Konta (6)

Wimbledon – Ottavi di Finale

Centre Court – 2:00pm

(27) Ana Konjuh – (10) Venus Williams



GS Wimbledon A. Konjuh [27] A. Konjuh [27] 3 2 V. Williams [10] V. Williams [10] 6 6 Vincitore: V. Williams Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 V. Williams 15-15 2-5 → 2-6 A. Konjuh 1-5 → 2-5 V. Williams 40-0 1-4 → 1-5 A. Konjuh 1-3 → 1-4 V. Williams 30-15 40-A 1-2 → 1-3 A. Konjuh 15-15 40-A 1-1 → 1-2 A. Konjuh 30-30 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 V. Williams 3-5 → 3-6 A. Konjuh 3-4 → 3-5 A. Konjuh 30-0 2-3 V. Williams 2-2 → 2-3 A. Konjuh 30-15 1-2 → 2-2 A. Konjuh 0-15 40-30 0-1 V. Williams 30-0 0-0 → 0-1

(1) Andy Murray – Benoit Paire



GS Wimbledon A. Murray [1] A. Murray [1] 7 6 6 B. Paire B. Paire 6 4 4 Vincitore: A. Murray Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Murray 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 B. Paire 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df 40-A 4-4 → 5-4 A. Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 B. Paire 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Murray 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 B. Paire 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Murray 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 B. Paire 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 A. Murray 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 B. Paire 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Murray 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 B. Paire 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 B. Paire 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 A. Murray 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 B. Paire 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Murray 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 B. Paire 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 2-0 → 2-1 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 B. Paire 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* df 3*-0 4*-0 5-0* 6-0* 6*-1 6-6 → 7-6 B. Paire 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 A. Murray 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 B. Paire 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 B. Paire 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 A. Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 B. Paire 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Murray 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 B. Paire 30-40 1-2 → 2-2 A. Murray 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 B. Paire 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 A. Murray 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(13) Grigor Dimitrov – (3) Roger Federer



GS Wimbledon G. Dimitrov [13] G. Dimitrov [13] 4 2 4 R. Federer [3] R. Federer [3] 6 6 6 Vincitore: R. Federer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 R. Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 G. Dimitrov 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 R. Federer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 R. Federer 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 2-2 → 2-3 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 R. Federer 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Federer 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 2-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 2-4 → 2-5 R. Federer 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 G. Dimitrov 0-15 df 15-15 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 R. Federer 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 df ace A-40 40-40 ace 40-A df 4-4 → 4-5 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 4-3 → 4-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 R. Federer 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 1-0

No.1 Court – 2:00pm

(6) Johanna Konta – (21) Caroline Garcia



GS Wimbledon J. Konta [6] J. Konta [6] 7 4 6 C. Garcia [21] C. Garcia [21] 6 6 4 Vincitore: J. Konta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 5-4 → 6-4 J. Konta 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Konta 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 J. Konta 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 J. Konta 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 C. Garcia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Konta 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Konta 15-0 30-15 40-15 40-30 3-5 C. Garcia 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 J. Konta 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-4 → 1-5 J. Konta 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 1-4 C. Garcia 0-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Konta 0-15 30-30 1-1 → 1-2 C. Garcia 40-15 40-40 df 1-0 → 1-1 J. Konta 0-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 3-1* 5-3* ace 6-6 → 7-6 J. Konta 5-6 → 6-6 C. Garcia 40-0 5-5 → 5-6 J. Konta 40-40 5-4 → 5-5 C. Garcia A-40 5-3 → 5-4 J. Konta 4-3 → 5-3 C. Garcia 40-30 ace 4-2 → 4-3 J. Konta 40-15 A-40 3-2 → 4-2 C. Garcia 3-1 → 3-2 C. Garcia 40-15 ace 2-0 J. Konta 30-0 1-0 → 2-0 C. Garcia 0-15 0-40 0-0 → 1-0

(4) Rafael Nadal – (16) Gilles Muller



GS Wimbledon R. Nadal [4] R. Nadal [4] 3 4 6 6 13 G. Muller [16] G. Muller [16] 6 6 3 4 15 Vincitore: G. Muller Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 13-15 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 15-40 13-14 → 13-15 G. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 13-13 → 13-14 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 12-13 → 13-13 G. Muller 15-0 30-0 40-0 12-12 → 12-13 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 11-12 → 12-12 G. Muller 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 11-11 → 11-12 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 10-11 → 11-11 G. Muller 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 10-10 → 10-11 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 9-10 → 10-10 G. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 9-9 → 9-10 R. Nadal 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 8-9 → 9-9 G. Muller 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 8-8 → 8-9 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 7-8 → 8-8 G. Muller 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 7-7 → 7-8 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 6-7 → 7-7 G. Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-6 → 6-7 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 G. Muller 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 G. Muller 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 4-5 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 G. Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 G. Muller 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 G. Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Nadal 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 G. Muller 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 df ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 G. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-3 → 5-4 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 G. Muller 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 4-3 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 G. Muller 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 R. Nadal 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 G. Muller 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 R. Nadal 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 G. Muller 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 R. Nadal 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 5-3 → 6-3 G. Muller 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 5-2 → 5-3 R. Nadal 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 4-2 → 5-2 G. Muller 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 4-1 → 4-2 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 G. Muller 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 G. Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 R. Nadal 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Muller 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 4-5 → 4-6 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 G. Muller 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 4-3 → 4-4 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 G. Muller 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace ace 3-2 → 3-3 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 G. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 G. Muller 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Muller 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 R. Nadal 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 G. Muller 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-4 → 2-5 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 G. Muller 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 G. Muller 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 G. Muller 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1

Adrian Mannarino – (2) Novak Djokovic



Il match deve ancora iniziare

No.2 Court – 12:30am

(1) Angelique Kerber – (14) Garbine Muguruza



GS Wimbledon A. Kerber [1] A. Kerber [1] 6 4 4 G. Muguruza [14] G. Muguruza [14] 4 6 6 Vincitore: G. Muguruza Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Kerber 15-30 4-5 → 4-6 G. Muguruza 0-15 4-4 → 4-5 A. Kerber 15-0 3-4 → 4-4 G. Muguruza 40-A 40-40 3-3 → 3-4 G. Muguruza 15-30 40-40 2-2 A. Kerber 30-15 2-1 → 2-2 G. Muguruza 30-0 2-0 → 2-1 A. Kerber 30-0 1-0 → 2-0 G. Muguruza 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Kerber 15-0 30-40 4-5 → 4-6 G. Muguruza 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Kerber 15-0 40-0 3-4 → 4-4 G. Muguruza 0-15 15-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Kerber 15-0 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 2-3 → 3-3 G. Muguruza 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 A. Kerber 15-0 30-15 1-2 → 2-2 G. Muguruza 0-15 0-30 15-30 30-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 A. Kerber 40-0 40-30 0-1 → 1-1 G. Muguruza 15-0 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Kerber 40-15 5-4 → 6-4 G. Muguruza 15-15 15-40 4-4 → 5-4 A. Kerber 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 G. Muguruza 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 G. Muguruza 0-15 15-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Kerber 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Muguruza 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

Victoria Azarenka – (2) Simona Halep



GS Wimbledon V. Azarenka V. Azarenka 6 2 S. Halep [2] S. Halep [2] 7 6 Vincitore: S. Halep Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 V. Azarenka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 S. Halep 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-5 → 2-5 V. Azarenka 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 V. Azarenka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 S. Halep 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 V. Azarenka 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 0-1 → 0-2 S. Halep 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 S. Halep 15-0 15-15 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 V. Azarenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 S. Halep 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 V. Azarenka 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 V. Azarenka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 S. Halep 30-30 30-40 3-2 → 4-2 V. Azarenka 15-0 2-2 → 3-2 S. Halep 15-0 15-15 df 40-30 2-1 → 2-2 V. Azarenka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 S. Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 V. Azarenka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

(6) Milos Raonic – (10) Alexander Zverev



GS Wimbledon M. Raonic [6] M. Raonic [6] 4 7 4 7 6 A. Zverev [10] A. Zverev [10] 6 5 6 5 1 Vincitore: M. Raonic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-1 M. Raonic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 A. Zverev 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 df 4-1 → 5-1 M. Raonic 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Zverev 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 M. Raonic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Raonic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 M. Raonic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-4 → 5-5 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace ace 4-3 → 4-4 M. Raonic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-2 → 3-3 M. Raonic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-1 → 2-2 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Raonic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 M. Raonic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 3-5 → 4-5 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Raonic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Raonic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Raonic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 M. Raonic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 M. Raonic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-3 → 4-4 M. Raonic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Zverev 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Raonic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Raonic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 M. Raonic 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Zverev 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Zverev 15-0 30-0 ace ace 2-3 → 2-4 M. Raonic 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 1-3 → 2-3 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 1-2 → 1-3 M. Raonic 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Raonic 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0

Marcus Daniell / Marcelo Demoliner – Ken Skupski / Neal Skupski



GS Wimbledon M. Daniell / M. Demoliner • M. Daniell / M. Demoliner 0 6 7 6 0 K. Skupski / N. Skupski K. Skupski / N. Skupski 0 7 5 7 0 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 M. Daniell / M. Demoliner 0-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0*-1 0*-2 df 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 M. Daniell / M. Demoliner 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Daniell / M. Demoliner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 M. Daniell / M. Demoliner 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 K. Skupski / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Daniell / M. Demoliner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 K. Skupski / N. Skupski 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Daniell / M. Demoliner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Daniell / M. Demoliner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Daniell / M. Demoliner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 K. Skupski / N. Skupski 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 M. Daniell / M. Demoliner 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Daniell / M. Demoliner 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 K. Skupski / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Daniell / M. Demoliner 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 3-3 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 M. Daniell / M. Demoliner 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 1-2 → 2-2 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df ace 1-1 → 1-2 M. Daniell / M. Demoliner 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 K. Skupski / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 ace 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 K. Skupski / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 ace 6-5 → 6-6 M. Daniell / M. Demoliner 15-0 15-15 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 K. Skupski / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Daniell / M. Demoliner 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-3 → 4-4 M. Daniell / M. Demoliner 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Daniell / M. Demoliner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Daniell / M. Demoliner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 K. Skupski / N. Skupski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Daniell / M. Demoliner 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

No.3 Court – 12:30am

(9) Agnieszka Radwanska – (7) Svetlana Kuznetsova



GS Wimbledon A. Radwanska [9] A. Radwanska [9] 2 4 S. Kuznetsova [7] S. Kuznetsova [7] 6 6 Vincitore: S. Kuznetsova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Kuznetsova 0-15 30-40 4-5 → 4-6 A. Radwanska 15-0 30-0 3-5 → 4-5 S. Kuznetsova 15-0 30-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 A. Radwanska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 S. Kuznetsova 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Radwanska 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Kuznetsova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Radwanska 0-15 15-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 1-1 → 2-1 S. Kuznetsova 15-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Radwanska 15-0 15-15 30-30 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Kuznetsova 30-0 40-15 2-5 → 2-6 A. Radwanska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 S. Kuznetsova 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 A. Radwanska 15-0 15-15 40-15 40-30 0-4 → 1-4 S. Kuznetsova 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 A. Radwanska 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 S. Kuznetsova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 A-40 ace 0-1 → 0-2 A. Radwanska 30-0 40-0 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

(24) Coco Vandeweghe – (5) Caroline Wozniacki



GS Wimbledon C. Vandeweghe [24] C. Vandeweghe [24] 7 6 C. Wozniacki [5] C. Wozniacki [5] 6 4 Vincitore: C. Vandeweghe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Wozniacki 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 C. Wozniacki 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 C. Vandeweghe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 C. Wozniacki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 C. Wozniacki 2-1 C. Vandeweghe 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 1-1 → 2-1 C. Wozniacki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Vandeweghe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 2-1* 3*-2 3*-3 4-3* 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 C. Vandeweghe 5-6 → 6-6 C. Wozniacki 40-30 40-A 5-5 → 5-6 C. Vandeweghe 4-5 → 5-5 C. Wozniacki 15-15 4-4 → 4-5 C. Vandeweghe 15-30 3-4 → 4-4 C. Wozniacki 15-15 3-3 → 3-4 C. Vandeweghe 15-30 3-2 → 3-3 C. Wozniacki 30-30 3-1 → 3-2 C. Vandeweghe ace 2-1 → 3-1 C. Vandeweghe 0-15 30-30 1-0 C. Wozniacki 0-0 → 1-0

(8) Dominic Thiem – (11) Tomas Berdych



GS Wimbledon D. Thiem [8] D. Thiem [8] 3 7 3 6 3 T. Berdych [11] T. Berdych [11] 6 6 6 3 6 Vincitore: T. Berdych Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 3-6 T. Berdych 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-4 → 2-4 T. Berdych 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 D. Thiem 15-0 ace 30-0 40-0 0-3 → 1-3 T. Berdych 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-1 → 0-2 T. Berdych 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 T. Berdych 15-0 15-15 15-30 df 15-40 4-3 → 5-3 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 3-2 T. Berdych 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 2-2 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Berdych 15-0 ace 30-0 ace 1-0 → 1-1 D. Thiem 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 D. Thiem 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 T. Berdych 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 2-4 → 2-5 D. Thiem 15-0 ace 30-0 40-0 1-4 → 2-4 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 D. Thiem 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 0-3 → 1-3 T. Berdych 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 T. Berdych 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 5-4 → 5-5 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 T. Berdych 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Berdych 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Berdych 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-1 → 2-2 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Berdych 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 T. Berdych 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-4 → 2-5 D. Thiem 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 2-3 → 2-4 T. Berdych 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 T. Berdych 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-1 → 1-1 T. Berdych 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

Court 12 – 12:30am

(13) Jelena Ostapenko – (4) Elina Svitolina



GS Wimbledon J. Ostapenko [13] J. Ostapenko [13] 6 7 E. Svitolina [4] E. Svitolina [4] 3 6 Vincitore: J. Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 1*-3 5-4* 7-6* 6-6 → 7-6 E. Svitolina 30-30 5-6 → 6-6 J. Ostapenko 30-30 5-5 → 5-6 E. Svitolina 15-15 5-4 → 5-5 J. Ostapenko 0-15 15-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-3 → 5-4 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 5-2 → 5-3 J. Ostapenko 15-0 30-30 4-2 → 5-2 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 2-2 → 3-2 E. Svitolina 0-30 df ace 2-1 → 2-2 J. Ostapenko 40-0 1-1 → 2-1 E. Svitolina 15-0 30-30 0-1 → 1-1 J. Ostapenko 15-30 40-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Svitolina 0-15 15-40 5-3 → 6-3 J. Ostapenko 0-15 15-15 40-15 ace 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 4-3 → 5-3 E. Svitolina 0-15 30-15 40-30 4-2 → 4-3 J. Ostapenko 0-30 15-40 40-40 40-A df 4-1 → 4-2 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 J. Ostapenko 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 A-40 2-0 → 2-1 J. Ostapenko 0-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 E. Svitolina 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

(18) Roberto Bautista Agut – (7) Marin Cilic



GS Wimbledon R. Bautista Agut [18] R. Bautista Agut [18] 2 2 2 M. Cilic [7] M. Cilic [7] 6 6 6 Vincitore: M. Cilic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 M. Cilic 0-40 15-40 1-4 → 2-4 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 1-3 → 1-4 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 1-2 → 1-3 R. Bautista Agut 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Cilic 30-0 2-5 → 2-6 R. Bautista Agut 15-15 40-30 2-4 → 2-5 M. Cilic 30-0 40-30 2-3 → 2-4 R. Bautista Agut 15-0 30-40 2-2 → 2-3 M. Cilic 15-15 2-1 → 2-2 R. Bautista Agut 30-15 1-1 → 2-1 M. Cilic 1-0 → 1-1 M. Cilic 0-0 → 1-0

Nikola Mektic / Franko Skugor – Sam Groth / Robert Lindstedt



GS Wimbledon N. Mektic / F. Skugor N. Mektic / F. Skugor 6 7 7 7 S. Groth / R. Lindstedt S. Groth / R. Lindstedt 7 6 5 5 Vincitore: N. Mektic F. Skugor Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 N. Mektic / F. Skugor 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 S. Groth / R. Lindstedt 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 N. Mektic / F. Skugor 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 S. Groth / R. Lindstedt 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Groth / R. Lindstedt 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Groth / R. Lindstedt 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 N. Mektic / F. Skugor 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 S. Groth / R. Lindstedt 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 N. Mektic / F. Skugor 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Groth / R. Lindstedt 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 7-5 S. Groth / R. Lindstedt 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 5-5 → 6-5 N. Mektic / F. Skugor 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Groth / R. Lindstedt 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 S. Groth / R. Lindstedt 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 S. Groth / R. Lindstedt 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 N. Mektic / F. Skugor 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 S. Groth / R. Lindstedt 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Groth / R. Lindstedt 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-4* ace 6-6 → 7-6 S. Groth / R. Lindstedt 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 S. Groth / R. Lindstedt 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 N. Mektic / F. Skugor 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-4 → 5-4 S. Groth / R. Lindstedt 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 4-4 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 S. Groth / R. Lindstedt 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 3-2 → 3-3 N. Mektic / F. Skugor 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Groth / R. Lindstedt 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Groth / R. Lindstedt 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 N. Mektic / F. Skugor 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 df 5-2* 5-3* 5*-4 ace 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* df 6-6 → 6-7 N. Mektic / F. Skugor 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 S. Groth / R. Lindstedt 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-5 → 5-6 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 S. Groth / R. Lindstedt 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 S. Groth / R. Lindstedt 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 N. Mektic / F. Skugor 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 S. Groth / R. Lindstedt 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Groth / R. Lindstedt 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Mektic / F. Skugor 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Groth / R. Lindstedt 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1

Court 18 – 12:30am

Magdalena Rybarikova – Petra Martic



GS Wimbledon M. Rybarikova M. Rybarikova 6 2 6 P. Martic P. Martic 4 6 3 Vincitore: M. Rybarikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 P. Martic 30-30 5-2 M. Rybarikova 15-40 4-2 → 5-2 P. Martic 0-30 3-2 → 4-2 M. Rybarikova 40-30 2-2 → 3-2 P. Martic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-A A-40 2-1 → 2-2 M. Rybarikova 15-0 15-30 30-40 2-0 → 2-1 P. Martic 0-15 15-40 1-0 → 2-0 M. Rybarikova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 P. Martic 15-0 2-5 → 2-6 M. Rybarikova 0-15 0-40 df 2-4 → 2-5 P. Martic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Rybarikova 15-0 15-15 15-30 2-2 → 2-3 P. Martic 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 M. Rybarikova 30-15 0-2 → 1-2 P. Martic 15-30 df 0-1 → 0-2 M. Rybarikova 0-15 15-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Martic 15-30 5-4 → 6-4 M. Rybarikova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 P. Martic 0-15 0-40 3-4 → 4-4 M. Rybarikova 15-0 15-15 30-15 2-4 → 3-4 P. Martic 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Rybarikova 15-0 30-0 30-15 ace 1-3 → 2-3 P. Martic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Rybarikova 15-0 ace 30-0 40-0 0-2 → 1-2 P. Martic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Rybarikova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

(24) Sam Querrey – Kevin Anderson



GS Wimbledon S. Querrey [24] S. Querrey [24] 5 7 6 6 6 K. Anderson K. Anderson 7 6 3 7 3 Vincitore: S. Querrey Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-3 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 K. Anderson 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 K. Anderson 0-15 0-30 df 0-40 3-2 → 4-2 S. Querrey 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 K. Anderson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 ace 1*-5 2-5* 3-5* df 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* ace 8*-9 9*-9 ace 10-9* 10-10* 11*-10 df 11*-11 11-12* 6-6 → 6-7 S. Querrey 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 S. Querrey 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 K. Anderson 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Querrey 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 K. Anderson 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 K. Anderson 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 S. Querrey 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 5-3 → 6-3 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-2 → 5-2 K. Anderson 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 S. Querrey 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-2 → 3-2 K. Anderson 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 K. Anderson 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 S. Querrey 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Querrey 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 S. Querrey 2-3 K. Anderson 15-0 ace ace 2-2 → 2-3 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-2 → 2-2 K. Anderson 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Querrey 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 S. Querrey 0-15 4-5 S. Querrey 40-15 3-4 S. Querrey 2-3 K. Anderson 15-15 2-2 → 2-3 S. Querrey 15-0 1-2 → 2-2 K. Anderson 30-0 ace 1-1 → 1-2 K. Anderson 40-0 0-0

Marcin Matkowski / Max Mirnyi – Nicholas Monroe / Artem Sitak



GS Wimbledon M. Matkowski / M. Mirnyi M. Matkowski / M. Mirnyi 6 3 6 6 N. Monroe / A. Sitak N. Monroe / A. Sitak 3 6 3 4 Vincitore: M. Matkowski M. Mirnyi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 M. Matkowski / M. Mirnyi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 N. Monroe / A. Sitak 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Matkowski / M. Mirnyi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 N. Monroe / A. Sitak 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Matkowski / M. Mirnyi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 4-2 N. Monroe / A. Sitak 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 M. Matkowski / M. Mirnyi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 N. Monroe / A. Sitak 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 2-0 → 2-1 M. Matkowski / M. Mirnyi 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 N. Monroe / A. Sitak 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Matkowski / M. Mirnyi 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 N. Monroe / A. Sitak 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-2 → 5-3 M. Matkowski / M. Mirnyi 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 N. Monroe / A. Sitak 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 M. Matkowski / M. Mirnyi 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 2-2 → 3-2 N. Monroe / A. Sitak 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Matkowski / M. Mirnyi 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-1 → 2-1 N. Monroe / A. Sitak 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Matkowski / M. Mirnyi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Monroe / A. Sitak 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 M. Matkowski / M. Mirnyi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 N. Monroe / A. Sitak 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 M. Matkowski / M. Mirnyi 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 N. Monroe / A. Sitak 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Matkowski / M. Mirnyi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 N. Monroe / A. Sitak 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-2 → 0-3 M. Matkowski / M. Mirnyi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 N. Monroe / A. Sitak 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Matkowski / M. Mirnyi 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 N. Monroe / A. Sitak 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 M. Matkowski / M. Mirnyi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 N. Monroe / A. Sitak 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 M. Matkowski / M. Mirnyi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 N. Monroe / A. Sitak 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 M. Matkowski / M. Mirnyi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-0 → 3-0 N. Monroe / A. Sitak 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Matkowski / M. Mirnyi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 7 – 12:30am

(7) Raven Klaasen / Rajeev Ram – (7) Hans Podlipnik-Castillo / Andrei Vasilevski



GS Wimbledon R. Klaasen / R. Ram [7] R. Klaasen / R. Ram [7] 4 6 3 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 6 7 6 Vincitore: H. Podlipnik-Castillo A. Vasilevski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 3-5 → 3-6 R. Klaasen / R. Ram 30-15 3-4 → 3-5 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 3-3 → 3-4 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-30 40-40 df 2-2 R. Klaasen / R. Ram 1-2 → 2-2 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 1-1 → 1-2 R. Klaasen / R. Ram 0-1 → 1-1 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-3 4*-3 5-4* 6-6 → 6-7 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 0-30 df 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 R. Klaasen / R. Ram 30-0 40-0 5-5 → 6-5 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 5-4 → 5-5 R. Klaasen / R. Ram 15-0 30-0 4-4 → 5-4 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 R. Klaasen / R. Ram 15-0 30-0 ace ace 3-3 → 4-3 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 3-3 R. Klaasen / R. Ram 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 30-0 40-15 2-1 → 2-2 R. Klaasen / R. Ram 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 1-0 → 1-1 R. Klaasen / R. Ram 15-15 df 15-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 40-15 4-5 → 4-6 R. Klaasen / R. Ram 0-40 4-4 → 4-5 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-40 40-A 4-3 → 4-4 R. Klaasen / R. Ram 15-15 df 40-15 ace 3-3 → 4-3 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 R. Klaasen / R. Ram 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 2-2 → 3-2 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 30-0 40-15 40-30 A-40 2-1 → 2-2 R. Klaasen / R. Ram 40-0 1-1 → 2-1 H. Podlipnik-Castillo / A. Vasilevski 15-0 30-0 30-15 40-15 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Klaasen / R. Ram 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Court 8 – 12:30am

(10) Ryan Harrison / Michael Venus – (10) Ivan Dodig / Marcel Granollers



GS Wimbledon R. Harrison / M. Venus [10] R. Harrison / M. Venus [10] 2 6 6 6 6 I. Dodig / M. Granollers [6] I. Dodig / M. Granollers [6] 6 3 4 7 3 Vincitore: R. Harrison M. Venus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-3 R. Harrison / M. Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 R. Harrison / M. Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 I. Dodig / M. Granollers 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 R. Harrison / M. Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 I. Dodig / M. Granollers 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 R. Harrison / M. Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 I. Dodig / M. Granollers 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 4-3* 4*-5 5-6* 6*-7 6-6 → 6-7 R. Harrison / M. Venus 5-6 → 6-6 I. Dodig / M. Granollers 30-15 5-5 → 5-6 R. Harrison / M. Venus 15-15 40-30 4-5 → 5-5 I. Dodig / M. Granollers 15-30 4-4 → 4-5 I. Dodig / M. Granollers 30-0 3-3 I. Dodig / M. Granollers 30-15 ace 2-2 I. Dodig / M. Granollers 15-15 1-1 R. Harrison / M. Venus 40-40 0-1 → 1-1 I. Dodig / M. Granollers 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 R. Harrison / M. Venus 40-30 5-4 → 6-4 I. Dodig / M. Granollers 15-15 5-3 → 5-4 R. Harrison / M. Venus 4-3 → 5-3 I. Dodig / M. Granollers 0-15 0-30 15-30 3-3 → 4-3 R. Harrison / M. Venus 0-30 15-30 30-40 df 3-2 → 3-3 I. Dodig / M. Granollers 15-0 3-1 → 3-2 R. Harrison / M. Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 40-40 A-40 2-1 → 3-1 I. Dodig / M. Granollers 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 R. Harrison / M. Venus 30-0 30-15 1-0 → 2-0 I. Dodig / M. Granollers 0-15 0-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Harrison / M. Venus 15-0 30-0 40-15 df 5-3 → 6-3 I. Dodig / M. Granollers 15-0 5-2 → 5-3 R. Harrison / M. Venus 30-0 4-2 → 5-2 I. Dodig / M. Granollers 0-15 0-30 0-40 30-40 3-2 → 4-2 R. Harrison / M. Venus 30-15 2-2 → 3-2 I. Dodig / M. Granollers 15-15 2-1 → 2-2 R. Harrison / M. Venus 1-1 → 2-1 I. Dodig / M. Granollers 15-0 ace 1-0 → 1-1 R. Harrison / M. Venus 15-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 I. Dodig / M. Granollers 15-0 ace 30-15 2-5 → 2-6 R. Harrison / M. Venus 15-0 15-15 df 30-15 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 R. Harrison / M. Venus 0-15 40-15 0-4 → 1-4 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 30-15 df 0-3 → 0-4 R. Harrison / M. Venus 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 df 0-2 → 0-3 I. Dodig / M. Granollers 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 R. Harrison / M. Venus 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Makoto Ninomiya / Renata Voracova – Lucie Hradecka / Katerina Siniakova



GS Wimbledon M. Ninomiya / R. Voracova M. Ninomiya / R. Voracova 6 6 L. Hradecka / K. Siniakova [5] L. Hradecka / K. Siniakova [5] 4 4 Vincitore: M. Ninomiya R. Voracova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Ninomiya / R. Voracova 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 M. Ninomiya / R. Voracova 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 M. Ninomiya / R. Voracova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 3-1 → 3-2 M. Ninomiya / R. Voracova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 L. Hradecka / K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 M. Ninomiya / R. Voracova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Hradecka / K. Siniakova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Ninomiya / R. Voracova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 L. Hradecka / K. Siniakova 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Ninomiya / R. Voracova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 M. Ninomiya / R. Voracova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 L. Hradecka / K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Ninomiya / R. Voracova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 M. Ninomiya / R. Voracova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 L. Hradecka / K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

(15) Michael Venus / Barbora Krejcikova – (15) Mikhail Elgin / Anastasia Rodionova



GS Wimbledon M. Venus / B. Krejcikova [15] M. Venus / B. Krejcikova [15] 4 6 6 M. Elgin / A. Rodionova M. Elgin / A. Rodionova 6 3 4 Vincitore: M. Venus B. Krejcikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Venus / B. Krejcikova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Elgin / A. Rodionova 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 M. Venus / B. Krejcikova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Elgin / A. Rodionova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-2 → 4-3 M. Venus / B. Krejcikova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Elgin / A. Rodionova 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 3-1 → 3-2 M. Venus / B. Krejcikova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Elgin / A. Rodionova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 M. Venus / B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Elgin / A. Rodionova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Venus / B. Krejcikova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-3 → 6-3 M. Elgin / A. Rodionova 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 M. Venus / B. Krejcikova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 M. Elgin / A. Rodionova 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. Venus / B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 M. Elgin / A. Rodionova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 M. Venus / B. Krejcikova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Elgin / A. Rodionova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Venus / B. Krejcikova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Elgin / A. Rodionova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 M. Venus / B. Krejcikova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 3-5 → 4-5 M. Elgin / A. Rodionova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Venus / B. Krejcikova 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 M. Elgin / A. Rodionova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Venus / B. Krejcikova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Elgin / A. Rodionova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Venus / B. Krejcikova 15-0 30-0 30-15 df 1-1 → 2-1 M. Elgin / A. Rodionova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 M. Venus / B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0

Court 14 – 12:30am

(16) Oliver Marach / Mate Pavic – (16) Jay Clarke / Marcus Willis



GS Wimbledon O. Marach / M. Pavic [16] O. Marach / M. Pavic [16] 6 6 7 J. Clarke / M. Willis J. Clarke / M. Willis 3 4 6 Vincitore: O. Marach M. Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 2*-0 4*-2 6-6 → 7-6 O. Marach / M. Pavic 5-6 → 6-6 J. Clarke / M. Willis 15-15 5-5 → 5-6 O. Marach / M. Pavic 4-5 → 5-5 J. Clarke / M. Willis 15-0 ace 4-4 → 4-5 O. Marach / M. Pavic 15-0 40-A 3-4 → 4-4 J. Clarke / M. Willis 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-3 → 3-4 O. Marach / M. Pavic 30-0 2-3 → 3-3 J. Clarke / M. Willis 15-0 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 O. Marach / M. Pavic 15-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 J. Clarke / M. Willis 15-0 15-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 O. Marach / M. Pavic 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 J. Clarke / M. Willis 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 O. Marach / M. Pavic 15-15 30-30 5-4 → 6-4 J. Clarke / M. Willis 15-0 15-15 30-15 5-3 → 5-4 O. Marach / M. Pavic 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Clarke / M. Willis 15-15 ace 4-2 → 4-3 O. Marach / M. Pavic 30-0 ace 3-2 → 4-2 J. Clarke / M. Willis 30-15 40-A df 2-2 → 3-2 O. Marach / M. Pavic 15-0 ace 1-2 → 2-2 J. Clarke / M. Willis 40-0 ace 1-1 → 1-2 O. Marach / M. Pavic 15-0 30-0 40-30 0-1 → 1-1 J. Clarke / M. Willis 15-15 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 O. Marach / M. Pavic 15-0 5-3 → 6-3 J. Clarke / M. Willis 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 5-2 → 5-3 O. Marach / M. Pavic 15-0 30-0 ace 4-2 → 5-2 J. Clarke / M. Willis 15-0 30-0 4-1 → 4-2 O. Marach / M. Pavic 15-0 30-0 30-15 3-1 → 4-1 J. Clarke / M. Willis 15-15 15-30 30-30 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 2-1 → 3-1 O. Marach / M. Pavic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 J. Clarke / M. Willis 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 O. Marach / M. Pavic 15-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

(15) Andreja Klepac / Maria Jose Martinez Sanchez – (15) Ekaterina Makarova / Elena Vesnina



GS Wimbledon A. Klepac / M. Martinez Sanchez [15] A. Klepac / M. Martinez Sanchez [15] 4 4 E. Makarova / E. Vesnina [2] E. Makarova / E. Vesnina [2] 6 6 Vincitore: E. Makarova E. Vesnina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 40-30 1-1 → 2-1 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 30-0 30-15 1-0 → 1-1 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 E. Makarova / E. Vesnina 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 E. Makarova / E. Vesnina 30-30 3-2 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 0-15 30-30 df 2-2 → 3-2 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 30-15 0-2 E. Makarova / E. Vesnina 40-30 0-1 → 0-2 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 40-30 0-0 → 0-1

(7) Julia Goerges / Barbora Strycova – (7) Anna-Lena Groenefeld / Kveta Peschke



GS Wimbledon J. Goerges / B. Strycova [7] J. Goerges / B. Strycova [7] 3 7 2 A-L. Groenefeld / K. Peschke [12] A-L. Groenefeld / K. Peschke [12] 6 6 6 Vincitore: A-L. Groenefeld K. Peschke Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 J. Goerges / B. Strycova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 A-L. Groenefeld / K. Peschke 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 J. Goerges / B. Strycova 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 A-L. Groenefeld / K. Peschke 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Goerges / B. Strycova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A-L. Groenefeld / K. Peschke 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 J. Goerges / B. Strycova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A-L. Groenefeld / K. Peschke 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 A-L. Groenefeld / K. Peschke 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 6-5 → 6-6 J. Goerges / B. Strycova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A-L. Groenefeld / K. Peschke 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Goerges / B. Strycova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 A-L. Groenefeld / K. Peschke 0-15 df 0-30 0-40 df 3-4 → 4-4 J. Goerges / B. Strycova 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A-L. Groenefeld / K. Peschke 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-3 → 2-4 J. Goerges / B. Strycova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 A-L. Groenefeld / K. Peschke 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Goerges / B. Strycova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 A-L. Groenefeld / K. Peschke 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 J. Goerges / B. Strycova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A-L. Groenefeld / K. Peschke 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 J. Goerges / B. Strycova 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 A-L. Groenefeld / K. Peschke 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Goerges / B. Strycova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A-L. Groenefeld / K. Peschke 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 J. Goerges / B. Strycova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A-L. Groenefeld / K. Peschke 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 J. Goerges / B. Strycova 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A-L. Groenefeld / K. Peschke 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Purav Raja / Eri Hozumi – Daniel Nestor / Andreja Klepac



GS Wimbledon P. Raja / E. Hozumi P. Raja / E. Hozumi 2 5 D. Nestor / A. Klepac [11] D. Nestor / A. Klepac [11] 6 7 Vincitore: D. Nestor A. Klepac Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 D. Nestor / A. Klepac 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 P. Raja / E. Hozumi 0-15 0-30 0-40 df 5-5 → 5-6 D. Nestor / A. Klepac 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 P. Raja / E. Hozumi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-4 → 5-4 D. Nestor / A. Klepac 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 P. Raja / E. Hozumi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-3 → 4-3 D. Nestor / A. Klepac 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 P. Raja / E. Hozumi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 D. Nestor / A. Klepac 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 P. Raja / E. Hozumi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Nestor / A. Klepac 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 P. Raja / E. Hozumi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Nestor / A. Klepac 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-5 → 2-6 P. Raja / E. Hozumi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 D. Nestor / A. Klepac 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 2-3 → 2-4 P. Raja / E. Hozumi 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 D. Nestor / A. Klepac 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 P. Raja / E. Hozumi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Nestor / A. Klepac 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 P. Raja / E. Hozumi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 16 – 12:30am

(1) Henri Kontinen / John Peers – (1) Hugo Nys / Antonio Sancic



GS Wimbledon H. Kontinen / J. Peers [1] H. Kontinen / J. Peers [1] 6 3 6 6 H. Nys / A. Sancic H. Nys / A. Sancic 3 6 1 4 Vincitore: H. Kontinen J. Peers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 H. Kontinen / J. Peers 15-0 40-40 5-4 → 6-4 H. Nys / A. Sancic 30-15 5-3 → 5-4 H. Kontinen / J. Peers 15-15 4-3 → 5-3 H. Nys / A. Sancic 40-30 4-2 → 4-3 H. Kontinen / J. Peers ace 3-2 → 4-2 H. Nys / A. Sancic 15-30 2-2 → 3-2 H. Kontinen / J. Peers 1-2 → 2-2 H. Nys / A. Sancic 40-15 40-40 df 1-1 → 1-2 H. Kontinen / J. Peers 40-0 0-1 → 1-1 H. Nys / A. Sancic 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 H. Kontinen / J. Peers 30-0 5-1 → 6-1 H. Nys / A. Sancic 15-0 15-40 4-1 → 5-1 H. Kontinen / J. Peers 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 H. Nys / A. Sancic 30-0 ace 30-30 30-40 2-1 → 3-1 H. Kontinen / J. Peers 0-15 40-30 1-1 → 2-1 H. Nys / A. Sancic 30-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 1-1 H. Kontinen / J. Peers 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 H. Nys / A. Sancic 30-0 40-15 ace 3-5 → 3-6 H. Kontinen / J. Peers 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 H. Nys / A. Sancic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 3-3 → 3-4 H. Kontinen / J. Peers 0-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 H. Nys / A. Sancic 2-2 → 2-3 H. Kontinen / J. Peers 0-15 1-2 → 2-2 H. Nys / A. Sancic 15-0 40-15 1-1 → 1-2 H. Kontinen / J. Peers 15-30 30-40 0-1 → 1-1 H. Nys / A. Sancic 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Kontinen / J. Peers 15-0 ace 30-15 5-3 → 6-3 H. Nys / A. Sancic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 H. Kontinen / J. Peers 0-15 0-40 15-40 4-2 → 4-3 H. Nys / A. Sancic 0-15 15-30 30-30 4-1 → 4-2 H. Kontinen / J. Peers 15-30 30-30 3-1 → 4-1 H. Nys / A. Sancic 15-0 30-0 30-15 df 2-1 → 3-1 H. Kontinen / J. Peers 0-15 0-30 df 15-40 2-0 → 2-1 H. Nys / A. Sancic 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df df 1-0 → 2-0 H. Kontinen / J. Peers 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Lyudmyla Kichenok / Lesia Tsurenko – Catherine Bellis / Marketa Vondrousova



GS Wimbledon L. Kichenok / L. Tsurenko L. Kichenok / L. Tsurenko 4 2 C. Bellis / M. Vondrousova C. Bellis / M. Vondrousova 6 6 Vincitore: C. Bellis M. Vondrousova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Bellis / M. Vondrousova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-5 → 2-6 L. Kichenok / L. Tsurenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 C. Bellis / M. Vondrousova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 L. Kichenok / L. Tsurenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 C. Bellis / M. Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 L. Kichenok / L. Tsurenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 C. Bellis / M. Vondrousova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 L. Kichenok / L. Tsurenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Bellis / M. Vondrousova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 C. Bellis / M. Vondrousova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 L. Kichenok / L. Tsurenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 C. Bellis / M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 2-4 L. Kichenok / L. Tsurenko 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 C. Bellis / M. Vondrousova 40-30 1-2 → 1-3 C. Bellis / M. Vondrousova 15-0 0-1 L. Kichenok / L. Tsurenko 15-0 30-30 df 0-0 → 0-1

(9) Hao-Ching Chan / Monica Niculescu – (9) Beatriz Haddad Maia / Ana Konjuh



GS Wimbledon H. Chan / M. Niculescu [9] H. Chan / M. Niculescu [9] 6 6 6 B. Haddad Maia / A. Konjuh B. Haddad Maia / A. Konjuh 7 3 4 Vincitore: H. Chan M. Niculescu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 H. Chan / M. Niculescu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 B. Haddad Maia / A. Konjuh 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 H. Chan / M. Niculescu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 B. Haddad Maia / A. Konjuh 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 H. Chan / M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 B. Haddad Maia / A. Konjuh 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-1 → 3-2 H. Chan / M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 B. Haddad Maia / A. Konjuh 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 H. Chan / M. Niculescu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 B. Haddad Maia / A. Konjuh 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 H. Chan / M. Niculescu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 B. Haddad Maia / A. Konjuh 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 H. Chan / M. Niculescu 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 B. Haddad Maia / A. Konjuh 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-2 → 4-2 H. Chan / M. Niculescu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 B. Haddad Maia / A. Konjuh 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-0 → 3-1 H. Chan / M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 B. Haddad Maia / A. Konjuh 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 H. Chan / M. Niculescu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 H. Chan / M. Niculescu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 6-6 B. Haddad Maia / A. Konjuh 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 H. Chan / M. Niculescu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 B. Haddad Maia / A. Konjuh 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 4-4 → 4-5 H. Chan / M. Niculescu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 B. Haddad Maia / A. Konjuh 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-3 → 3-4 H. Chan / M. Niculescu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 B. Haddad Maia / A. Konjuh 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 H. Chan / M. Niculescu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 B. Haddad Maia / A. Konjuh 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 H. Chan / M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 B. Haddad Maia / A. Konjuh 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Court 17 – 12:30am

(4) Lukasz Kubot / Marcelo Melo – (4) Florin Mergea / Aisam-Ul-Haq Qureshi



GS Wimbledon L. Kubot / M. Melo [4] L. Kubot / M. Melo [4] 6 4 6 6 6 F. Mergea / A. Qureshi [14] F. Mergea / A. Qureshi [14] 7 6 1 4 2 Vincitore: L. Kubot M. Melo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-2 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 F. Mergea / A. Qureshi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Mergea / A. Qureshi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 L. Kubot / M. Melo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Mergea / A. Qureshi 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Kubot / M. Melo 0-1 → 1-1 F. Mergea / A. Qureshi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 F. Mergea / A. Qureshi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 4-4 → 5-4 L. Kubot / M. Melo A-40 3-4 → 4-4 F. Mergea / A. Qureshi 30-15 ace 3-3 → 3-4 L. Kubot / M. Melo 0-15 30-30 2-3 → 3-3 F. Mergea / A. Qureshi 15-30 40-40 2-2 → 2-3 L. Kubot / M. Melo 40-15 1-2 → 2-2 F. Mergea / A. Qureshi 30-30 40-A 1-1 → 1-2 F. Mergea / A. Qureshi 15-0 0-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 L. Kubot / M. Melo 40-0 ace 3-1 L. Kubot / M. Melo 30-30 2-0 F. Mergea / A. Qureshi 15-0 1-0 → 2-0 L. Kubot / M. Melo 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Mergea / A. Qureshi 15-0 4-5 → 4-6 L. Kubot / M. Melo 3-5 → 4-5 F. Mergea / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 L. Kubot / M. Melo 15-15 30-30 40-40 40-A A-40 2-4 → 3-4 F. Mergea / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 F. Mergea / A. Qureshi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 L. Kubot / M. Melo 15-15 15-30 15-40 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 F. Mergea / A. Qureshi 30-0 30-15 30-30 ace 1-0 → 1-1 L. Kubot / M. Melo 15-0 15-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 2-1* ace 3*-3 3-4* 3*-6 6-6 → 6-7 L. Kubot / M. Melo 0-15 5-6 → 6-6 F. Mergea / A. Qureshi 30-15 40-30 5-5 → 5-6 L. Kubot / M. Melo 30-0 4-5 → 5-5 F. Mergea / A. Qureshi 0-15 15-15 40-15 4-4 → 4-5 L. Kubot / M. Melo 30-15 40-15 3-4 → 4-4 F. Mergea / A. Qureshi 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 df 2-4 → 3-4 L. Kubot / M. Melo 0-30 15-30 30-40 40-40 1-4 → 2-4 F. Mergea / A. Qureshi 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 L. Kubot / M. Melo 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 F. Mergea / A. Qureshi 15-0 30-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Kubot / M. Melo 15-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Mergea / A. Qureshi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(13) Kirsten Flipkens / Sania Mirza – (13) Yung-Jan Chan / Martina Hingis



GS Wimbledon K. Flipkens / S. Mirza [13] K. Flipkens / S. Mirza [13] 2 4 Y-J. Chan / M. Hingis [3] Y-J. Chan / M. Hingis [3] 6 6 Vincitore: Y-J. Chan M. Hingis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Y-J. Chan / M. Hingis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 K. Flipkens / S. Mirza 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Y-J. Chan / M. Hingis 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 K. Flipkens / S. Mirza 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Y-J. Chan / M. Hingis 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 K. Flipkens / S. Mirza 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Y-J. Chan / M. Hingis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 K. Flipkens / S. Mirza 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Y-J. Chan / M. Hingis 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 K. Flipkens / S. Mirza 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Y-J. Chan / M. Hingis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 K. Flipkens / S. Mirza 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-4 → 2-5 Y-J. Chan / M. Hingis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 K. Flipkens / S. Mirza 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 Y-J. Chan / M. Hingis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 K. Flipkens / S. Mirza 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Y-J. Chan / M. Hingis 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Flipkens / S. Mirza 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(4) Timea Babos / Andrea Hlavackova – (4) Svetlana Kuznetsova / Kristina Mladenovic



GS Wimbledon T. Babos / A. Hlavackova [4] T. Babos / A. Hlavackova [4] 3 7 3 S. Kuznetsova / K. Mladenovic S. Kuznetsova / K. Mladenovic 6 6 6 Vincitore: S. Kuznetsova K. Mladenovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 S. Kuznetsova / K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 T. Babos / A. Hlavackova 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-4 → 3-5 S. Kuznetsova / K. Mladenovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 T. Babos / A. Hlavackova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 S. Kuznetsova / K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 T. Babos / A. Hlavackova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 S. Kuznetsova / K. Mladenovic 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 T. Babos / A. Hlavackova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Kuznetsova / K. Mladenovic 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* df 6-6 → 7-6 S. Kuznetsova / K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 T. Babos / A. Hlavackova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 S. Kuznetsova / K. Mladenovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 T. Babos / A. Hlavackova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 S. Kuznetsova / K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 T. Babos / A. Hlavackova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 4-3 S. Kuznetsova / K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 T. Babos / A. Hlavackova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Kuznetsova / K. Mladenovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Babos / A. Hlavackova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Kuznetsova / K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 T. Babos / A. Hlavackova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Kuznetsova / K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 T. Babos / A. Hlavackova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-5 → 3-5 S. Kuznetsova / K. Mladenovic 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-5 → 2-5 T. Babos / A. Hlavackova 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 1-4 → 1-5 S. Kuznetsova / K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 T. Babos / A. Hlavackova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 S. Kuznetsova / K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 T. Babos / A. Hlavackova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Kuznetsova / K. Mladenovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Mate Pavic / Lyudmyla Kichenok – Raven Klaasen / Katarina Srebotnik



GS Wimbledon M. Pavic / L. Kichenok M. Pavic / L. Kichenok 6 7 R. Klaasen / K. Srebotnik [7] R. Klaasen / K. Srebotnik [7] 4 5 Vincitore: M. Pavic L. Kichenok Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Pavic / L. Kichenok 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 R. Klaasen / K. Srebotnik 15-0 15-15 30-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 M. Pavic / L. Kichenok 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 R. Klaasen / K. Srebotnik 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Pavic / L. Kichenok 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 R. Klaasen / K. Srebotnik 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Pavic / L. Kichenok 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 R. Klaasen / K. Srebotnik 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Pavic / L. Kichenok 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-2 → 2-2 R. Klaasen / K. Srebotnik 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Pavic / L. Kichenok 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Klaasen / K. Srebotnik 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Pavic / L. Kichenok 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 R. Klaasen / K. Srebotnik 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 5-4 M. Pavic / L. Kichenok 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 M. Pavic / L. Kichenok 5-2 R. Klaasen / K. Srebotnik 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Pavic / L. Kichenok 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 R. Klaasen / K. Srebotnik 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 M. Pavic / L. Kichenok 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 R. Klaasen / K. Srebotnik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 M. Pavic / L. Kichenok 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Klaasen / K. Srebotnik 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

To be Arranged 1 – 12:00am

(8) Ashleigh Barty / Casey Dellacqua – (8) Elise Mertens / Demi Schuurs



GS Wimbledon A. Barty / C. Dellacqua [8] A. Barty / C. Dellacqua [8] 6 7 E. Mertens / D. Schuurs E. Mertens / D. Schuurs 1 6 Vincitore: A. Barty C. Dellacqua Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 A. Barty / C. Dellacqua 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 E. Mertens / D. Schuurs 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Barty / C. Dellacqua 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 E. Mertens / D. Schuurs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 4-3 → 5-3 E. Mertens / D. Schuurs 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 A. Barty / C. Dellacqua 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-2 → 3-3 E. Mertens / D. Schuurs 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 E. Mertens / D. Schuurs 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-1 → 2-1 A. Barty / C. Dellacqua 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 E. Mertens / D. Schuurs 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 5-1 → 6-1 E. Mertens / D. Schuurs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 4-1 → 5-1 A. Barty / C. Dellacqua 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 E. Mertens / D. Schuurs 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 A. Barty / C. Dellacqua 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 E. Mertens / D. Schuurs 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Barty / C. Dellacqua 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

(3) Lukasz Kubot / Yung-Jan Chan – (3) John Peers / Sabine Lisicki



Il match deve ancora iniziare