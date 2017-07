ITF Torino: La seconda giornata di qualificazioni. Domani scatta il main draw

Seconda giornata nel tabellone delle qualificazioni del 25.000 $ ITF femminile al Nord Tennis Torino, 10.a edizione del Trofeo Ma-Bo, con alcune giocatrici che hanno saputo emergere sul resto del lotto. Nello specifico 16 protagoniste che domani mattina si giocheranno il diritto di accedere al tabellone principale, che scatterà nel pomeriggio.

Tra le promosse anche la torinese d’origine rumena Michelle Zmau, che ha superato la russa Aleksandra Pospelova, numero 14 della lista preliminare, con lo score di 6-4 7-5. Brava la giocatrice della Stampa Sporting Torino a rintuzzare nel secondo set il tentativo di rimonta della rivale (dal 2-5 al 5-5). Ultimi due game giocati con grande concentrazione e passaggio al turno decisivo, dove troverà sulla propria strada Stefania Rubini, che ha stoppato con lo score di 6-4 6-2 Verena Meliss. Ottima anche la prova di Ludmila Samsonova, italiana d’origine russa che è cresciuta alla corte del Team Piatti e ha rifilato un secco 6-0 6-0 alla monzese Anna Turati. Giornata negativa per le Turati poichè anche Bianca ha dovuto inchinarsi all’avversaria di turno, la spagnola Bolsova, che ha superato lo scoglio con il punteggio di 3-6 6-4 6-2. Samsonova domani in campo contro l’iberica Burillo Escorihuela.

Nessun problema per la numero 1 delle qualificazioni, Yvonne Cavalle Reimers (Spa), numero 479 della classifica mondiale, che si è sbarazzata di Camilla Diez (Ita) con un doppio 6-2. Punteggio simile a quello con il quale Federica Arcidiacono ha sconfitto Sofia Ragona, torinese e wild card del circolo (6-2 6-3).

Nulla da fare anche per la laziale che da anni difende i colori dei circoli piemontesi in serie A1 e A2, Federica Di Sarra, stoppata per 6-2 6-3 dall’australiana Seone Mendez, una delle giocatrici che hanno maggiormente impressionato in giornata. Al turno decisivo anche la svedese Fanny Ostlund, numero 631 Wta, che ha però trovato in Elisa Andrea Camerano, piemontese alle prime esperienze internazionali, un autentico osso duro. Hostlund a segno 6-3 1-6 6-3. Così la greca Kordolaimi (6-4 7-5 alla Bullani), la spagnola Burrillo Escorihuela, numero 3 del seeding preliminare (2-6 7-6 6-0 contro la connazionale Claudia Oste Ferrer) e Martina Spigarelli (che ha vinto il derby contro Alessia Bianchi in rimonta). Passaggio di turno anche per la star delle qualificazioni, la parmense Alberta Brianti, ex numero 55 Wta, che ha imposto il proprio tennis di antico stile alla torinese Jessica Bertoldo (6-3 6-3). Brianti ora attesa dalla prova Bolsova. Piegata dall’esperienza di Anna Giulia Remondina anche la giovane torinese Harriet Hamilton, altra giocatrice del Circolo della Stampa Sporting. Remondina, che domani se la vedrà con Federica Arcidiacono, vittoriosa 6-1 6-2. Bene anche l’australiana Hives che ha lasciato un solo gioco (6-0 6-1) all’azzurra Livia Palma. L’ultimo nome delle 16 migliori uscirà dalla sfida tra Chiara Giaquinta (Ita) e Maristany Rueta De Reales (Spa). Domani il via del programma alle ore 9.

Main Draw

Isabella SHINIKOVA [1] – Alice MATTEUCCI

Lucia BRONZETTI (WC) – Giorgia MARCHETTI (WC)

Vivien JUHASZOVA – Federica BILARDO (WC)

Andrea GAMIZ – Renata ZARAZUA [8]

Katarzyna PITER [3] – Anastasia GRYMALSKA

Estrella CABEZA-CANDELA – Elyne BOEYKENS

Jessica PIERI – Nina NIKPRELEVIC (WC)

Pemra OZGEN – Alize LIM [7]

Tereza MRDEZA [5] – Q

Paula Cristina GONCALVES – Q

Tess SUGNAUX – Camilla SCALA

Q – Sofia SHAPATAVA [4]

Dejana RADANOVIC [6] – Q

Q – Q

Q – Q

Deborah CHIESA – Georgia BRESCIA [2]