Wimbledon: Andy Murray parla del match con Fabio Fognini “Ho avuto molti alti e bassi e, in diversi momenti dell’incontro, mi sono sentito piuttosto nervoso”

Andy Murray ha passato il primo vero esame a cui è stato sottoposto in questa edizione di Wimbledon. Al terzo turno, il numero uno del mondo si è infatti imposto su Fabio Fognini in quattro set (6-2, 4-6, 6-1, 7-5 il punteggio), dovendo tuttavia prima salvare quattro set point e rimontare da uno svantaggio di 2-5 nel quarto parziale.

Al termine del match, Murray non ha nascosto la propria soddisfazione per aver superato una sfida tanto impegnativa: “Sono molto felice per la vittoria e per aver raggiunto gli ottavi di finale. Il match è stato molto equilibrato, con vari set point da ambo le parti. Ho avuto molti alti e bassi e, in diversi momenti dell’incontro, mi sono sentito piuttosto nervoso”, ha affermato il campione in carica.

Nonostante il successo, lo scozzese non ha esitato a far presente la necessità di migliorare sotto alcuni aspetti in vista dei prossimi impegni. “Non mi sono mosso tanto bene quanto nei turni precedenti, ma ora avrò due giorni di riposo per recuperare fisicamente. Spero di giocare un buon tennis, lunedì prossimo contro Paire”, ha detto.

Incarnando tutte le speranze delle centinaia di migliaia di supporters inglesi accorsi all’All England Club, il due-volte vincitore di Wimbledon ha appunto sottolineato che la spinta del pubblico giochi un ruolo fondamentale. “Quando giochiamo a Wimbledon, quasi tutto il pubblico desisdera che a vincere siano tennisti del Regno Unito, per celebrare il successo e festeggiare. Giocare sul Centrale è sempre diverso, non solo per la grandezza ed il numero di spettatori, ma anche per la storia che esso porta con sé”, ha concluso il giocatore originario di Dunblane.

Edoardo Gamacchio