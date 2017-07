Cancellato il torneo challenger di Napoli

Non ci sono buone notizie per il torneo challenger di Napoli che è stato cancellato dal calendario ATP per problemi di natura economica.

Non sono arrivati gli sponsor per sostenere l’evento campano che si sarebbe dovuto disputare dal prossimo 18 settembre.

La manifestazione, come era ormai da tradizione non si è svolta nel periodo pasquale, al Tc Napoli di viale Dohrn, ma si sarebbe dovuta svolgere al Cus con sede a Bagnoli, club universitario da 8 mila soci e più di 15 discipline sportive.

I nuovi organizzatori avevano dichiarato: “La città non poteva mancare dal calendario internazionale e pensiamo già alla prossima edizione…” -purtroppo la storia è stata diversa, almeno per il momento.