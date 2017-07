Video del Giorno: Wimbledon. Vince il punto dopo un recupero incredibile

Bellissimo recupero di Joe Salisbury nel match disputato venerdì in coppia con Katy Dunne nel doppio misto nel torneo di Wimbledon.

I due però son stati eliminati per mano di Neal Skupski e Anna Smith per 75 63.

From Row A of the stands to a volley winner…

A quite incredible point from Joe Salisbury in the mixed doubles 😲#Wimbledon pic.twitter.com/nJUo9rVO5d

— Wimbledon (@Wimbledon) 8 luglio 2017