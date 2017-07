ITF Torino: La prima giornata di Qualificazioni

Primi esiti di campo nella 10.a edizione del Trofeo Ma-Bo, 25.000 $ ITF femminile scattata oggi sui campi del Nord Tennis Sport Club di Torino.

In programma la prima serie di sfide nel draw di qualificazione. Subito derby piemontese tra Harriet Hamilton e Alessia Tagliente, chiuso con la vittoria della prima in rimonta e con lo score di 4-6 7-5 6-1. Hamilton che ha confermato i progressi stagionali (che le hanno già permesso di andare a segno a livello Open) e la maggior predisposizione della rivale di giornata al gioco d’attacco. Facile passaggio di turno per Verena Meliss che ha conquistato il successo sul 5-1 e ritiro di Dalila Spiteri. Nulla da fare per la torinese Ginevra Peiretti che nonostante un buon match disputato ha ceduto il passo ad Alessia Bianchi, sul doppio 6-3.

Bella affermazione dell’altra torinese, Jessica Bertoldo, arrivata contro la lettone Irina Lapustina sul punteggio di 6-4 6-1. Perfetta la Bertoldo con le sue ficcanti trame spesso concluse con dei diritti vincenti. Si è subito interrotta la corsa dell’americana Rasheeda McAdoo, figlia dell’ex giocatore NBA Bob McAdoo (diversi anni per lui anche nelle fila dell’Olimpia Milano), per mano della spagnola Aliona Bolsova Zadoinov (6-4 6-1). Il derby azzurro tra Livia Palma e Camilla Priuli ha visto l’affermazione della prima per 6-2 6-1. La terza serie di incontri si è chiusa con i successi di Francesca Bullani, Federica Di Sarra e Chiara Giaquinta. Bullani in agile cavalcata contro Sara Guglielminotti (6-1 6-2); Di Sarra chirurgica nei momenti più delicati del match contro la bergamasca Alice Moroni e al turno successivo, in programma domani, con un doppio 6-4. Giaquinta a segno per 6-1 6-3 contro la cuneese Alessia Biodo. Il programma si chiuderà con altri tre incontri, Bandecchi/Bunea, A.Turati/Gaida e Camerano/Mondan.

Domani programma ricco, a partire dalle 9,30, con 16 incontri che promuoveranno le migliori al turno decisivo di lunedì mattina. In chiave piemontese di particolare interesse le sfide tra l’ex top 60 Wta, Alberta Brianti e Jessica Bertoldo, nonchè Harriet Hamilton e Anna Giulia Remondina. Da seguire anche Arcidiacono/Ragona, wild card del circolo e Zmau, portacolori in A1 del Circolo della Stampa Sporting e Aleksandra Pospelova.