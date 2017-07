Per Bethanie Mattek Sands sarà un infortunio lungo: “Starò fuori per un po”

Per Bethanie Mattek Sands non ci sono buone notizie.

Tramite un video proposto sui social la tennista americana ha informato sulle condizioni del suo ginocchio destro gravemente infortunatasi lo scorso giovedì durante il match contro Sorana Cirstea nel torneo di Wimbledon.

La diagnosi non è molto positiva. La rotula del ginocchio si è dislocata ed è rotta, e dovrà essere operata negli Stati Uniti nei prossimi giorni.

“Starò fuori per un po’ “, ha detto la Mattek visibilmente emozionata, ringraziando tutti per i moltissimi messaggi ricevuti.

“Alcune mie colleghe mi hanno visitato in ospedale ieri e le ringrazio molto” – ha dichiarato l’americana.