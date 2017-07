Thomas Fabbiano riparte dal Canada. 50 giorni di programmazione intensa

Dopo l’esordio nel tabellone principale di Wimbledon e il best ranking al n.91 delle classifiche mondiali, Thomas Fabbiano ha iniziato la preparazione in vista dell’ultimo slam dell’anno, gli US Open (28 Agosto – 10 Settembre).

Definite quindi le tappe di avvicinamento che prevedono, in questa parte della stagione, tutti tornei che si disputeranno sul cemento.

Si comincia il prossimo 15 Luglio con il Challenger di Gatineau ($75,000) a pochi passi da Ottawa in Canada.

La settimana successiva si sale di livello con l’Atp 250 di Atlanta, per salire ancora nelle due settimane successive con l’Atp 500 di Washington ed il Master 1000 di Montreal.

Il 12 Agosto si ritorna negli States con il Master 1000 di Cincinnati, mentre la settimana precedente al taglio del nastro degli US Open, Fabbiano parteciperà all’Atp 250 di Winston Salem.