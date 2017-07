Jelena Ostapenko si lamenta con il team di Camila Giorgi: “Alcune volte prima di servire, qualcuno ha iniziato a tossire. È un po’ antisportiva la cosa”

Jelena Ostapenko si è lamentata particolarmente con il team di Camila Giorgi.

“Cercavo soltanto di concentrarmi sul mio gioco e sullo stare in campo. Alcune volte prima di servire, qualcuno ha iniziato a tossire. È un po’ antisportiva la cosa.

Il livello è così alto, siamo in uno Slam a Wimbledon. Penso che le persone debbano capire dove si trovano.

Sono rimasta un po’ delusa, perché penso provenisse da suo padre o dal suo box. Le persone che sono all’interno del suo team dovrebbero capire come ci si comporta durante i punti o prima di battere.

Non potevo non sentirlo, accadeva prima del servizio, dopo la prima palla e prima della seconda palla. È stata una cosa molto deludente”.