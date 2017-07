La notte brava di Nick Kyrgios con polemica del padre di una ragazza

Nick Kyrgios ha trascorso pochissimo tempo sui campi di Wimbledon, a causa di un problema all’anca che lo ha costretto al ritiro nel corso del suo match di primo turno, tuttavia non sembrerebbero mancargli le ragioni per festeggiare.

Soltanto poche ore dopo aver lasciato l’All England Club, il numero 20 del mondo è stato fotografato nei pressi di una discoteca londinese da cui si allontanato intorno alle tre del mattino.

Kyrgios era in compagnia di Chelsea Samways e Monique Belovukovic, tenniste di diciotto anni. Secondo il Daily Mail, da cui provengono anche alcuni scatti della serata, né queste ultime né tennista di Canberra erano del tutto sobri.

Il padre della Samways non ha gradito la cosa, per utilizzare un eufemismo: “Mia figlia ha solo diciotto anni, è una ragazza dolce. Ha trascorso tutta la notte fuori di casa ed il fatto non mi è per nulla piaciuto. Uscite come questa non si ripeteranno”, ha dichiarato Lawrence Samways ai microfoni del Daily Mail, senza poi risparmiarle nemmeno a Kyrgios. “Non sapevo che fosse uscita con Kyrgios. Essendo una tennista, alcune delle sue amiche sono anche colleghe. In questo caso, era Monique a conoscere Kyrgios (Monique Belovukovic è australiana). Chelsea è molto dedita al tennis, non voglio che niente che possa distrarla si posizioni lungo il suo cammino. Se Kyrgios fosse qui, sarei io a fargli capire che deve lasciare stare mia figlia“, ha aggiunto il padre della giovane giocatrice.

In ogni caso, chi senza dubbio non avrà apprezzato i comportamenti di Nick è Alja Tomljanovic. La fidanzata del ventiduenne, non presente a Wimbledon, ha potuto assistere all’accaduto soltanto a distanza ed attraverso quanto diffuso dai media. Sembra comunque che una reazione si sia già manifestata, in quanto la Tomljanovic avrebbe cancellato dai propri account social le foto che la ritraevano in compagnia di Kyrgios.

Edoardo Gamacchio