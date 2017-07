Wimbledon: Camila Giorgi “sto ritrovando continuità, e di questo sono davvero felice” (con il video della partita)

Camila Giorgi : “Oggi ho giocato abbastanza bene, mentre in altri momenti no. Qui a Wimbledon ho fatto le prime due partite di buon livello, oggi non è andata così bene, ma il livello era molto vicino, sto ritrovando continuità, e di questo sono davvero felice.

No, i set sono stati diversi. Non ho avuto la sensazione di rivivere l’andamento del primo set.

Semplicemente ho fatto qualche errore e quello mi ha condannato alla sconfitta.

Adesso ritorno a casa, poi comincerò la tournèe americana. Il primo torneo sarà Washington, poi vedremo.