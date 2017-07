Wimbledon: I risultati con il Live dettagliato della sesta giornata. In Campo Roger Federer. Angelique Kerber si salva. Bene Novak Djokovic contro Gulbis. Fuori Monfils. Ok Muguruza e A. Radwanska

Alexander Zverev si impone 6-4 6-4 6-2 contro Ofner e ora affronterà Novak Djokovic che ha superato in tre set Ernests Gulbis che nel primo parziale si è anche trovato avanti per 4 a 2.

Adrian Mannarino supera Gael Monfils al quinto per 7-6 4-6 5-7 6-3 6-2.

Dimitrov supera Sela che si ritira dopo il secondo set (61 61 era il punteggio). Basta un game a Querrey per brekkare Tsonga e vincere la partita per 7-5 al quinto set.

Milos Raonic vince in tre set contro Ramos-Vinolas, Berdych lo imita contro Ferrer mai in partita contro il ceco.

Angelique Kerber soffre ma batte in rimonta la statunitense Shelby Rogers ed ha ancora possibilità di restare n.1 del mondo.

Agli ottavi proverà a sbarrarle la strada la spagnola Garbine Muguruza che ha superato la rumena Sorana Cirstea con un doppio 6-2. Conquista gli ottavi Agnieszka Radwanska, che rimonta e batte l’elvetica Timea Bacsinszky, la quale cede di schianto nel terzo set. Al quarto turno affronterà la russa Svetlana Kuznetsova, che ha posto fine al sogno della qualificata slovena Polona Hercog in due set.

Magdalena Rybarikova supera Lesia Tsurenko e si regala un ottavo di finale contro la qualificata croata Petra Martic, che ha eliminato la wild card kazaka Zarina Diyas.

Il derby statunitense viene vinto da Coco Vandeweghe che ha sconfitto Alison Riske. Nell’ultimo match di giornata la danese Caroline Wozniacki rimonta e batte l’estone Anett Kontaveit.

Wimbledon – 3° Turno

Centre Court – 2:00pm

(9) Agnieszka Radwanska – (19) Timea Bacsinszky



GS Wimbledon A. Radwanska [9] A. Radwanska [9] 3 6 6 T. Bacsinszky [19] T. Bacsinszky [19] 6 4 1 Vincitore: A. Radwanska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 T. Bacsinszky 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-1 → 6-1 A. Radwanska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-0 → 5-1 T. Bacsinszky 15-0 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 A. Radwanska 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 T. Bacsinszky 0-15 0-40 2-0 → 3-0 A. Radwanska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 T. Bacsinszky 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Radwanska 0-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 T. Bacsinszky 15-0 15-15 df 40-15 40-30 5-3 → 5-4 A. Radwanska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 T. Bacsinszky 15-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Radwanska 15-0 30-0 30-15 30-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 T. Bacsinszky 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Radwanska 15-0 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 T. Bacsinszky 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 A. Radwanska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Bacsinszky 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 T. Bacsinszky 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 T. Bacsinszky 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 T. Bacsinszky 5-1 T. Bacsinszky 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 5-1 T. Bacsinszky 0-30 0-40 4-1 T. Bacsinszky 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 4-1 T. Bacsinszky 15-0 30-0 4-0 T. Bacsinszky 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 4-0 T. Bacsinszky 0-30 0-40 3-0 T. Bacsinszky 0-15 0-30 0-40 1-1 → 3-0 T. Bacsinszky 0-15 15-30 2-0 T. Bacsinszky 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 2-0 T. Bacsinszky 0-30 0-40 1-0 T. Bacsinszky 0-15 0-30 0-40 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Ernests Gulbis – (2) Novak Djokovic



GS Wimbledon E. Gulbis E. Gulbis 4 1 6 N. Djokovic [2] N. Djokovic [2] 6 6 7 Vincitore: N. Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 2*-6 ace 6-6 → 6-7 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 E. Gulbis 0-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 E. Gulbis 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 E. Gulbis 15-0 30-0 30-15 3-3 → 4-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-2 → 3-3 E. Gulbis 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 E. Gulbis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 1-0 → 1-1 E. Gulbis 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-5 → 1-6 E. Gulbis 0-15 15-30 ace 30-30 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 0-5 → 1-5 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-4 → 0-5 E. Gulbis 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df df 0-3 → 0-4 N. Djokovic 15-0 ace 30-15 0-2 → 0-3 E. Gulbis 15-0 15-15 15-40 0-1 → 0-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Gulbis 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 N. Djokovic 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 E. Gulbis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 4-3 → 4-4 N. Djokovic 15-0 30-0 4-2 → 4-3 E. Gulbis 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 N. Djokovic 30-0 ace 40-0 40-15 3-1 → 3-2 E. Gulbis 15-15 30-15 ace 2-1 → 3-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-40 1-1 → 2-1 E. Gulbis 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace ace 0-1 → 1-1 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

(27) Mischa Zverev – (3) Roger Federer



GS Wimbledon M. Zverev [27] • M. Zverev [27] 0 1 R. Federer [3] R. Federer [3] 15 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Zverev 0-15 1-2 R. Federer 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Zverev 0-15 0-30 30-30 0-1 → 1-1 R. Federer 0-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

No.1 Court – 2:00pm

(6) Milos Raonic – (25) Albert Ramos-Vinolas



GS Wimbledon M. Raonic [6] M. Raonic [6] 7 6 7 A. Ramos-Vinolas [25] A. Ramos-Vinolas [25] 6 4 5 Vincitore: M. Raonic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 M. Raonic 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 A. Ramos-Vinolas 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 M. Raonic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df ace 4-5 → 5-5 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 4-4 → 4-5 M. Raonic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 3-3 → 3-4 M. Raonic 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Raonic 30-0 ace 1-2 → 2-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 1-1 → 1-2 M. Raonic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Raonic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 40-15 5-3 → 5-4 M. Raonic 0-15 15-15 30-15 4-3 → 5-3 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace ace 4-2 → 4-3 M. Raonic 15-15 30-15 ace ace 3-2 → 4-2 A. Ramos-Vinolas 15-15 15-30 30-30 30-40 df A-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 M. Raonic 15-0 30-0 2-1 → 3-1 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 M. Raonic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 2-0 A. Ramos-Vinolas 15-15 ace 15-30 df 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* ace 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-15 30-30 6-5 → 6-6 M. Raonic 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Ramos-Vinolas 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-3 → 4-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Raonic 30-0 ace 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Raonic 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Raonic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Anett Kontaveit – (5) Caroline Wozniacki



GS Wimbledon A. Kontaveit A. Kontaveit 6 6 2 C. Wozniacki [5] C. Wozniacki [5] 3 7 6 Vincitore: C. Wozniacki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 C. Wozniacki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 A. Kontaveit 0-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 C. Wozniacki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 A. Kontaveit 15-0 15-30 15-40 1-3 → 1-4 C. Wozniacki 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Kontaveit 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 C. Wozniacki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Kontaveit 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 A. Kontaveit 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 6-6 C. Wozniacki 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 A. Kontaveit 15-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Kontaveit 0-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-3 → 5-3 C. Wozniacki 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 A. Kontaveit 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 C. Wozniacki 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-1 → 3-2 A. Kontaveit 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 C. Wozniacki 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. Kontaveit 15-15 30-15 40-30 df 1-0 → 2-0 C. Wozniacki 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Kontaveit 15-0 15-15 df 15-30 15-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 C. Wozniacki 0-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 A. Kontaveit 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 C. Wozniacki 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Kontaveit 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 C. Wozniacki 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 A. Kontaveit 15-0 15-15 15-30 df 30-30 2-0 → 3-0 C. Wozniacki 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 A. Kontaveit 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(8) Dominic Thiem – Jared Donaldson



GS Wimbledon D. Thiem [8] D. Thiem [8] 15 3 J. Donaldson • J. Donaldson 40 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Donaldson 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 D. Thiem 15-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Donaldson 15-0 30-0 2-2 → 2-3 D. Thiem 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Donaldson 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Donaldson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

No.2 Court – 12:30am

Sorana Cirstea – (14) Garbine Muguruza



GS Wimbledon S. Cirstea S. Cirstea 2 2 G. Muguruza [14] G. Muguruza [14] 6 6 Vincitore: G. Muguruza Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 G. Muguruza 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 S. Cirstea 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 S. Cirstea 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 S. Cirstea 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 G. Muguruza 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 S. Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-5 → 2-5 G. Muguruza 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 S. Cirstea 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 S. Cirstea 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

(24) Sam Querrey – (12) Jo-Wilfried Tsonga



GS Wimbledon J-W. Tsonga [12] J-W. Tsonga [12] 2 6 6 6 5 S. Querrey [24] S. Querrey [24] 6 3 7 1 7 Vincitore: S. Querrey Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 5-7 J-W. Tsonga 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6

(1) Angelique Kerber – Shelby Rogers



GS Wimbledon A. Kerber [1] A. Kerber [1] 4 7 6 S. Rogers S. Rogers 6 6 4 Vincitore: A. Kerber Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Kerber 15-0 30-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 S. Rogers 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 S. Rogers 0-15 0-30 15-30 30-40 3-3 → 4-3 A. Kerber 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Rogers 30-0 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Kerber 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 S. Rogers 0-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 1-0 → 2-0 S. Rogers 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6*-2 6-6 → 7-6 S. Rogers 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 5-5 → 6-5 S. Rogers 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 A. Kerber 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 S. Rogers 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 A. Kerber 0-30 df 30-30 40-40 2-4 → 3-4 S. Rogers 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 A. Kerber 15-0 30-0 40-15 1-3 → 2-3 S. Rogers 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 A. Kerber 15-15 15-40 30-40 1-1 → 1-2 S. Rogers 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 A-40 ace 1-0 → 1-1 A. Kerber 0-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Rogers 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Kerber 15-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 S. Rogers 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 A. Kerber 15-0 40-0 2-4 → 3-4 S. Rogers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 A. Kerber 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 S. Rogers 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Kerber 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 S. Rogers 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Kerber 15-15 15-30 30-30 0-0 → 1-0

Sebastian Ofner – (10) Alexander Zverev



GS Wimbledon S. Ofner S. Ofner 4 4 2 A. Zverev [10] A. Zverev [10] 6 6 6 Vincitore: A. Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Zverev 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 S. Ofner 0-15 df 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 A. Zverev 15-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 S. Ofner 15-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 A. Zverev 15-0 30-0 1-2 → 1-3 S. Ofner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Zverev 0-15 0-30 df 15-40 30-40 0-1 → 1-1 S. Ofner 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 S. Ofner 0-15 0-30 15-30 30-30 3-5 → 4-5 A. Zverev 15-15 40-15 3-4 → 3-5 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 A. Zverev 30-0 40-0 0-1 → 0-2 S. Ofner 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 S. Ofner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 A. Zverev 15-15 30-15 ace 40-30 4-3 → 4-4 S. Ofner 30-0 30-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 ace 30-0 3-2 → 3-3 S. Ofner 30-0 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-15 2-1 → 2-2 S. Ofner 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Zverev 0-15 0-40 30-40 0-1 → 1-1 S. Ofner 0-30 15-30 0-0 → 0-1

No.3 Court – 12:30am

(13) Grigor Dimitrov – Dudi Sela



GS Wimbledon G. Dimitrov [13] G. Dimitrov [13] 0 6 6 0 D. Sela • D. Sela 0 1 1 0 Vincitore: G. Dimitrov per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Sela 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 G. Dimitrov 15-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 D. Sela 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 D. Sela 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 G. Dimitrov 30-0 ace 40-0 ace 2-0 → 3-0 D. Sela 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 D. Sela 0-15 0-30 15-40 5-1 → 6-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-1 → 5-1 D. Sela 0-15 0-30 0-40 15-40 df 3-1 → 4-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 D. Sela 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 D. Sela 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Alison Riske – (24) Coco Vandeweghe



GS Wimbledon A. Riske A. Riske 2 4 C. Vandeweghe [24] C. Vandeweghe [24] 6 6 Vincitore: C. Vandeweghe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Vandeweghe 15-0 30-0 4-5 → 4-6 A. Riske 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 C. Vandeweghe 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace df 3-4 → 4-4 A. Riske 15-0 15-15 df 30-15 40-30 2-4 → 3-4 C. Vandeweghe 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 A. Riske 0-15 15-15 30-30 30-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 1-4 C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 A. Riske 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 C. Vandeweghe 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-1 → 0-2 A. Riske 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Vandeweghe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 A. Riske 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Riske 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 C. Vandeweghe 15-0 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 A. Riske 15-0 ace 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 C. Vandeweghe 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-1 → 0-2 A. Riske 0-15 df 0-30 15-40 0-0 → 0-1

David Ferrer – (11) Tomas Berdych



GS Wimbledon D. Ferrer D. Ferrer 3 4 3 T. Berdych [11] T. Berdych [11] 6 6 6 Vincitore: T. Berdych Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 D. Ferrer 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 T. Berdych 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 D. Ferrer 15-0 15-15 15-30 40-30 2-4 → 3-4 T. Berdych 15-0 30-15 30-30 2-3 → 2-4 D. Ferrer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 T. Berdych 0-15 30-15 30-30 30-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Ferrer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Ferrer 15-0 15-15 30-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Berdych 15-0 15-15 30-15 4-5 → 4-6 D. Ferrer 30-0 40-0 3-5 → 4-5 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 D. Ferrer 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 T. Berdych 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 D. Ferrer 15-0 15-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 T. Berdych 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 D. Ferrer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-A 40-40 df ace A-40 40-40 df ace A-40 0-2 → 1-2 T. Berdych 0-15 15-15 30-15 0-1 → 0-2 D. Ferrer 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Berdych 0-15 15-15 15-30 40-30 3-5 → 3-6 D. Ferrer 15-0 40-0 2-5 → 3-5 T. Berdych 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 D. Ferrer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 T. Berdych 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 D. Ferrer 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 A-40 40-40 0-3 → 1-3 T. Berdych 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-2 → 0-3 D. Ferrer 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 T. Berdych 15-15 30-15 30-30 0-0 → 0-1

Court 12 – 12:30am

Polona Hercog – (7) Svetlana Kuznetsova



GS Wimbledon P. Hercog P. Hercog 4 0 S. Kuznetsova [7] S. Kuznetsova [7] 6 6 Vincitore: S. Kuznetsova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 S. Kuznetsova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-5 → 0-6 P. Hercog 0-15 15-15 15-30 15-40 0-4 → 0-5 S. Kuznetsova 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 P. Hercog 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 S. Kuznetsova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 P. Hercog 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Kuznetsova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 P. Hercog 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 4-4 → 4-5 S. Kuznetsova 15-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 P. Hercog 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 S. Kuznetsova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 P. Hercog 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Kuznetsova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 P. Hercog 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Kuznetsova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Hercog 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0

(15) Gael Monfils – Adrian Mannarino



GS Wimbledon G. Monfils [15] G. Monfils [15] 6 6 7 3 2 A. Mannarino A. Mannarino 7 4 5 6 6 Vincitore: A. Mannarino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 2-6 A. Mannarino 0-15 0-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 G. Monfils 0-30 df 0-40 30-40 40-40 2-4 → 2-5 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 G. Monfils 30-0 ace 1-3 → 2-3 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-2 → 1-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 G. Monfils 0-15 0-30 0-40 30-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 A. Mannarino 15-0 30-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 G. Monfils 15-0 40-0 2-5 → 3-5 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 G. Monfils 15-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 G. Monfils 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 A. Mannarino 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 G. Monfils 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 6-5 → 7-5 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 5-5 → 6-5 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-40 40-A 40-40 ace ace 4-5 → 5-5 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 G. Monfils 0-15 0-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 G. Monfils 30-0 2-3 → 3-3 A. Mannarino 15-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 G. Monfils 15-0 30-0 30-30 40-30 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Monfils 0-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Mannarino 30-0 30-15 30-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 G. Monfils 0-30 0-40 df 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Mannarino 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 G. Monfils 15-0 30-0 40-15 ace 2-3 → 3-3 A. Mannarino 15-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 G. Monfils 15-0 30-15 30-40 df 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Mannarino 15-0 40-0 ace ace 1-1 → 1-2 G. Monfils 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 0-1 → 1-1 A. Mannarino 15-0 15-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 df 6-5 → 6-6 G. Monfils 15-0 30-0 5-5 → 6-5 A. Mannarino 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 G. Monfils 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Mannarino 15-15 15-30 15-40 30-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 G. Monfils 15-15 15-30 30-30 2-4 → 3-4 A. Mannarino 15-0 30-0 2-3 → 2-4 G. Monfils 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 2-3 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 1-0 → 1-1 G. Monfils 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Jack Sock / Madison Keys – Bruno Soares / Elena Vesnina



GS Wimbledon J. Sock / M. Keys • J. Sock / M. Keys 15 3 6 5 B. Soares / E. Vesnina [2] B. Soares / E. Vesnina [2] 40 6 3 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Sock / M. Keys 15-0 15-30 15-40 5-6 B. Soares / E. Vesnina 30-0 40-15 5-5 → 5-6 J. Sock / M. Keys 0-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 B. Soares / E. Vesnina 15-0 40-0 40-30 4-4 → 4-5 J. Sock / M. Keys 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-4 → 4-4 B. Soares / E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Sock / M. Keys 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 3-2 → 3-3 B. Soares / E. Vesnina 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 J. Sock / M. Keys 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 B. Soares / E. Vesnina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Sock / M. Keys 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Soares / E. Vesnina 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Sock / M. Keys 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 5-3 → 6-3 B. Soares / E. Vesnina 15-0 30-0 40-15 5-2 → 5-3 J. Sock / M. Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 B. Soares / E. Vesnina 15-0 15-15 40-15 4-1 → 4-2 J. Sock / M. Keys 15-0 3-1 → 4-1 B. Soares / E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 J. Sock / M. Keys 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 B. Soares / E. Vesnina 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Sock / M. Keys 15-0 30-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Soares / E. Vesnina 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 J. Sock / M. Keys 15-0 15-15 30-15 ace 40-30 2-5 → 3-5 B. Soares / E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 J. Sock / M. Keys 0-15 30-15 30-30 40-30 40-A A-40 1-4 → 2-4 B. Soares / E. Vesnina 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 1-3 → 1-4 J. Sock / M. Keys 0-15 0-30 15-30 30-30 0-3 → 1-3 B. Soares / E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 J. Sock / M. Keys 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 B. Soares / E. Vesnina 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

(13) Aisam-Ul-Haq Qureshi / Anna-Lena Groenefeld – (13) Henri Kontinen / Heather Watson



Court 18 – 12:30am

Magdalena Rybarikova – Lesia Tsurenko



GS Wimbledon M. Rybarikova M. Rybarikova 6 6 L. Tsurenko L. Tsurenko 2 1 Vincitore: M. Rybarikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Rybarikova 30-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 L. Tsurenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 M. Rybarikova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 L. Tsurenko 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 M. Rybarikova 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Tsurenko 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 M. Rybarikova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Tsurenko 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 5-2 → 6-2 M. Rybarikova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 5-1 → 5-2 L. Tsurenko 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-1 → 5-1 M. Rybarikova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 L. Tsurenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Rybarikova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Tsurenko 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 M. Rybarikova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0

Petra Martic – Zarina Diyas



GS Wimbledon P. Martic P. Martic 7 6 Z. Diyas Z. Diyas 6 1 Vincitore: P. Martic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 P. Martic 15-15 ace 30-15 30-30 40-40 5-1 → 6-1 Z. Diyas 15-0 30-15 40-15 40-30 5-0 → 5-1 P. Martic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Z. Diyas 0-15 df 30-15 30-30 3-0 → 4-0 P. Martic 0-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Z. Diyas 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 P. Martic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 df 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 P. Martic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 40-40 40-A A-40 5-6 → 6-6 Z. Diyas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 P. Martic 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Z. Diyas 0-15 0-30 4-4 → 5-4 P. Martic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Z. Diyas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 P. Martic 15-0 30-0 ace 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Z. Diyas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 P. Martic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 Z. Diyas 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 P. Martic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 Z. Diyas 0-15 0-30 15-30 30-30 0-0 → 0-1

Fabrice Martin / Raluca Olaru – Rohan Bopanna / Gabriela Dabrowski



GS Wimbledon F. Martin / R. Olaru F. Martin / R. Olaru 6 5 R. Bopanna / G. Dabrowski [10] R. Bopanna / G. Dabrowski [10] 7 7 Vincitore: R. Bopanna G. Dabrowski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 R. Bopanna / G. Dabrowski 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-6 → 5-7 F. Martin / R. Olaru 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 5-5 → 5-6 R. Bopanna / G. Dabrowski 0-15 df 15-30 30-30 5-4 → 5-5 F. Martin / R. Olaru 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 R. Bopanna / G. Dabrowski 15-15 df 30-15 4-3 → 4-4 F. Martin / R. Olaru 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 R. Bopanna / G. Dabrowski 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 3-2 → 3-3 F. Martin / R. Olaru 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 R. Bopanna / G. Dabrowski 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Martin / R. Olaru 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Bopanna / G. Dabrowski 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 F. Martin / R. Olaru 30-0 40-0 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 1-2* 1-3* 2*-3 df 2*-4 2-5* ace 6-6 → 6-7 F. Martin / R. Olaru 15-0 15-15 30-15 5-6 → 6-6 R. Bopanna / G. Dabrowski 15-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 F. Martin / R. Olaru 0-15 15-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 R. Bopanna / G. Dabrowski 15-0 ace 30-0 40-0 40-30 4-4 → 4-5 F. Martin / R. Olaru 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 R. Bopanna / G. Dabrowski 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Martin / R. Olaru 15-0 ace 40-0 ace ace 2-3 → 3-3 R. Bopanna / G. Dabrowski 15-0 ace 30-0 2-2 → 2-3 F. Martin / R. Olaru 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Bopanna / G. Dabrowski 15-0 30-0 30-30 40-30 40-A 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 F. Martin / R. Olaru 15-0 30-0 0-1 → 1-1 R. Bopanna / G. Dabrowski 0-15 df 15-15 30-30 0-0 → 0-1

Liam Broady / Naomi Broady – Roman Jebavy / Lucie Hradecka



GS Wimbledon L. Broady / N. Broady L. Broady / N. Broady 40 4 2 R. Jebavy / L. Hradecka [16] • R. Jebavy / L. Hradecka [16] A 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Jebavy / L. Hradecka 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 2-3 L. Broady / N. Broady 0-15 15-15 30-15 1-3 → 2-3 R. Jebavy / L. Hradecka 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-2 → 1-3 L. Broady / N. Broady 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 R. Jebavy / L. Hradecka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 L. Broady / N. Broady 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Jebavy / L. Hradecka 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 L. Broady / N. Broady 15-0 40-0 ace ace 3-5 → 4-5 R. Jebavy / L. Hradecka 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 L. Broady / N. Broady 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 3-4 R. Jebavy / L. Hradecka 15-0 30-0 3-2 → 3-3 L. Broady / N. Broady 15-15 ace 15-30 30-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Jebavy / L. Hradecka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 L. Broady / N. Broady 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 R. Jebavy / L. Hradecka 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 L. Broady / N. Broady 0-15 15-30 0-0 → 0-1

Court 7 – 12:30am

Mirjana Lucic-Baroni / Andrea Petkovic – Lucie Hradecka / Katerina Siniakova



GS Wimbledon M. Lucic-Baroni / A. Petkovic M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 4 7 1 L. Hradecka / K. Siniakova [5] L. Hradecka / K. Siniakova [5] 6 6 6 Vincitore: L. Hradecka K. Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 30-0 1-5 → 1-6 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-15 15-30 30-40 1-4 → 1-5 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 df 1-3 → 1-4 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-2 → 1-3 L. Hradecka / K. Siniakova 0-15 0-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 1-1 L. Hradecka / K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 df 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 3-0 → 3-1 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 L. Hradecka / K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-1 → 3-2 L. Hradecka / K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 L. Hradecka / K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Lara Arruabarrena / Arantxa Parra Santonja – Beatriz Haddad Maia / Ana Konjuh



GS Wimbledon L. Arruabarrena / A. Parra Santonja L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 4 6 0 B. Haddad Maia / A. Konjuh B. Haddad Maia / A. Konjuh 6 4 6 Vincitore: B. Haddad Maia A. Konjuh Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 B. Haddad Maia / A. Konjuh 0-15 15-15 30-15 0-5 → 0-6 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 0-15 0-30 15-30 15-40 0-4 → 0-5 B. Haddad Maia / A. Konjuh 0-15 15-15 30-15 0-3 → 0-4 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 B. Haddad Maia / A. Konjuh 15-0 15-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 0-15 15-15 30-15 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Haddad Maia / A. Konjuh 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 B. Haddad Maia / A. Konjuh 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 0-15 0-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 B. Haddad Maia / A. Konjuh 0-30 0-40 df 3-2 → 4-2 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 B. Haddad Maia / A. Konjuh 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 B. Haddad Maia / A. Konjuh 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Haddad Maia / A. Konjuh 15-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 B. Haddad Maia / A. Konjuh 0-15 df 0-30 15-40 30-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 0-15 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 B. Haddad Maia / A. Konjuh 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 3-2 → 3-3 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 3-1 → 3-2 B. Haddad Maia / A. Konjuh 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 B. Haddad Maia / A. Konjuh 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Arruabarrena / A. Parra Santonja 15-0 40-0 0-0 → 1-0

(16) Oliver Marach / Mate Pavic – (16) Ilija Bozoljac / Flavio Cipolla



GS Wimbledon O. Marach / M. Pavic [16] O. Marach / M. Pavic [16] 6 6 6 6 I. Bozoljac / F. Cipolla I. Bozoljac / F. Cipolla 7 4 2 3 Vincitore: O. Marach M. Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 I. Bozoljac / F. Cipolla 0-15 15-15 30-15 30-40 5-3 → 6-3 O. Marach / M. Pavic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-3 → 5-3 I. Bozoljac / F. Cipolla 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 O. Marach / M. Pavic 30-0 ace ace 3-2 → 4-2 I. Bozoljac / F. Cipolla 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 O. Marach / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 3-1 I. Bozoljac / F. Cipolla 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-0 → 2-1 O. Marach / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 2-0 I. Bozoljac / F. Cipolla 0-15 0-30 30-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 O. Marach / M. Pavic 30-0 40-0 5-2 → 6-2 I. Bozoljac / F. Cipolla 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 O. Marach / M. Pavic 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 I. Bozoljac / F. Cipolla 0-15 15-15 30-15 40-30 3-1 → 3-2 O. Marach / M. Pavic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 I. Bozoljac / F. Cipolla 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-0 → 2-1 O. Marach / M. Pavic 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 I. Bozoljac / F. Cipolla 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 O. Marach / M. Pavic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-4 → 6-4 I. Bozoljac / F. Cipolla 0-30 15-40 df 4-4 → 5-4 O. Marach / M. Pavic 15-0 30-0 ace 3-4 → 4-4 I. Bozoljac / F. Cipolla 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 O. Marach / M. Pavic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 ace 2-3 → 3-3 I. Bozoljac / F. Cipolla 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 O. Marach / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 I. Bozoljac / F. Cipolla 0-15 15-30 30-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 O. Marach / M. Pavic 15-0 15-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 I. Bozoljac / F. Cipolla 0-15 15-15 ace 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 I. Bozoljac / F. Cipolla 15-0 15-30 30-30 6-5 → 6-6 O. Marach / M. Pavic 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 I. Bozoljac / F. Cipolla 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 O. Marach / M. Pavic 15-0 30-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 I. Bozoljac / F. Cipolla 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 O. Marach / M. Pavic 15-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 I. Bozoljac / F. Cipolla 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 O. Marach / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 I. Bozoljac / F. Cipolla 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 O. Marach / M. Pavic 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 I. Bozoljac / F. Cipolla 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 O. Marach / M. Pavic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

(8) Jean-Julien Rojer / Hao-Ching Chan – (8) Nikola Mektic / Ana Konjuh



GS Wimbledon J. Rojer / H. Chan [8] • J. Rojer / H. Chan [8] 40 2 N. Mektic / A. Konjuh N. Mektic / A. Konjuh 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Rojer / H. Chan 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 N. Mektic / A. Konjuh 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 J. Rojer / H. Chan 30-0 40-15 1-1 → 2-1 N. Mektic / A. Konjuh 15-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. Rojer / H. Chan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 8 – 12:30am

Julian Knowle / Philipp Oswald – Florin Mergea / Aisam-Ul-Haq Qureshi



GS Wimbledon J. Knowle / P. Oswald J. Knowle / P. Oswald 7 5 3 6 F. Mergea / A. Qureshi [14] F. Mergea / A. Qureshi [14] 5 7 6 7 Vincitore: F. Mergea A. Qureshi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 F. Mergea / A. Qureshi 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 J. Knowle / P. Oswald 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 F. Mergea / A. Qureshi 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 5-4 → 5-5 J. Knowle / P. Oswald 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 5-4 F. Mergea / A. Qureshi 15-0 30-0 ace 4-3 → 4-4 J. Knowle / P. Oswald 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 F. Mergea / A. Qureshi 0-15 15-15 15-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Knowle / P. Oswald 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 F. Mergea / A. Qureshi 0-15 15-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Knowle / P. Oswald 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Mergea / A. Qureshi 15-0 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 J. Knowle / P. Oswald 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 F. Mergea / A. Qureshi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 J. Knowle / P. Oswald 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 F. Mergea / A. Qureshi 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 J. Knowle / P. Oswald 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 3-3 F. Mergea / A. Qureshi 15-0 15-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Knowle / P. Oswald 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Mergea / A. Qureshi 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Knowle / P. Oswald 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 F. Mergea / A. Qureshi 0-15 15-15 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Knowle / P. Oswald 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 F. Mergea / A. Qureshi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Knowle / P. Oswald 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 F. Mergea / A. Qureshi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 J. Knowle / P. Oswald 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 F. Mergea / A. Qureshi 15-0 30-0 30-15 ace 3-3 → 3-4 J. Knowle / P. Oswald 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 F. Mergea / A. Qureshi 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Knowle / P. Oswald 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 F. Mergea / A. Qureshi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 J. Knowle / P. Oswald 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 F. Mergea / A. Qureshi 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Knowle / P. Oswald 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 F. Mergea / A. Qureshi 15-0 30-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 5-5 → 6-5 J. Knowle / P. Oswald 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 F. Mergea / A. Qureshi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Knowle / P. Oswald 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 F. Mergea / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 J. Knowle / P. Oswald 30-0 ace 2-3 → 3-3 F. Mergea / A. Qureshi 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Knowle / P. Oswald 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Mergea / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 J. Knowle / P. Oswald 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Mergea / A. Qureshi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(7) Julia Goerges / Barbora Strycova – (7) Shuko Aoyama / Zhaoxuan Yang



GS Wimbledon J. Goerges / B. Strycova [7] J. Goerges / B. Strycova [7] 6 6 S. Aoyama / Z. Yang S. Aoyama / Z. Yang 4 2 Vincitore: J. Goerges B. Strycova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Goerges / B. Strycova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 S. Aoyama / Z. Yang 15-15 15-30 15-40 df 4-2 → 5-2 J. Goerges / B. Strycova 15-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Aoyama / Z. Yang 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 J. Goerges / B. Strycova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 S. Aoyama / Z. Yang 0-15 0-30 1-1 → 2-1 J. Goerges / B. Strycova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 S. Aoyama / Z. Yang 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Goerges / B. Strycova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 S. Aoyama / Z. Yang 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 J. Goerges / B. Strycova 15-0 30-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 S. Aoyama / Z. Yang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 J. Goerges / B. Strycova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 S. Aoyama / Z. Yang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 J. Goerges / B. Strycova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 S. Aoyama / Z. Yang 30-0 30-15 df 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Goerges / B. Strycova 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 df ace 40-40 df A-40 ace 0-1 → 1-1 S. Aoyama / Z. Yang 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 0-0 → 0-1

Catherine Bellis / Marketa Vondrousova – Kateryna Bondarenko / Aleksandra Krunic



GS Wimbledon C. Bellis / M. Vondrousova C. Bellis / M. Vondrousova 6 6 K. Bondarenko / A. Krunic K. Bondarenko / A. Krunic 2 4 Vincitore: C. Bellis M. Vondrousova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Bondarenko / A. Krunic 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 C. Bellis / M. Vondrousova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 K. Bondarenko / A. Krunic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 C. Bellis / M. Vondrousova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-2 → 4-3 K. Bondarenko / A. Krunic 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 4-2 C. Bellis / M. Vondrousova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 K. Bondarenko / A. Krunic 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Bellis / M. Vondrousova 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 K. Bondarenko / A. Krunic 30-0 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 C. Bellis / M. Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 K. Bondarenko / A. Krunic 0-15 0-30 df 15-30 15-40 5-2 → 6-2 C. Bellis / M. Vondrousova 15-0 15-15 df 40-15 40-30 4-2 → 5-2 K. Bondarenko / A. Krunic 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 C. Bellis / M. Vondrousova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 K. Bondarenko / A. Krunic 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 C. Bellis / M. Vondrousova 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 K. Bondarenko / A. Krunic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 C. Bellis / M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Ken Skupski / Jocelyn Rae – Edouard Roger-Vasselin / Andrea Hlavackova



Court 14 – 12:30am

(5) Bob Bryan / Mike Bryan – (5) Marcin Matkowski / Max Mirnyi



GS Wimbledon B. Bryan / M. Bryan [5] B. Bryan / M. Bryan [5] 3 5 4 M. Matkowski / M. Mirnyi M. Matkowski / M. Mirnyi 6 7 6 Vincitore: M. Matkowski M. Mirnyi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Matkowski / M. Mirnyi 15-0 30-15 ace 40-15 4-5 → 4-6 B. Bryan / M. Bryan 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 4-4 → 4-5 M. Matkowski / M. Mirnyi 15-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 ace 40-15 ace 3-3 → 4-3 M. Matkowski / M. Mirnyi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-2 → 3-3 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-15 ace 2-2 → 3-2 M. Matkowski / M. Mirnyi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 B. Bryan / M. Bryan 15-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. Matkowski / M. Mirnyi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 B. Bryan / M. Bryan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Matkowski / M. Mirnyi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 B. Bryan / M. Bryan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 5-5 → 5-6 M. Matkowski / M. Mirnyi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 B. Bryan / M. Bryan 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 M. Matkowski / M. Mirnyi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 4-4 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Matkowski / M. Mirnyi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 B. Bryan / M. Bryan 30-0 2-2 → 3-2 M. Matkowski / M. Mirnyi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Matkowski / M. Mirnyi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Bryan / M. Bryan 0-15 df 0-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Matkowski / M. Mirnyi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 40-15 2-5 → 3-5 M. Matkowski / M. Mirnyi 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 2-4 → 2-5 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-4 → 2-4 M. Matkowski / M. Mirnyi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-3 → 1-4 B. Bryan / M. Bryan 15-15 15-30 30-40 1-2 → 1-3 M. Matkowski / M. Mirnyi 30-0 40-0 40-15 40-30 df A-40 1-1 → 1-2 B. Bryan / M. Bryan 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Matkowski / M. Mirnyi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(1) Henri Kontinen / John Peers – (1) Scott Clayton / Jonny O’Mara



GS Wimbledon H. Kontinen / J. Peers [1] H. Kontinen / J. Peers [1] 6 6 6 S. Clayton / J.O'Mara S. Clayton / J.O'Mara 3 4 4 Vincitore: H. Kontinen J. Peers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 H. Kontinen / J. Peers 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 5-4 → 6-4 S. Clayton / J.O'Mara 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 H. Kontinen / J. Peers 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 4-3 → 5-3 S. Clayton / J.O'Mara 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 H. Kontinen / J. Peers 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 S. Clayton / J.O'Mara 30-0 40-0 3-1 → 3-2 H. Kontinen / J. Peers 30-0 40-0 2-1 → 3-1 S. Clayton / J.O'Mara 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 H. Kontinen / J. Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Clayton / J.O'Mara 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 H. Kontinen / J. Peers 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 S. Clayton / J.O'Mara 30-0 40-15 5-3 → 5-4 H. Kontinen / J. Peers 30-0 4-3 → 5-3 S. Clayton / J.O'Mara 15-0 15-15 15-30 3-3 → 4-3 H. Kontinen / J. Peers 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Clayton / J.O'Mara 0-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 H. Kontinen / J. Peers 15-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Clayton / J.O'Mara 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 H. Kontinen / J. Peers 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Clayton / J.O'Mara 0-15 df 15-15 30-15 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Kontinen / J. Peers 15-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 S. Clayton / J.O'Mara 0-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 H. Kontinen / J. Peers 0-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Clayton / J.O'Mara 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 H. Kontinen / J. Peers 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Clayton / J.O'Mara 0-30 0-40 1-2 → 2-2 H. Kontinen / J. Peers 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 S. Clayton / J.O'Mara 15-0 30-0 1-0 → 1-1 H. Kontinen / J. Peers 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Marcelo Demoliner / Maria Jose Martinez Sanchez – Marcin Matkowski / Kveta Peschke



GS Wimbledon M. Demoliner / M. Martinez Sanchez M. Demoliner / M. Martinez Sanchez 6 6 M. Matkowski / K. Peschke [14] M. Matkowski / K. Peschke [14] 2 4 Vincitore: M. Demoliner M. Martinez Sanchez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Demoliner / M. Martinez Sanchez 15-0 15-15 30-30 5-4 → 6-4 M. Matkowski / K. Peschke 30-0 5-3 → 5-4 M. Demoliner / M. Martinez Sanchez 0-15 15-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Matkowski / K. Peschke 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 M. Demoliner / M. Martinez Sanchez 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 3-3 M. Matkowski / K. Peschke 30-0 40-15 ace 2-2 → 2-3 M. Demoliner / M. Martinez Sanchez 15-0 30-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Matkowski / K. Peschke 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Demoliner / M. Martinez Sanchez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 M. Matkowski / K. Peschke 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Demoliner / M. Martinez Sanchez 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 M. Matkowski / K. Peschke 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 M. Demoliner / M. Martinez Sanchez 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 M. Matkowski / K. Peschke 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Demoliner / M. Martinez Sanchez 0-15 15-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 M. Matkowski / K. Peschke 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Demoliner / M. Martinez Sanchez 0-15 30-15 ace 0-1 → 1-1 M. Matkowski / K. Peschke 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 16 – 12:30am

(4) Lukasz Kubot / Marcelo Melo – (4) Philipp Petzschner / Alexander Peya



GS Wimbledon L. Kubot / M. Melo [4] L. Kubot / M. Melo [4] 6 5 6 3 11 P. Petzschner / A. Peya P. Petzschner / A. Peya 2 7 3 6 9 Vincitore: L. Kubot M. Melo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 11-9 P. Petzschner / A. Peya 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 10-9 → 11-9 L. Kubot / M. Melo 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 9-9 → 10-9 P. Petzschner / A. Peya 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A A-40 40-40 ace 9-8 → 9-9 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 ace 40-0 8-8 → 9-8 P. Petzschner / A. Peya 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 8-7 → 8-8 L. Kubot / M. Melo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 7-7 → 8-7 Risultato 7-6 → 7-7 Tiebreak 0*-0 6-6 → 7-6 P. Petzschner / A. Peya 15-0 40-0 6-5 → 6-6 L. Kubot / M. Melo 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 P. Petzschner / A. Peya 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 L. Kubot / M. Melo 0-15 15-15 30-15 30-30 4-4 → 5-4 P. Petzschner / A. Peya 0-15 30-15 4-3 → 4-4 L. Kubot / M. Melo 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 P. Petzschner / A. Peya 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 3-2 → 3-3 L. Kubot / M. Melo 15-0 40-0 2-2 → 3-2 P. Petzschner / A. Peya 0-30 0-40 15-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 P. Petzschner / A. Peya 0-15 15-15 15-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Kubot / M. Melo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 P. Petzschner / A. Peya 15-15 15-30 30-30 3-5 → 3-6 L. Kubot / M. Melo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-5 → 3-5 P. Petzschner / A. Peya 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-4 → 2-5 L. Kubot / M. Melo 15-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 P. Petzschner / A. Peya 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 L. Kubot / M. Melo 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 df 1-2 → 1-3 P. Petzschner / A. Peya 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Kubot / M. Melo 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Petzschner / A. Peya 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-15 5-3 → 6-3 P. Petzschner / A. Peya 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-2 → 5-3 L. Kubot / M. Melo 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 P. Petzschner / A. Peya 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-1 → 4-2 L. Kubot / M. Melo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 P. Petzschner / A. Peya 15-0 30-0 ace 3-0 → 3-1 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 P. Petzschner / A. Peya 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 L. Kubot / M. Melo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 P. Petzschner / A. Peya 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 L. Kubot / M. Melo 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 P. Petzschner / A. Peya 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 L. Kubot / M. Melo 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 P. Petzschner / A. Peya 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Kubot / M. Melo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 P. Petzschner / A. Peya 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Kubot / M. Melo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 P. Petzschner / A. Peya 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Kubot / M. Melo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 P. Petzschner / A. Peya 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Petzschner / A. Peya 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-A 5-2 → 6-2 L. Kubot / M. Melo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 P. Petzschner / A. Peya 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 L. Kubot / M. Melo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 P. Petzschner / A. Peya 15-0 15-30 2-1 → 3-1 L. Kubot / M. Melo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Petzschner / A. Peya 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Kubot / M. Melo 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Jocelyn Rae / Laura Robson – Makoto Ninomiya / Renata Voracova



GS Wimbledon J. Rae / L. Robson J. Rae / L. Robson 4 6 M. Ninomiya / R. Voracova M. Ninomiya / R. Voracova 6 7 Vincitore: M. Ninomiya R. Voracova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 M. Ninomiya / R. Voracova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 J. Rae / L. Robson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 M. Ninomiya / R. Voracova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Rae / L. Robson 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Ninomiya / R. Voracova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Rae / L. Robson 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 M. Ninomiya / R. Voracova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 4-1 → 4-2 J. Rae / L. Robson 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Ninomiya / R. Voracova 0-15 15-30 15-40 30-40 df 2-1 → 3-1 J. Rae / L. Robson 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Ninomiya / R. Voracova 15-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Rae / L. Robson 15-15 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Ninomiya / R. Voracova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-5 → 4-6 J. Rae / L. Robson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-5 → 4-5 M. Ninomiya / R. Voracova 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 J. Rae / L. Robson 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 M. Ninomiya / R. Voracova 15-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 J. Rae / L. Robson 15-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Ninomiya / R. Voracova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 2-1 → 2-2 J. Rae / L. Robson 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-0 → 2-1 M. Ninomiya / R. Voracova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 J. Rae / L. Robson 15-0 30-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

(9) Juan Sebastian Cabal / Abigail Spears – (9) Artem Sitak / Olga Savchuk



GS Wimbledon J. Cabal / A. Spears [9] J. Cabal / A. Spears [9] 2* 6 6 A. Sitak / O. Savchuk A. Sitak / O. Savchuk 4 2 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 6-6 J. Cabal / A. Spears 15-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Sitak / O. Savchuk 15-0 30-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 J. Cabal / A. Spears 15-0 15-15 30-15 ace 40-30 4-5 → 5-5 A. Sitak / O. Savchuk 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 4-4 → 4-5 J. Cabal / A. Spears 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 ace 3-4 → 4-4 A. Sitak / O. Savchuk 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Cabal / A. Spears 15-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Sitak / O. Savchuk 15-0 30-0 ace ace 2-2 → 2-3 J. Cabal / A. Spears 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 A. Sitak / O. Savchuk 0-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Cabal / A. Spears 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Sitak / O. Savchuk 0-15 15-30 ace 15-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Cabal / A. Spears 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-2 → 6-2 A. Sitak / O. Savchuk 0-30 df 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 J. Cabal / A. Spears 15-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Sitak / O. Savchuk 0-15 df 15-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 J. Cabal / A. Spears 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Sitak / O. Savchuk 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 J. Cabal / A. Spears 15-0 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 A. Sitak / O. Savchuk 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

James Cerretani / Renata Voracova – Purav Raja / Eri Hozumi



GS Wimbledon J. Cerretani / R. Voracova • J. Cerretani / R. Voracova 0 7 4 0 P. Raja / E. Hozumi P. Raja / E. Hozumi 0 5 6 0 Gioco sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Cerretani / R. Voracova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5

Yusuke Watanuki / Makoto Ninomiya – Ivan Dodig / Sania Mirza



Court 17 – 12:30am

(4) Timea Babos / Andrea Hlavackova – (4) Lesley Kerkhove / Lidziya Marozava



GS Wimbledon T. Babos / A. Hlavackova [4] T. Babos / A. Hlavackova [4] 6 5 6 L. Kerkhove / L. Marozava L. Kerkhove / L. Marozava 2 7 4 Vincitore: T. Babos A. Hlavackova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 T. Babos / A. Hlavackova 15-0 40-0 5-4 → 6-4 L. Kerkhove / L. Marozava 15-0 40-0 5-3 → 5-4 T. Babos / A. Hlavackova 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 L. Kerkhove / L. Marozava 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A A-40 4-2 → 4-3 T. Babos / A. Hlavackova 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 3-2 → 4-2 L. Kerkhove / L. Marozava 15-0 15-15 15-30 30-30 2-2 → 3-2 T. Babos / A. Hlavackova 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-2 → 2-2 L. Kerkhove / L. Marozava 15-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Babos / A. Hlavackova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Kerkhove / L. Marozava 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 T. Babos / A. Hlavackova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 5-6 → 5-7 L. Kerkhove / L. Marozava 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 T. Babos / A. Hlavackova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 5-4 → 5-5 L. Kerkhove / L. Marozava 30-0 40-0 5-3 → 5-4 T. Babos / A. Hlavackova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 L. Kerkhove / L. Marozava 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 T. Babos / A. Hlavackova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 4-2 L. Kerkhove / L. Marozava 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 T. Babos / A. Hlavackova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Kerkhove / L. Marozava 0-15 0-30 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Babos / A. Hlavackova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Kerkhove / L. Marozava 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Babos / A. Hlavackova 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 5-2 → 6-2 L. Kerkhove / L. Marozava 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 5-2 T. Babos / A. Hlavackova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 L. Kerkhove / L. Marozava 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 4-1 T. Babos / A. Hlavackova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 L. Kerkhove / L. Marozava 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 2-0 → 3-0 T. Babos / A. Hlavackova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 L. Kerkhove / L. Marozava 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

(13) Kirsten Flipkens / Sania Mirza – (13) Naomi Broady / Heather Watson



GS Wimbledon K. Flipkens / S. Mirza [13] K. Flipkens / S. Mirza [13] 6 3 6 N. Broady / H. Watson N. Broady / H. Watson 3 6 4 Vincitore: K. Flipkens S. Mirza Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 N. Broady / H. Watson 0-15 df 0-30 5-4 → 6-4 K. Flipkens / S. Mirza 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 N. Broady / H. Watson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 K. Flipkens / S. Mirza 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 N. Broady / H. Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 K. Flipkens / S. Mirza 0-30 15-30 30-30 40-30 A-40 ace 40-40 A-40 df ace 2-2 → 3-2 N. Broady / H. Watson 15-0 30-0 2-1 → 2-2 K. Flipkens / S. Mirza 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 N. Broady / H. Watson 0-15 15-15 30-15 1-0 → 1-1 K. Flipkens / S. Mirza 0-15 0-30 15-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Broady / H. Watson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 K. Flipkens / S. Mirza 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 N. Broady / H. Watson 15-0 30-0 40-15 3-3 → 3-4 K. Flipkens / S. Mirza 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 N. Broady / H. Watson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 K. Flipkens / S. Mirza 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 N. Broady / H. Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 K. Flipkens / S. Mirza 15-0 30-0 40-15 0-1 → 1-1 N. Broady / H. Watson 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Flipkens / S. Mirza 0-15 30-15 30-40 df 40-40 40-A 40-40 5-3 → 6-3 N. Broady / H. Watson 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 K. Flipkens / S. Mirza 30-0 4-2 → 5-2 N. Broady / H. Watson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 K. Flipkens / S. Mirza 15-0 30-0 30-30 df 40-30 2-2 → 3-2 N. Broady / H. Watson 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 K. Flipkens / S. Mirza 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Broady / H. Watson 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Flipkens / S. Mirza 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(10) Ryan Harrison / Michael Venus – (10) Johan Brunstrom / Andreas Siljestrom



GS Wimbledon R. Harrison / M. Venus [10] • R. Harrison / M. Venus [10] 0 6 6 6 2 J. Brunstrom / A. Siljestrom J. Brunstrom / A. Siljestrom 40 3 7 3 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 R. Harrison / M. Venus 0-15 0-40 2-3 J. Brunstrom / A. Siljestrom 15-0 30-0 ace 40-15 2-2 → 2-3 R. Harrison / M. Venus 30-0 ace 30-30 1-2 → 2-2 J. Brunstrom / A. Siljestrom 15-0 30-15 ace 1-1 → 1-2 R. Harrison / M. Venus 0-15 15-15 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 0-1 → 1-1 J. Brunstrom / A. Siljestrom 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 R. Harrison / M. Venus 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 J. Brunstrom / A. Siljestrom 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 5-2 → 5-3 R. Harrison / M. Venus 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 J. Brunstrom / A. Siljestrom 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 4-1 → 4-2 R. Harrison / M. Venus 15-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Brunstrom / A. Siljestrom 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 R. Harrison / M. Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 J. Brunstrom / A. Siljestrom 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 R. Harrison / M. Venus 15-0 ace 15-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* df 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 R. Harrison / M. Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-6 → 6-6 J. Brunstrom / A. Siljestrom 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 R. Harrison / M. Venus 15-0 30-0 4-5 → 5-5 J. Brunstrom / A. Siljestrom 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Harrison / M. Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 J. Brunstrom / A. Siljestrom 15-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 R. Harrison / M. Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Brunstrom / A. Siljestrom 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 R. Harrison / M. Venus 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Brunstrom / A. Siljestrom 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Harrison / M. Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 J. Brunstrom / A. Siljestrom 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Harrison / M. Venus 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 J. Brunstrom / A. Siljestrom 30-0 40-0 5-2 → 5-3 R. Harrison / M. Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 J. Brunstrom / A. Siljestrom 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 R. Harrison / M. Venus 30-0 ace 30-15 df 3-1 → 4-1 J. Brunstrom / A. Siljestrom 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 2-1 → 3-1 R. Harrison / M. Venus 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Brunstrom / A. Siljestrom 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 R. Harrison / M. Venus 15-0 15-15 30-15 0-0 → 1-0

(12) Max Mirnyi / Ekaterina Makarova – (12) Philipp Petzschner / Kirsten Flipkens



To be Arranged 1 –

Jay Clarke / Marcus Willis – Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut



GS Wimbledon J. Clarke / M. Willis • J. Clarke / M. Willis A 3 6 4 P. Herbert / N. Mahut [2] P. Herbert / N. Mahut [2] 40 6 1 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Clarke / M. Willis 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 4-4 → 4-5 J. Clarke / M. Willis 15-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-3 → 3-4 J. Clarke / M. Willis 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 P. Herbert / N. Mahut 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Clarke / M. Willis 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Clarke / M. Willis 0-15 0-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Clarke / M. Willis 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 J. Clarke / M. Willis 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 P. Herbert / N. Mahut 0-15 0-30 df 0-40 df 3-0 → 4-0 J. Clarke / M. Willis 0-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 P. Herbert / N. Mahut 15-0 15-30 15-40 df df 1-0 → 2-0 J. Clarke / M. Willis 0-15 15-30 40-30 ace 40-40 df A-40 40-40 ace df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 P. Herbert / N. Mahut 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 3-5 → 3-6 J. Clarke / M. Willis 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 3-4 → 3-5 P. Herbert / N. Mahut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Clarke / M. Willis 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-3 → 3-3 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 J. Clarke / M. Willis 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 1-2 → 2-2 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Clarke / M. Willis 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 0-1 → 1-1 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(1) Jamie Murray / Martina Hingis – (1) Neal Skupski / Anna Smith



GS Wimbledon J. Murray / M. Hingis [1] J. Murray / M. Hingis [1] 15 5 N. Skupski / A. Smith • N. Skupski / A. Smith 30 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Skupski / A. Smith 0-15 df 30-15 5-3 J. Murray / M. Hingis 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 N. Skupski / A. Smith 0-15 0-30 15-30 40-30 5-1 → 5-2 J. Murray / M. Hingis 15-0 30-0 ace 40-0 4-1 → 5-1 N. Skupski / A. Smith 0-30 0-40 3-1 → 4-1 J. Murray / M. Hingis 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 N. Skupski / A. Smith 0-15 0-40 15-40 2-0 → 3-0 J. Murray / M. Hingis 15-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 N. Skupski / A. Smith 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

(6) Rajeev Ram / Casey Dellacqua – (6) Andre Begemann / Nicole Melichar