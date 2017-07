Wimbledon: Kvitova “Mi sono sentita affaticata, non so cosa mi sia successo di preciso”

Dopo la sconfitta subita per mano di Madison Brengle in quel di Wimbledon, Petra Kvitova ha dichiarato di essersi trovata in cattive condizioni durante il match: “Mi sono sentita affaticata, non so cosa mi sia successo di preciso. Facevo fatica a respirare e ho avuto difficoltà nei movimenti. Ero molto lenta, mi sono sentita come un animale (ride, ndr)”.

Lorenzo Carini