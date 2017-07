Wimbledon: Andy Murray supera Fognini in 4 set. Un match rocambolesco, in cui Fabio ha giocato anche bene ma non sfruttato chance importanti (di M. Mazzoni)

Difficile commentare a caldissimo un match così complicato e rocambolesco come quello appena terminato tra Murray e Fognini. Un terzo turno di Wimbledon, sul centrale, non un match qualsiasi nella stagione tennistica. Un match che ci lascia un pizzico di amaro in bocca perché Fabio ha ceduto in 4 set, ma sul piano del gioco, del tennis puro, della qualità e delle occasioni, avrebbe potuto anche girare il match e forse vincerlo. Contro il n.1 del mondo (anche se un po’ appannato), campione in carica. Sarebbe stata impresa epocale. Perché non lo è stata? Perchè Fognini è… Fognini. Un talento enorme, uno che ti incanta e che ti fa sobbalzare sulla sedia per delle soluzioni che sono precluse alla maggior parte degli ottimi (e sottolineo ottimi) giocatori, ma che non riesce sempre a tenere alta l’intensità e quel livello. Sono bastate alcune pause, dei passaggi a vuoto a condannarlo ad una sconfitta amara. Potrà essere “felice” per i grandi momenti di qualità espressi. Non ha dominato coma a Roma – quando vinse vs. Andy, nettamente – ma anche stasera ha dimostrato come il suo tennis dia terribilmente noia al campione scozzese, tanto da metterlo sotto. Murray in molte fasi del match è parso impotente, solo aggrappato alla battuta, scambiando solido e sperando nell’errore dell’azzurro, perché incapace di tenere quei ritmi, di difendersi contro quei cambi di ritmo. Solo grazie ad un rendimento importante della prima, soprattutto nei momenti delicati, Murray s’è salvato. Bravo in questo caso, ma troppo debole nella spinta; poco intenso, ha preso pochi rischi sulla diagonale di rovescio, dove teoricamente dovrebbe essere superiore. Si è lasciato aggredire ed attaccare nella maggior parte del match, portando a casa punti più per gli errori di Fabio che per suoi meriti balistici. A Fognini si può rimproverare soprattutto l’andamento del primo set, quando dopo un discreto avvio è andato sotto e non ha reagito. S’è ripreso, alla grande, ma ha continuato a produrre un tennis irregolare, a strappi, seppur con picchi di livello altissimo. Nelle fasi negative, che ci sono state, ha pagato molto, quelle fasi gli sono scivolate vie troppo rapidamente, ed hanno portato Andy alla vittoria. Purtroppo Murray, anche questo Murray un po’ ingrigito, resta un grande fighter, un agonista che sta in partita e approfitta delle incertezze del rivale. Come ben si è visto nel quarto set, dove la tensione era altissima, ed Andy l’ha gestita meglio, pur giocando qualitativamente peggio. Purtroppo Fabio non ha convertito le chance nel quarto set, ben 5 set point, che l’avrebbero portato al quinto, e lì chissà. Ed anche nel terzo set si è avuta la sensazione che l’abbia un po’ mollato, quando Andy non era così solido. Non c’è molto sul piano tecnico che si possa rimproverare all’azzurro, solo non aver colto qualche momento e non esser riuscito ad essere intenso per tutta partita. Un match che, per quello che si è visto in campo, non era facile ma affatto impossibile. Continua il torneo di Murray, ma se non salirà molto di livello non avrà alcuna chance contro il Nadal fortissimo che stiamo vedendo in quest’edizione. Ecco la cronaca del match.

Si inizia alle 6.18 ora di Londra, con il n.1 al servizio. Botta al centro, Fabio non contiene. Segue un Ace esterno e quindi uno al centro. Poi doppio fallo… Murray vince il primo scambio, il quindici che gli vale l’1-0. Andy è aggressivo col rovescio, dal centro cambia ritmo e chiude. 0-30. Fognini trova la prima palla, prende possesso dello scambio e chiude col dritto. 1 pari. La partita inizia a prendere corpo, si scambia, entrambi cercano il varco per cambiare ritmo. Murray sale 2-1. Si avanza seguendo i servizi, con chi è alla risposta incapace di pungere. La prima di Fabio funziona bene, soprattutto al centro, ed anche il dritto è preciso (clamorosa nel quarto game un’accelerazione cross all’uscita del servizio, in controbalzo, imprendibile). Lo scozzese accelera in sicurezza, anche la sua prima di battuta funziona bene. Sesto game, arriva la prima scossa. Un po’ di fretta ed un paio di errori costano l’azzurro un pericoloso 0-30. Trova una smorzata di dritto, pure indietreggiando, di una difficoltà inenarrabile; ma altri due brutti (e gratuiti) errori col dritto gli costano il primo break del match. 4-2 Murray, avanti grazie agli errori di Fabio, senza sudare. Fognini non si scompone, risponde forte e sale 0-30. Andy si aggrappa alla battuta, inclusa una seconda che rimbalza in modo totalmente anomalo… Pressa “Fogna”, Murray sbaglia un dritto chop con nessuna idea dietro, concede la prima palla break del match. Se la gioca bene, chiude col dritto, perfetto, annullandola. Consolida il break n.1, 5-2. Torna a servire l’azzurro, ma il momento è negativo. Errore, due doppi falli, 0-40 e tre set point Murray. Il terzo doppio fallo consegna malamente il set allo scozzese. Era partito bene Fabio, fino al sesto game, quando si è spenta la luce. Andy in sicurezza, non ha spinto nemmeno più di tanto giocando un tennis solido (bene con la prima) e raccogliendo gli errori dell’azzurro.

Secondo set, Murray al servizio. Forse distratto, Andy sbaglia, ed un doppio fallo gli costa un pericoloso 30-40 in apertura. Si salva con un Ace esterno. Fabio intuisce il momento, risponde profondo ed entra col dritto, preciso. Altra palla break. Troppo corto nello scambio il n.1, “Fogna” ne approfitta cambiando ritmo col rovescio e chiudendo con una bella smorzata. Break Fognini, 1-0, che però al servizio torna a sbagliare. 0-30. Si aggrappa alla battuta, si va ai vantaggi. Murray vince uno scambio di tocco sotto rete, ed ottiene il contro break grazie ad un altro brutto errore gratuito di Fabio, che forza out un metro un dritto. 1 pari. E’ un momento confuso, tanti errori, si gioca senza seguire un chiaro piano tattico, da parte di entrambi. Andy sale 2-1. Fognini interrompe l’emorragia di 8 punti e tiene un buon turno di servizio, 2 pari. Quinto game, il n.1 gioca corto, passivo, e l’azzurro ne approfitta entrando col dritto. Si porta 15-40, due chance per tornare avanti. Cancella prima con un Ace Murray, ma si imballa col rovescio, e perde il servizio. Break Fognini 3-2, che resta concentrato e consolida il break portandosi 4-2. Il set avanza spedito seguendo i servizi. Fabio prova a chiudere sul 5-4. Comanda dal fondo, fa correre Andy. 40-0, tre set point. Buono il secondo, errore di dritto dello scozzese, sotto pressione. 6-4 Fognini. Un buon Fabio, propositivo, che ha approfittato del calo nella spinta del n.1, troppo passivo e falloso.

Terzo set, Murray alla battuta. Non sembra cambiato il canovaccio rispetto alla chiusura del secondo parziale: Andy non spinge con continuità, Fabio invece trova buone accelerazioni e la prima di servizio funziona. E’ più propositivo l’azzurro, avanza e trova anche dei tocchi pregevoli sotto rete. Murray si aggrappa alla prima, che torna a girare. Si seguono i servizi, fino al quarto game. Il dritto di Fabio va lungo, 0-30 e poi 15-40, altro drive di scambio di poco out. Improvvisamente lo scozzese ha la chance per scappare via, quando sembrava sotto nel gioco. Cancella la prima occasione Fognini con una demi volee pazzesca, manina fatata; è sfortunato sulla seconda, una risposta profonda del rivale salta male, diventando quasi ingiocabile. Break Murray, avanti 3-1, e grazie ad un ottimo rendimento della prima scappa via 4-1. Al cambio di campo l’italiano chiede un medical time out per trattare la caviglia. Torna in campo Fognini, sembra muoversi in modo trattenuto, non sciolto. Murray ne approfitta restando solido e facendolo colpire. Sbaglia Fabio, ha perso sicurezza in modo evidente, perché cerca di accelerare di solo braccio. Perde di nuovo il servizio, Murray vola 5-1 e chiude il terzo parziale 6-1. Un set strano, avanzato a strappi, in cui l’azzurro era partito meglio per poi di nuovo cedere dal quarto game. Andy, pur senza brillare, è sopra 2 set a 1, più che altro aggrappato ad un buon rendimento della prima, soprattutto quando è scappato avanti.

Quarto set, Fognini tiene il primo game, muovendo lo score. Sembra più libero nella corsa, ma non cerca la palla con la solita velocità, uno dei punti forti del suo repertorio. Murray continua a servire bene, non concede niente nei suoi game. La paura sembra passata, nel terzo game Fabio ritrova scioltezza, avanza e chiude col dritto o con buoni tocchi da metà campo. 2-1 Fognini. Nel quarto game Andy si distrae, commette pure un doppio fallo da “paperissima”, crollando 0-30. Fognini qua spreca una piccola chance: dopo una grande risposta cerca una smorzata invece di entrare deciso, sbagliando. Murray ringrazia, ritrova la prima e si salva. Fognini esterna la sua frustrazione e l’arbitro, avendolo già ammonito, lo punisce con un penality point, che sul 40-30 gli costa il game.

Impietrito Fabio, che poi si lascia andare ad un sorriso amarissimo prima servire. Il momento per lui è davvero “no”: pure un nastro beffardo, a castigarlo. Difficile stare nel match con testa in questa fase… accelera troppo i tempi di gioco, segno evidente di nervosismo. Col talento che si ritrova, della sua racchetta esce un’altra soluzione di tocco sotto rete che ai più non sarebbe nemmeno concesso sognare, bissata poco dopo. A fatica ed in modo rocambolesco, tiene il servizio Fabio, resta avanti 3-2 in una fase molto delicata. Qua Murray troppo passivo, a non approfittare del momento negativo del rivale (cosa che spiega il gap che ha sempre pagato rispetto agli big della sua epoca). La scossa di adrenalina sembra aver galvanizzato l’azzurro, che ora corre veloce, spinge con precisione. Sale 15-30 e poi 30-40, chance per il 4-2. La prima non va, la seconda era pure lenta, ma Fognini risponde appena lungo. Andy pare in confusione, tenta una smorzata all’uscita dal servizio, che muore malamente in rete. Altra palla break per “Fogna”. Doppio fallo! Doccia scozzese e mano in faccia per il momento sciagurato. L’azzurro ringrazia e va a servire. In un amen si ritrova 5-2, ad un passo dal quinto set. Risponde bene adesso Fabio, risponde anche vincente. 30-40 set point. Lo cancella Murray col servizio. C’è bagarre, errori e qualche colpo divertente. Strappa un altro set point Fognini, ma ancora il servizio del rivale c’è. Con enorme fatica il n.1 resta in scia, 3-5. “Fogna” serve per portare il match al quinto. Inizia con un lob da manuale, poi grande pressione dal fondo. 30-0 e 40-15. Altri due set point, ma stavolta col servizio. Bravo il campione in carica sul primo, aggressivo e preciso; spreca il secondo con una palla che è stata chiamata disturbata. Caos: Murray trova un gran passante che lo porta alla palla del contro break. Si scambia di ritmo, Andy ora gioca con intensità, Fabio cerca di uscire dallo scambio, ma sbaglia. Break Murray, 4-5 e servizio. Inferocito l’azzurro si siede, con 4 set point non convertiti. Bagarre totale in campo, saltato ogni schema, si gioca sui nervi, per entrambi. Quel Murray tornato preciso e intenso commette due errori gravi, 0-30! Stecca “Fogna”, a conferma della tensione ed elettricità in campo. Sul 30 pari il ligure impone il ritmo e trova un lungo linea imprendibile, quinto set point per lui. Non trema qua Andy, con un buon angolo forza l’errore. 5 pari. Tutto da rifare. Nella bagarre si gioca di nervi, e si sbaglia più che giocar bene. Fognini spinge, anche troppo. Concede una palla break delicatissima sul 30-40, rischia la seconda ed un dritto in spinta che pizzica la riga. Murray sente che è il momento di provarci, entra di risposta, comanda e forza l’errore. Altra palla break per lui. Comanda Fabio, ma un dritto lungo linea muore in rete. Break Murray, dal 2-5 sale 6-5, a servire per chiudere il match. E la battuta lo sostiene nel momento più importante. 3 ottime prime, 3 match point. Basta il primo. Chiude Andy, senza nemmeno scambiare nel game.

Tanta paura per Andy, ma anche la grinta di chi non ha voluto perdere nonostante il suo tennis non sia quello dei giorni migliori. Momenti di gran tennis ma anche amarezza per Fognini, che ha concesso qualcosa di troppo non sfruttando delle occasioni importanti. Per vincere questo tipo di match, è necessario andare a prendersi quei punti. Resta la soddisfazione di averlo visto dominare il n.1 del mondo sul piano tecnico. Non è cosa da poco, nonostante una sconfitta bruciante.

Marco Mazzoni

@marcomazz

La partita punto per punto



GS Wimbledon A. Murray [1] A. Murray [1] 6 4 6 7 F. Fognini [28] F. Fognini [28] 2 6 1 5 Vincitore: A. Murray Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 A. Murray 15-0 ace 30-0 40-0 6-5 → 7-5 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 A. Murray 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 A. Murray 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Murray 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-2 → 2-3 A. Murray 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Fognini 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Murray 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 A. Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-0 → 1-1 A. Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 A. Murray 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 ace 2-2 → 2-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 A. Murray 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 A. Murray 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Fognini 0-15 0-30 df 0-40 df df 5-2 → 6-2 A. Murray 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 A. Murray 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Murray 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Murray 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 0-0 → 1-0

A. Murray – F. Fognini

15 Aces 3

7 Doubles Faults 7

26 Winners 44

16 Unforced Errors 46

7/15 (47%) Net Points Won 24/32 (75%)

64% 1st Serves In 62%

56/76 (74%) 1st Serve Points Won 42/63 (67%)

21/42 (50%) 2nd Serve Points Won 16/39 (41%)

7/10 (70%) Break Points Saved 2/9 (22%)

60/102 (59%) 1st Return Pts Won 62/118 (53%)

23/39 (59%) 2nd Return Pts Won 21/42 (50%)

7/9 (78%) Break Points Won 3/10 (30%)

77/118 (65%) Total Service Pts Won 58/102 (57%)

44/102 (43%) Total Return Pts Won 41/118 (35%)

121/220 (55%) Total Points Won 99/220 (45%)

159 mins Duration 159 mins

184 kph / 115 mph Avg. 1st Serve Speed 182 kph / 113 mph

141 kph / 88 mph Avg. 2nd Serve Speed 159 kph / 99 mph

203 kph / 126 mph Fastest Serve 203 kph / 126 mph

1 Ranking 29

30 Age 30

Glasgow, Scotland Birthplace Sanremo, Italy

London, England Residence Arma di Taggia, Italy

6’3″ (190 cm) Height 5’10” (177 cm)

185 lbs (84 kg) Weight 163 lbs (74 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2005 Turned Pro 2004

21/9 Year to Date Win/Loss 17/13

1 Year to Date Titles 0

45 Career Titles 4

$60,449,649 Career Prize Money $8,658,713