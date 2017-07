Wimbledon Juniores: Il Tabellone Principale Femminile. Presenta Tatiana Pieri

Tatiana Pieri sarà l’unica giocatrice italiana al via nel torneo di Wimbledon Juniores femminile.

L’azzurra avrà come avversaria al primo turno la statunitense Claire Liu, terza favorita del torneo.

Md – Parte Alta

[1] Kayla Day vs Lulu Sun

Karolina Berankova vs Jule Niemeier

Marta Paigina vs Esther Adeshina

Naho Sato vs [15] Zeel Desai

[11] Olga Danilovic vs Ann Li

Maria Jose Portillo Ramirez vs Eliz Maloney

Victoria Flores vs Maja Chwalinska

Kaja Juvan vs [5] Marta Kostyuk

[4] Elena Rybakina vs Ellie Douglas

Anna Loughlan vs Thaisa Grana Pedretti

Oona Orpana vs Maria Lourdes Carle

Ali Collins vs [14] Sofia Sewing

[10] Xin Yu Wang vs Francesca Jones

Emiliana Arango vs Paula Arias Manjon

Simona Waltert vs Yuki Naito

Amina Anshba vs [7] Taylor Johnson

Md – Parte Bassa

[6] Carson Branstine vs Kamilla Rakhimova

Jodie Burrage vs Elysia Bolton

Fernanda Labrana vs Denisa Hindova

Holly Fischer vs [12] Mai Hontama

[16] En Shuo Liang vs Hurricane Tyra Black

Anastasia Kharitonova vs Emma Raducanu

Lea Boskovic vs Mahak Jain

Tatiana Pieri vs [3] Claire Liu

[8] Emily Appleton vs Ayumi Miyamoto

Mihaela Lorena Marculescu vs Sofya Lansere

Astrid Wanja Brune Olsen vs Hailey Baptiste

Daniela Vismane vs [9] Maria Camila Osorio Serrano

[13] Xiyu Wang vs Catherine McNally

Lara Schmidt vs Katie Swan

Violet Apisah vs Ylena In-Albon

Gemma Heath vs [2] Whitney Osuigwe