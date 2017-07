Wimbledon Juniores: Il Tabellone Principale Maschile. Due azzurri al via provenienti dalle qualificazioni

Francesco Forti e Mattia Frinzi hanno centrato la qualificazione al tabellone principale del torneo di Wimbledon Juniores.

Nel turno decisivo delle qualificazioni Forti, settima testa di serie delle quali, ha superato per 63 36 63 il britannico Jack Molloy, mentre Frinzi, dodicesima testa di serie delle quali, ha sconfitto in rimonta (16 61 62) l’ucraino Georgii Kravchenko, sesta testa di serie.

Il sorteggio ha abbinato Francesco Forti al primo turno del main draw con il brasiliano Thiago Seyboth Wild, numero 13 del seeding, mentre Mattia Frinzi esordirà contro il tunisino Mohamed Ali Bellalouna.

Wimbledon Juniores – Md Maschile

[1] Corentin Moutet vs Sebastian Baez

Alafia Ayeni vs Menelaos Efstathiou

Tomas Machac vs Hamish Stewart

Francesco Forti vs [13] Thiago Seyboth Wild

[11] Jurij Rodionov vs Louis Dussin

Chun Hsin Tseng vs Shinji Hazawa

Artem Dubrivnyy vs Alan Fernando Rubio Fierros

Blake Ellis vs [7] Trent Bryde

[3] Zsombor Piros vs Timofey Skatov

Max Stewart vs Naoki Tajima

Axel Geller vs Uisung Park

Danny Thomas vs [14] Zizou Bergs

[12] Yshai Oliel vs Alexandre Rotsaert

Siddhant Banthia vs Matteo Martineau

Aidan McHugh vs Gianni Ross

Ondrej Styler vs [6] Marko Miladinovic

Parte Bassa – Md

[5] Yuta Shimizu vs Ryan Nijboer

Patrick Kypson vs Alexey Zakharov

Juan Alejandro Hernandez Serrano vs George Loffhagen

Emil Ruusuvuori vs [9] Rudolf Molleker

[15] Duarte Vale vs Michael Vrbensky

Sebastian Korda vs James Kent Trotter

Constantin Bittoun Kouzmine vs Anton Matusevich

Sam Riffice vs [4] Yu Hsiou Hsu

[8] Alejandro Davidovich Fokina vs Nicolas Mejia

Lukas Greif vs Dan Added

Thomas Bosancic vs Barnaby Smith

Toru Horie vs [10] Oliver Crawford

[16] Juan Pablo Grassi Mazzuchi vs Hugo Gaston

Mattia Frinzi vs Mohamed Ali Bellalouna

Vasil Kirkov vs Joao Lucas Reis Da Silva

Jack Draper vs [2] Yibing Wu