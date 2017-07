Bema Future, Leonardi travolge San’Anna e vola in finale contro l’argentino Collarini

Al Bema Future Itf, in corso al Ct Albinea, non si ferma la marcia trionfale di Filippo Leonardi. Il modenese, dopo aver travolto nei quarti Andrea Guerrieri, oggi in semifinale è stato artefice di un exploit battendo, stavolta, la testa di serie numero 2, Bruno Sant’Anna. Che era uno dei favoriti del torneo.

I due giocatori sono stati protagonisti di una partita molto equilibrata e lottata fino all’ultimo punto. Con il brasiliano che ha giocato il suo tennis arrotato e pressante da fondo campo e Leonardi che ha risposto col suo gioco regolare, alternato a soluzioni a rete che hanno spezzato il ritmo del suo avversario. Leonardi ha giocato una partita praticamente perfetta e molto aggressiva, soprattutto nel primo set che ha portato a casa per 7/5. Nel secondo parziale, Sant’Anna – che pareva aver ritrovato smalto – si è portato avanti fino a condurre per 5 giochi a 3 sul modenese. Leonardi però, nonostante il caldo della giornata, non ha mollato la presa, ha lottato con le unghie e con i denti su ogni punto e con lucidità tattica ha rimontato fino a portarsi in vantaggio 6 a 5. Sul 6 pari, l’esito della partita si è giocato al tie break dove il modenese ha lasciato solo 3 punti all’avversario: 7/5 7/6 il risultato finale. “Sono contento – ha commentato Leonardi -. Era da un po’ di tempo che non arrivava un risultato così buono. In questo momento sto giocando bene e anche in semifinale sono rimasto concentrato e ho sempre lottato”.

Più scontato l’esito della seconda semifinale che ha visto di fronte la testa di serie numero 1 del tabellone, l’argentino Andrea Collarini e il montenegrino Ljubomir Celebic. In questo caso, tutto secondo pronostico, col tennista argentino che ha travolto – con un severo 6/3 6/2 l’avversario, staccando così il “biglietto” per la finale. Finora Collarini ha giocato un torneo perfetto, confermando il bel momento che lo ha portato a dominare, in questa parte della stagione, nei tornei Itf. Nel tardo pomeriggio si è giocata la finale del doppio tra gli italiani Giacalone/Stefanini – che avevano piegato gli albinetani Bocchi/Ottolini solo dopo due combattuti set, per 7/6 7/5 – e la coppia brasiliana Leite/Sant’Anna che in semifinale avevano battuto Guerrieri/Carli.

Domani, alle 17, l’epilogo del Bema Future 2017, con la disputa della finale del singolare tra Collarini e Leonardi a cui seguiranno le premiazioni. Per l’occasione l’accesso al Ct Albinea è libero.