Doppio 7-5 per Jelena Ostapenko e Camila Giorgi viene eliminata al terzo turno di Wimbledon. L’azzurra ha servito per il set in entrambi i parziali

Sconfitta in due set per Camila Giorgi al terzo turno dello slam londinese di Wimbledon (erba, £ 14.840.000).

L’italiana è stata superata dalla lettone Jelena Ostapenko, 20 anni, Nr. 13 del mondo, con il punteggio di 7-5 7-5 in un’ora e 22 minuti di gioco.

Che rammarico! Due set identici, in cui la Giorgi si è portata a servire per il parziale e in cui si è smarrita sul più bello. Ha giocato alla pari contro la forte Ostapenko, imponendo il suo gioco a tratti ma il risultato e come è maturato sa tanto di beffa.

Di seguito il dettaglio del match.

Primo set: parziale che va a folate.

Parte bene la lettone, subito avanti di un break al terzo gioco e messa meglio in campo.

Camila è molto fallosa e sembra inizialmente nervosa ma con il passare dei minuti si scioglie.

A poco a poco recupera campo e inizia a trovare vincenti, completando così la risalita sino al break del 3-3 nel sesto gioco.

La rimonta azzurra non si placa e trova la sua esecuzione nel break del meritato vantaggio, alla seconda palla break nell’ottavo game.

Il sogno italiano si interrompe sul più bello e in modo brusco. Camila, avanti 30-0, a due punti dal set, si inceppa e subisce il clamoroso ritorno della Ostapenko. Un rovescio in rete della marchigiana vale l’immediato controbreak, replicato dalla lettone nell’undicesimo gioco, grazie a una serie di gratuiti azzurri.

Al servizio la Ostapenko non trema più e, con un bel diritto in campo aperto, chiude il set. E’ 7-5 per la lettone in 41 minuti di gioco.

Secondo set: è abile Camila a non soccombere ma a rimanere viva. Succede nel primo gioco, con la lettone che si procura una palla break, sprecata da un rovescio lungo.

E’ l’unico brivido dei primi cinque game, game in cui i turni di servizio la fanno da padrone e le emozioni sono poche.

D’improvviso la Giorgi svolta: si porta avanti 15-40 nel sesto game, si vede annullare una palla break ma trasforma la seconda.

E’ 4-2 per l’azzurra dopo 23 minuti di gioco.

Esattamente come nel primo set, la tennista marchigiana si smarrisce sul più bello. Nel nono game, al servizio per chiudere il parziale, si fa brekkare dall’avversaria a 30.

Ed esattamente come nel primo set, la lettone sale di tono e passa dal 3-5 al 6-5 e servizio. Questo avviene con un break a 15 nell’undicesimo gioco.

Non trova particolari problemi a chiude la Ostapenko. Al secondo match point si replica il set precedente: 7-5 in 41 minuti di gioco.

La partita punto per punto



GS Wimbledon J. Ostapenko [13] J. Ostapenko [13] 7 7 C. Giorgi C. Giorgi 5 5 Vincitore: J. Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 6-5 → 7-5 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 df 15-40 5-5 → 6-5 J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-5 → 4-5 J. Ostapenko 30-0 40-0 2-5 → 3-5 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-4 → 2-5 J. Ostapenko 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 df 2-3 → 2-4 C. Giorgi 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 J. Ostapenko 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 J. Ostapenko 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-5 → 5-5 C. Giorgi 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 3-5 → 4-5 J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-3 → 3-4 J. Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-2 → 3-3 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 J. Ostapenko 15-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1

J. Ostapenko – C. Giorgi

4 Aces 7

5 Doubles Faults 5

24 Winners 15

14 Unforced Errors 12

1/1 (100%) Net Points Won 2/4 (50%)

53% 1st Serves In 62%

27/36 (75%) 1st Serve Points Won 23/40 (57%)

17/32 (53%) 2nd Serve Points Won 14/25 (56%)

2/5 (40%) Break Points Saved 3/8 (38%)

42/65 (65%) 1st Return Pts Won 41/68 (60%)

11/25 (44%) 2nd Return Pts Won 15/32 (47%)

5/8 (63%) Break Points Won 3/5 (60%)

44/68 (65%) Total Service Pts Won 37/65 (57%)

28/65 (43%) Total Return Pts Won 24/68 (35%)

72/133 (54%) Total Points Won 61/133 (46%)

80 mins Duration 80 mins

160 kph / 99 mph Avg. 1st Serve Speed 172 kph / 107 mph

124 kph / 77 mph Avg. 2nd Serve Speed 155 kph / 97 mph

172 kph / 107 mph Fastest Serve 185 kph / 115 mph

13 Ranking 86

20 Age 25

Riga, Latvia Birthplace Macerata, Italy

Riga, Latvia Residence France

5′ 10″ (1.77 m) Height 5′ 6″ (1.68 m)

150 lbs. (68 kg) Weight 119 lbs. (54 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro (2012) Turned Pro Pro

30/12 Year to Date Win/Loss 18/11

1 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 1

$3,612,891 Career Prize Money $2,228,934

Davide Sala