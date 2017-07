All England Lawn Tennis sul docufilm di Maria Sharapova: “non desideriamo trarre alcun guadagno da transazioni con giocatrici condannate per doping”

Sicuramente farà discutere quello che hanno fatto i dirigenti di Wimbledon che hanno fornito del materiale video riguardante la vittoria della siberiana a Church Road nel 2004, filmati che sono stati utilizzati nella realizzazione del docufilm “The Point” un docufilm su Maria Sharapova che racconta le vicende della tennista dopo la squalifica di 15 mesi per doping.

La decisione è stata positiva nel fornire il materiale perchè si tratta di archivio storico del Club, ma non è stato richiesto il pagamento dei diritti per l’utilizzo commerciale al pubblico.

All England Lawn Tennis però non desidera trarre alcun guadagno da transazioni con giocatrici condannate per doping.