Ernests Gulbis: “Voglio vedere quanti punti dovrò accumulare per rientrare nella Top100. E’ come un gioco… è divertente”

Ernests Gulbis, ex-Top10 ATP, ha guadagnato oggi tutti gli applausi del pubblico del Court n°3 di Wimbledon grazie al prestigioso successo ottenuto contro Juan Martin Del Potro. Attualmente al di fuori delle prime 500 posizioni della classifica ed a secco di vittorie a livello Slam (naturalmente, prima di questa settimana) dall’edizione 2016 del Roland Garros, il tennista lettone aveva rilasciato alcune dichiarazioni prima della sfida disputata contro Delpo: “Contro Del Potro sarà molto difficile, dovrò servire e rispondere bene e sarà tutto completamente diverso dal primo incontro che ho disputato (Gulbis aveva sconfitto agilmente Victor Estrella Burgos, in tre set)”.

L’obiettivo di Gulbis, impostosi su Del Potro con il punteggio di 6-4, 6-4, 7-6(3), è adesso quello del ritorno entro i confini della Top100. “Voglio vedere quanti punti dovrò accumulare per rientrare nella Top100. E’ come un gioco… è divertente”, ha commentato.

Ernests, inoltre, ha fatto presente di essere intenzionato a continuare a competere ancora per un periodo di tempo considerevole. “Ho ancora cinque o sei anni di carriera di fronte a me e voglio trarne il massimo. Sento che posso salire molto e, nella mia testa, sono ancora un Top10!”, ha concluso.

Edoardo Gamacchio