Wimbledon: Parlano prima della sfida Andy Murray e Fabio Fognini (sondaggio)

Sembra che Andy Murray si sia finalmente lasciato alle spalle ogni problema fisico e sia dunque pronto ad impiegare tutte le proprie energie nella difesa del titolo di campione di Wimbledon. Dopo aver dichiarato, pochi giorni prima dell’avvio del major londinese, che non sapeva se sarebbe riuscito ad arrivare al 100% all’appuntamento, lo scozzese sta invece mettendo in mostra un’ottima condizione: il netto successo ottenuto contro Dustin Brown, che gli è valso l’accesso al terzo turno del torneo, ne è senz’altro una prova.

Durante la conferenza stampa è apparso molto soddisfatto del tennis messo in campo. “Ho giocato molto bene, dall’inizio alla fine. Ho servito abbastanza bene e non ho commesso troppi errori non forzati. Ho dovuto affrontare un tennista temibile e che, in alcuni momenti del primo set, mi ha davvero fatto sudare”, ha detto il numero uno del mondo.

Sulla strada di Murray, adesso, si è posto Fabio Fognini. Secondo il tennista di Dunblane, il giocatore azzurro è un avversario che richiede il massimo della attenzione: “Fabio è molto temibile. Lavora molto bene ai suoi colpi, ha un ottimo dritto ed ha dimostrato grande sicurezza nelle discese a rete. Quando è ispirato, Fognini è un tennista molto difficile da battere”, ha osservato.

Fabio Fognini, invece, dichiara: “La partita che ho vinto a Roma non lo condizionerà, lì eravamo a casa mia e sulla terra rossa, qui siamo a casa sua e sull’erba dove Andy ha già conquistato il titolo due volte, compreso lo scorso anno. Quel che è certo è che dovrò continuare a servire come nei primi due match. Anche contro Vesely ho totalizzato 11 ace, che per me non sono pochi. Sull’erba essere aggressivo ti dà una mano decisiva”.

Non devo nascondermi, è Murray il favorito. Sarà una partita dura, un match in salita che proverò a giocare nel migliore dei modi. Queste sfide mi hanno sempre esaltato. La recente vittoria di Roma è nella mia personale top tre insieme all’altro successo sempre con Murray in Davis a Napoli e alla vittoria contro Nadal agli US Open. Giocare sul Centre Court sarà anche un premio. Dopo il Roland Garros ho lavorato molto dal punto di vista atletico per 15 giorni a Barcellona perché dopo Wimbledon non mi fermerò. I risultati si vedono. Inutile dire che quando testa, fisico e tennis funzionano è tutto fantastico. Con Andy ci conosciamo da quando avevamo 14anni, sappiamo a memoria i punti forti e deboli l’uno dell’altro. Il mio gioco gli dà fastidio e non penso che mi sottovaluti visto che l’ho già battuto”.

Edoardo Gamacchio