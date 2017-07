Wimbledon: Paolo Lorenzi cede a Donaldson in quattro set. L’americano alla fine del terzo set ha accusato un problema fisico

Paolo Lorenzi sconfitto da Jared Donaldson al secondo turno di Wimbledon col punteggio di 6-4 7-6(0) 6-7(0) 6-2 in poco più di 3 ore di partita. L’americano affronterà Dominic Thiem, ottava testa di serie, al terzo ostacolo.

Inizio di match non perfetto per Lorenzi che cede il break nel terzo gioco, non riuscendo più a recuperare lo svantaggio a causa di un Donaldson ‘in giornata’ al servizio.

Nella seconda frazione, l’azzurro perde subito la battuta ma si fa sotto in risposta e trova il controbreak nel sesto game, in un momento nel quale si è trovato anche ad un passo dal baratro ed ha dovuto cancellare due palle del possibile 4-1 nel gioco precedente. Lorenzi sul 6-5 ha un set point ma non lo concretizza (annullato con un servizio vincente) e si arriva così al tiebreak: Donaldson domina, Lorenzi subisce. Sette a zero per il n.67 ATP!

Copione ribaltato nel terzo set con i due giocatori molto solidi in battuta. Altro tiebreak, stesso risultato ma questa volta in favore di Lorenzi che allunga la contesa al quarto set.

Un parziale che, purtroppo, non sorride al tennista senese che perde due volte la battuta, tenta una disperata rimonta ma dopo aver annullato due match point alza bandiera bianca.

Da segnalare che Donaldson alla fine del terzo ha accusato un problema agli adduttori, poi parzialmente risolto nel quarto set dove ha giocato un tennis pieno di vincenti.

La partita punto per punto



GS Wimbledon J. Donaldson J. Donaldson 6 7 6 6 P. Lorenzi [32] P. Lorenzi [32] 4 6 7 2 Vincitore: J. Donaldson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 J. Donaldson 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 P. Lorenzi 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 J. Donaldson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 J. Donaldson 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 3-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 J. Donaldson 15-0 15-15 df 15-30 30-30 0-1 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 0-6* ace 6-6 → 6-7 P. Lorenzi 15-0 ace 30-0 ace 6-5 → 6-6 J. Donaldson 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 6-5 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Donaldson 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 P. Lorenzi 0-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Donaldson 30-0 ace 3-3 → 4-3 P. Lorenzi 0-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 J. Donaldson 30-0 40-0 2-2 → 3-2 P. Lorenzi 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 J. Donaldson 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 P. Lorenzi 0-15 15-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 J. Donaldson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* ace 4-0* 5*-0 6*-0 6-6 → 7-6 J. Donaldson 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Donaldson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 J. Donaldson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 J. Donaldson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 J. Donaldson 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 3-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 J. Donaldson 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Donaldson 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 P. Lorenzi 30-0 40-15 5-3 → 5-4 J. Donaldson 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 4-3 → 5-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 J. Donaldson 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 P. Lorenzi 15-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 J. Donaldson 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 3-1 P. Lorenzi 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Donaldson 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Lorenzi 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

20 Aces 7

3 Doubles Faults 1

70 Winners 40

40 Unforced Errors 32

14/29 (48%) Net Points Won 28/51 (55%)

57% 1st Serves In 70%

68/80 (85%) 1st Serve Points Won 67/95 (71%)

29/60 (48%) 2nd Serve Points Won 19/41 (46%)

5/6 (83%) Break Points Saved 4/8 (50%)

69/136 (51%) 1st Return Pts Won 72/140 (51%)

22/41 (54%) 2nd Return Pts Won 31/60 (52%)

4/8 (50%) Break Points Won 1/6 (17%)

97/140 (69%) Total Service Pts Won 86/136 (63%)

50/136 (37%) Total Return Pts Won 43/140 (31%)

147/276 (53%) Total Points Won 129/276 (47%)

184 mins Duration 184 mins

67 Ranking 33

20 Age 35

Providence, RI, USA Birthplace Rome, Italy

Irvine, CA, USA Residence Siena, Italy

6’2″ (187 cm) Height 6’0″ (182 cm)

165 lbs (75 kg) Weight 169 lbs (76 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2014 Turned Pro 2003

7/11 Year to Date Win/Loss 15/20

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 1

$863,317 Career Prize Money $3,394,870





Lorenzo Carini