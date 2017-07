Wimbledon: Grave infortunio al ginocchio destro per Bethanie Mattek Sands (Video)

Drammatico, dal punto di vista sportivo, quello accaduto a Bethanie Mattek Sands che si è infortunata al ginocchio destro nell’incontro con Sorana Cirstea nel secondo turno del torneo di Wimbledon.

L’americana durante uno scambio è caduta ed ha urlato e pianto per il dolore facendo rimanere tutti i presenti quasi sconvolti, compresa la Cirstea anche lei in lacrime.

Bethanie si è ovviamente ritirata. Speriamo non sia nulla di particolarmente grave per la tennista Usa.