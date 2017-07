Ritiri nei tornei dello Slam: La proposta di Novak Djokovic e Roger Federer

Prima è stato il turno di Novak Djokovic, dopo poco è toccato a Roger Federer. Entrambi sono passati di sfuggita per il Centre Court di Wimbledon, l’altro ieri, dopo che i rispettivi avversari si fossero ritirati all’inizio dei rispettivi secondi parziali per via di problemi fisici.

Parlando con i giornalisti, sia lo svizzero sia il serbo hanno fatto presente di essere d’accordo con la consegna del prize-money per il primo turno (39.564€, nel caso di Wimbledon) anche senza l’obbligo di aver fatto ingresso in campo: ciò rende possibile il fatto che si verifichino meno forfait dell’ultimo minuto e che altri tennisti possano subentrare in azioni in qualità di lucky loser -come già accade in altri tornei ATP.

“La nuova regola ATP permette che i giocatori che entrano nel tabellone principale ricevano quello che meritano”, ha detto Djokovic. “Permette poi che anche altri giochino. Appoggio misure di questo tipo e sono certo che sia apprezzata anche da quelli che hanno dato forfait”, ha aggiunto.

“E’ singolare il fatto che io e Roger abbiamo avuto quasi lo stesso risultato. Abbiamo scherzato sulla questione negli spogliatoi, dicendo che avremmo dovuto giocare un set d’allenamento sul Centrare per non lasciare il pubblico annoiato. La gente, però, poteva già vedere altre partite”, ha concluso Nole.

Roger Federer, nel parlare con la stampa, ha cominciato proprio dal pubblico. “Quando sono uscito dal campo, si poteva facilmente percepire la delusione del pubblico. Nessuno voleva credere che (il ritiro di un giocatore) stesse accadendo di nuovo. Mi dispiace per la gente, perché tutti sono lì fuori per assistere a belle partite di tennis”, ha commentato lo svizzero.

Il numero cinque del mondo, appunto, ha poi osservato che la nuova regola ATP possa a sua detta aiutare a risolvere il problema. “Si tratta di molti soldi. Per qualcuno è una somma che fa davvero la differenza, per altri no. Forse c’era effettivamente bisogno che i Grandi Slam introducessero una regola simile”, ha proseguito.

“Un giocatore non deve entrare in campo se sa che non riuscirà a terminare l’incontro. La domanda è: loro (gli avversari di Federer e Djokovic) davvero credevano che ci sarebbero riusciti? Se ne erano convinti, nessun problema. In caso contrario, penso che avrebbero dovuto rinunciare al loro posto”, ha fatto presente il sette-volte campione di Wimbledon.

