Wimbledon: Mancanza d’impegno? Multato Bernard Tomic. Sanzione non troppo pesante per Danill Medvedev dop le sue scuse

Il problema dei ritiri nel torneo di Wimbledon, soprattutto nel torneo maschile è stato molto pesante ma anche la mancanza di impegno è stata fatale a Bernard Tomic.

Tomic, aveva ammesso di non avere voglia di giocare e che solo verso la fine della partita, quando ormai era troppo tardi, ha cercato di giocare in maniera più consona contro Mischa Zverev.

Le sue dichiarazioni hanno raggiunto le orecchie della ITF, che non amano questo genere di frasi ed hanno multato di 15 mila dollari Tomic per mancanza d’impegno.

Multato anche Danill Medvedev per aver gettato delle monetine sulla sedia del Giudice di Sedia.

Il 21enne ha avuto un vero e proprio momento di follia nel suo ultimo incontro con l’arbitro portoghese Mariana Alves.

Fondamentali sono state le sue scuse ed il russo ricevuto una multa di sette mila dollari per oscenità udibili e più 7500 dollari per l’episodio delle monetine.

Dichiara il russo: “Nella foga ho fatto una brutta cosa. Con questo comportamento, non volevo assolutamente intendere che l’arbitro abbia favorito Bemelmans.

Sarebbe davvero stupido. Non ha alcun significato. Faceva molto caldo e non ricordo cosa ho detto durante la partita. Non so perché l’ho fatto. Ero frustrato per aver perso la partita. Forse ci sono state delle chiamate errate, ma nello sport può succedere.

Sono soltanto deluso”.