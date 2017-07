Yuichi Sugita e i complimenti di Roger Federer

Yuichi Sugita è uno dei personaggi del momento. Dopo il successo nel torneo ATP 250 di Antalya, il giapponese ha raggiunto il secondo turno a Wimbledon ed ha ricevuto anche i complimenti di Roger Federer.

“Sto giocando molto bene. In passato ho pensato troppo al ranking, al momento invece ho come obiettivo quello di giocare il mio miglior tennis e migliorare di volta in volta. Sono consapevole di poter giocare tante partite consecutive allo stesso livello ed è una cosa davvero positiva soprattutto per l’aspetto mentale. Anche Roger si è complimentato con me per gli ultimi risultati, sono molto contento”, ha commentato il nipponico.

Lorenzo Carini