Wimbledon: Janko Tipsarevic parla della situazione dei ritiri negli Slam “non penso che ci sia qualcuno che abbia il diritto di giudicare i giocatori”

Janko Tipsarevic ha parlato delle questione montepremi nei tornei dello Slam, lui che si è ritirato nel torneo di Wimbledon al primo turno contro Donaldson quando era sotto per 0 a 5 nel primo set.

“Ho guadagnato abbastanza soldi ché la mia vita non dipende da questa somma di denaro. Sarebbe stato ingiusto se fossi sceso in campo con uno stiramento confermato dal dottore ma non è stato così.

L’incremento di montepremi negli ultimi anni è stato significativo. Ci sono stati giocatori qui che hanno lottato per essere nel tabellone principale di Wimbledon giocando i Challenger, cosa che ho fatto anche io.”

Quest’anno sono passato dalla 600esima posizione al numero 50-60 principalmente attraverso i Challenger. Quindi se un ragazzo gioca per tutta la sua vita i Challenger e tutto a un tratto ha la possibilità di giocare a Wimbledon dove la sconfitta al primo turno vale £35,000, non penso che ci sia qualcuno che abbia il diritto di giudicarlo e dire ‘non hai fatto la cosa giusta, ti sei andato a prendere solo i soldi’, perché quello stesso ragazzo, probabilmente la settimana prossima, dovrà pagare l’allenatore e coprire tutte le spese giocando un Challenger dove se vinci prendi €150 o €300 al netto. È più o meno ciò che guadagni durante tutto l’anno.”