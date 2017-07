Wimbledon: Camila Giorgi “sono convinta che nel tennis femminile tutte possiamo battere tutte. La chiave per vincere i grandi tornei è poi la continuità di rendimento”

Camila Giorgi : “Il tennis è così, può capitare di avere quattro match point e non chiudere. Inutile starci a pensare, arrabbiarsi non serve a nulla. Devi continuare a giocare. Nel terzo set non è calata la mia avversaria, piuttosto ho giocato bene io, ho mantenuto alto il livello per tutto l’incontro e ho servito molto bene.

La mia prossima avversaria? Io e la Ostapenko siamo simili per il tipo di tennis che giochiamo. Se mi sorprende che abbia vinto così giovane il Roland Garros? No, sono convinta che nel tennis femminile tutte possiamo battere tutte. La chiave per vincere i grandi tornei è poi la continuità di rendimento”.