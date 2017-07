Wimbledon Day3: è Gran Bretagna show! Nadal va veloce, shock Kvitova, sorrisi italiani con Giorgi e Fognini.

La giornata appena trascorsa difficilmente verrà dimenticata dai tifosi di Sua Maestà: il numero 1 del mondo Andy Murray ha spento sul nascere le insidie e i pericoli del tedesco Brown, un giocoliere che sull’erba verde non solo regala giocate spettacolari ma sa mettere in difficoltà le sfere alte del ranking. La Gran Bretagna sorride però anche con la Konta che si salva 10/8 al terzo set con la Vekic, con Bedene bravo a spuntarla in 4 parziali contro Dzumhur e con la ritrovata Watson che contro pronostico supera in 2 set la lettone Sevastova.

È stato però anche il giorno di Nadal che contro lo statunitense Young ha speso veramente il minimo per chiudere la pratica: 3 set e la sensazione che quando lui volesse davvero fare il punto spingesse forte sull’acceleratore per chiudere lo scambio o portare l’avversario, decisamente falloso, all’errore. Questo Nadal va veloce, anche sull’erba.

Fra gli uomini hanno vinto Nishikori (in 4 con Stakhovsky con un tie break di cruciale importanza nel quarto), il francese Tsonga senza alcun problema contro il nostro Simone Bolelli in 3 set, Marin Cilic in 3 parziali combattuti contro un erbivoro come Florian Mayer, il polacco Janowicz nuovamente ad alti livelli sugli stessi prati che anni fa lo consacrarono e che oggi lo vedono estromettere dal torneo un giocatore importante come il francese Pouille, Muller 9/7 al quinto contro Rosol, Querrey contro Basilashvili in 4, l’americano Johnson in 4 contro Albot, Paire nel derby con Herbert (buona chance adesso per il francese), lo spagnolo Bautista Agut in 4 contro il tedesco Gojowczyk mentre la giovane Russia fa festa con Khachanov (4 set contro Monteiro) ma piange con Medvedev che esce sconfitto al quinto set nel match contro Bemelmans.

In casa Italia Paolo Lorenzi chiude in bellezza il match interrotto ieri per oscurità superando al quarto Zeballos mentre Andreas Seppi cede al gigante sudafricano dal servizio bomba Kevin Anderson in 3 set senza mai dare l’impressione di poter arginare le armi avversarie.

Fra le donne fa scalpore l’uscita di scena della ceca Kvitova: rivederla sui campi verdi di Wimbledon è già un successo ma c’era la speranza che andasse più avanti nel torneo. Purtroppo oggi ha perso in 3 contro la statunitense Brengle e la sensazione è che ci fosse qualcosa che non andasse a livello fisico. Petra ha commesso una marea di errori non forzati, riuscendo anche nell’impresa di incorrere in 6 doppi falli nello stesso game. Peccato ma la nuova vita di Petra deve ancora ripartire.

Venus Williams rischia ancora e ha bisogno di 3 set in rimonta per superare la cinese Wang, mentre la Halep lotta e batte la brasiliana Haddad Maia, così come la campionessa dell’ultimo Roland Garros, la lettone Ostapenko, che ha bisogno di 3 parziali per superare la canadese Abanda.

Sorride l’Azarenka, decisamente più convincente rispetto all’esordio: la neo mamma regala la sorpresa di giornata al femminile estromettendo dal torneo una campionessa, olimpica e Slam, come la Vesnina e rilanciando le sue ambizioni per conquistare almeno la seconda settimana.

Vincono la Garcia in 2 con la Bogdan, la greca Sakkari in 3 contro Kristyna Pliskova, la Peng che annienta la Suarez Navarro, Cibulkova contro Brady, Witthoeft contro Sabalenka, Konjuh contro Begu e Osaka contro Strycova.

L’Italia perde per strada anche Francesca Schiavone che, complice anche una caduta patita contro l’ucraina Svitolina, cede in appena 50 minuti alla giovane top5. Brava lo stesso Francesca. Le gioie di giornata arrivano però con Fabio Fognini e Camila Giorgi: il ligure è centrato e sicuro di sé nei tre set contro il ceco Vesely mentre il match della Giorgi contro Madison Keys è la solita altalena di emozioni. La Giorgi domina l’avversaria per un set e mezzo, cede al tie break il secondo parziale e torna a dominare la statunitense nel set decisivo. Se Fabio conquista un terzo turno contro l’idolo locale Andy Murray per Camila arriva adesso l’impegno contro la Ostapenko, un match assolutamente da non perdere ma che potrebbe regalare l’ennesima perla della Giorgi ad alti livelli.

Alessandro Orecchio