Wimbledon: Le dichiarazioni degli Italiani – Day 3. Parlano Paolo Lorenzi, Andreas Seppi (al ritorno a casa devo fare l’iniezione all’anca e mi fermo per un mese) e Simone Bolelli

Paolo Lorenzi : “Ci ho messo un po’ ma finalmente un match sull’erba di Wimbledon l’ho vinto. Sono servite le due settimane e mezzo sui prati tra tornei e allenamenti… Sono ancora lontano dall’essere un erbivoro, ma contro Zeballos ho giocato una discreta partita. E’ stato importante vincere il primo e il terzo set in cui ero sotto. E anche oggi alla ripresa dopo l’interruzione di martedì sera per l’oscurità nel quarto set ero in svantaggio di un break e ho rimontato chiudendo la sfida. Penso di aver giocato meglio i punti importanti, quelli che hanno deciso il match. Il mio prossimo avversario? Non conosco bene Donaldson. E’ uno dei giovani emergenti e ricordo di averlo visto battere Goffin lo scorso anno agli US Open”.

Simone Bolelli : “La chiave del match è stata che il mio avversario ha servito meglio di me. Io ho cominciato male e non ho mai trovato il ritmo giusto ai turni di battuta, Tsonga era sempre tranquillo, non gli mettevo pressione. Nel secondo set ho avuto la chance del 15-40 sul 3-2 per me al suo turno di battuta e sfruttandolo sarei andato 4-2 con il servizio a disposizione. Poi nel terzo c’è stato poco da fare. Il mio obiettivo ora che ho superato anche il problema fisico al ginocchio che mi aveva costretto allo stop la passata stagione è tornare fra i top 100 entro fine anno. Alternerò qualche challenger a tornei più grandi, poi andrò a giocare le qualificazioni agli US Open”.

Andreas Seppi : “Io ho servito male, il mio avversario al contrario molto bene e non mi ha mai fato chance. Il match è tutto qui.

Credo di aver risposto così male poche volte in vita mia, non gli leggevo proprio il servizio, certo il fatto che non lo avessi mai incontrato prima non mi ha facilitato in questo. Ma anche nello scambio non mi sentivo centrato, non lo so il perchè, ok, qui le condizioni sono diverse da Antalya, ma mi ero sempre trovato bene a Wimbledon. Quando a un giocatore come Anderson permetti di andarti via nel punteggio poi è durissima.

Ora gioca il doppio, poi al ritorno a casa devo fare l’iniezione all’anca e mi fermo per un mese. Riprenderò dagli US Open”.