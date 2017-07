Video del Giorno: Wimbledon. Anche Andy Murray fermato dalla sicurezza (Video)

I controlli antiterrorismo sono ai massimi livelli in questi giorni a Wimbledon.

Ne sa qualcosa Andy Murray che dopo aver effettuato l’ingresso al Club è stato richiamato dall’addetto alla sicurezza per controllare meglio il suo borsone da tennis.

Andy Murray looks surprised as he's called back by #Wimbledon2017 security for a bag search pic.twitter.com/oImRzFgzDS

— ITV News (@itvnews) 5 luglio 2017