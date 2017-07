Paolo Lorenzi al secondo turno di Wimbledon! Superato l’argentino Zeballos in quattro set. Prima vittoria a Londra per Paolino

Successo in due giorni per Paolo Lorenzi al primo turno del torneo slam di Wimbledon (erba, £14.840.000).

L’azzurro ha superato l’argentino Horacio Zeballos, 32 anni, Nr. 52 Atp, con il punteggio di 7-6(3) 4-6 7-6(8) 7-5 in tre ore e 48 minuti di gioco.

Al prossimo turno trova lo statunitense Donaldson, tennista in ascesa ma alla portata dell’italiano.

Bravo Paolo! Partita non facile, da monetina ma portata a casa con coraggio, esperienza e qualità. Che gioia vedere i due tiebreak vinti e la rimonta d’orgoglio e sicurezza compiuta nella giornata odierna.

Prima vittoria in carriera nello slam londinese per l’azzurro.

Di seguito il dettaglio del match.

Primo set: Parziale d’apertura molto combattuto. Lorenzi si è trovato avanti di un break nel quinto gioco ma non è riuscito ad amministrare il vantaggio, cedendo il controbreak a quindici. Avanti per 5-4, Zeballos ha avuto due set point con l’azzurro al servizio ma non è riuscito a sfruttarli.

Il set si è poi deciso al tiebreak, dominato in lungo e in largo da Lorenzi che lo ha fatto suo per sette punti a tre.

Secondo set: Sappiamo come il feeling di Paolo Lorenzi con l’erba non sia dei migliori. Il senese, per la prima volta in carriera accreditato di una testa di serie in un torneo dello Slam (è n.32 a Wimbledon), ha iniziato ad accusare le prime difficoltà, perdendo la battuta a quindici nel terzo game. Da questo istante, molto bene Horacio Zeballos che non ha concesso a Lorenzi alcuna chance di rientrare in corsa ed ha fatto suo il set per sei giochi a quattro.

Terzo set: La grinta di Paolo Lorenzi vince su tutto. Primi dodici games senza alcun break, grazie ad entrambi i giocatori che hanno tenuto senza particolare affanno i rispettivi turni di servizio (Lorenzi ha dovuto annullare tre palle break, Zeballos una).

Si arriva al tiebreak: tantissimi colpi di scena, con l’argentino che è partito a razzo fino al 5-1, per poi procurarsi tre palle set consecutive sul 6-3, non sfruttate a causa di due errori di rovescio ed uno col dritto.

Allora è Paolino a mettere la testa avanti: sul 7-6 in suo favore non può nulla sull’ace di Zeballos, annulla un altro set point sul 7-8 e poi si procura un’altra occasione sul 9-8. Qui, finalmente, riesce a chiudere: Zeballos sbaglia, Lorenzi ne approfitta e si porta avanti.

Quarto set: MTO richiesto da Zeballos nella pausa a causa di un presunto fastidio alla caviglia. L’argentino prova comunque a giocare e, nonostante qualche difficoltà specie nelle prime battute del parziale, rimane in scia a Lorenzi, che gioca molto dietro la linea di fondo in diverse occasioni e si fa infilare dall’avversario che, giustamente, cerca di limitare la durata degli scambi.

Sul 2-2, la sospensione per oscurità.

Oggi si riparte come peggio non si potrebbe per l’azzurro. Lorenzi viene subito brekkato a 15 nel sesto gioco e si trova ad inseguire.

La reazione è magnifica: controbreak immediato e set riportato in equilibrio.

La spinta di Paolino non si affievolisce, anzi aumenta di intensità e la conseguenza è il break all’undicesimo gioco.

Al servizio per chiudere il match, Lorenzi trema. Va sotto 15-40, annulla bene le palle break ma deve ricorrere a tre match point per chiudere la pratica.

E’ 7-5 per l’italiano in un’ora e quattro minuti di gioco.

La partita punto per punto



GS Wimbledon H. Zeballos H. Zeballos 6 6 6 5 P. Lorenzi [32] P. Lorenzi [32] 7 4 7 7 Vincitore: P. Lorenzi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 5-7 H. Zeballos 2-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 H. Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 H. Zeballos 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 5-2* 5-3* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 ace 8-7* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 H. Zeballos 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 5-6 → 6-6 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 H. Zeballos 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-5 → 5-5 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 1-1 → 1-2 H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df ace 5-4 → 6-4 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 P. Lorenzi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-1 → 3-2 H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 2-1 → 3-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-5 → 6-5 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 4-4 H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 H. Zeballos 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace 2-2 → 2-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 H. Zeballos 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

H. Zeballos – P. Lorenzi

13 Aces 10

6 Doubles Faults 4

64 Winners 44

33 Unforced Errors 22

27/38 (71%) Net Points Won 24/33 (73%)

58% 1st Serves In 58%

60/82 (73%) 1st Serve Points Won 66/88 (75%)

34/60 (57%) 2nd Serve Points Won 34/65 (52%)

3/6 (50%) Break Points Saved 8/11 (73%)

87/153 (57%) 1st Return Pts Won 82/142 (58%)

31/65 (48%) 2nd Return Pts Won 26/60 (43%)

3/11 (27%) Break Points Won 3/6 (50%)

94/142 (66%) Total Service Pts Won 100/153 (65%)

53/153 (35%) Total Return Pts Won 48/142 (34%)

147/295 (50%) Total Points Won 148/295 (50%)

222 mins Duration 222 mins

52 Ranking 33

32 Age 35

Mar del Plata, Argentina Birthplace Rome, Italy

Buenos Aires, Argentina Residence Siena, Italy

6’2″ (187 cm) Height 6’0″ (182 cm)

183 lbs (83 kg) Weight 169 lbs (76 kg)

Left-Handed Plays Right-Handed

2003 Turned Pro 2003

15/15 Year to Date Win/Loss 15/20

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 1

$3,366,954 Career Prize Money $3,394,870

Davide Sala e Lorenzo Carini