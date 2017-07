Angelique Kerber nominata ambasciatrice UNICEF

Angelique Kerber è stata nominata Ambasciatrice UNICEF, in virtù del contributo prestato alla causa dei bambini a rischio d’esclusione ed in situazioni di povertà estrema in Africa e Yemen.

“Per me, contribuire per questa causa è bellissimo. E’ fantastico sapere che io sono d’aiuto ai bambini.

E’ fonte di grande motivazione, per me”, ha detto la numero uno del mondo, impegnata attualmente nel torneo di Wimbledon (dove l’anno scorso era arrivata in finale).

“Siamo molto felici di poter contare su una grande sportiva come la Kerber, molto dedita alla causa dei bambini non privilegiati”, ha dichiarato Christian Schneider, direttore di UNICEF Germania.