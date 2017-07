Melania Delai convocata per le Olimpiadi Giovanili di Gyor

Un altro grande risultato per Melania Delai, la giovane talentuosa tennista classe 2002 allenata presso la 2001 Team Tennis Academy dal suo coach Alessandro Bertoldero: arriva la convocazione per disputare le Olimpiadi Giovanili Estive, dal 23 al 29 luglio a Gyor (Ungheria).

Melania è stata convocata da CONI e Federazione Italiana Tennis per l’importante manifestazione, alla 14esima edizione, che vanta la presenza di 48 paesi (dei Comitati Olimpici Europei) e delle discipline: atletica leggera, basket, pallavolo, canoa, ciclismo, ginnastica artistica, pallamano, judo, nuoto, tennis.

Solo quattro sono i tennisti convocati per l’evento come portacolori dell’Italia, due in campo femminile e due in campo maschile: nel femminile, oltre a Melania (297 ITF Under 18), sarà presente la 2002 Matilde Mariani (1265 ITF Under 18), mentre nel maschile i 2002 Lorenzo Rottoli (387 ITF Under 18) e Flavio Cobolli ((67 ITF Under 18).

Ora Melania è impegnata in Repubblica Ceca per due tornei ITF Under 18 Grado 2: nel primo torneo, a Plzen, incontrerà la testa di serie n. 8 Andreea Velcea (166 ITF U18).