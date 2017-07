Bernard Tomic si è annoiato di giocare a tennis

Bernard Tomic dopo la sconfitta nel torneo di Wimbledon ha usato parole di un certo peso parlando del suo momento attuale.

“Non so perché ma mentre giocavo mi sentivo un po’ come se mi fossi annoiato di giocare. Alla fine lavoriamo tutti per i soldi. A 34 anni magari li darò in beneficenza. Se lo farà Roger lo farò anch’io! Sì, se lo faranno Roger, Novak e tutti loro lo farò anch’io, nessun problema.

Penso di non rispettare abbastanza lo sport. Giocherò ancora per altri 10 anni e so che al termine della mia carriera non dovrò lavorare di nuovo.

È dura per me, ho 24 anni, sono venuto sul circuito a 16/17. Sono stato in giro un sacco di tempo e mi sento molto vecchio, anche se non lo sono. È il mio ottavo Wimbledon o il nono, è dura trovare delle motivazioni… sul campo non riuscivo proprio a trovarle”.

“A volte ho voglia di lavorare, altre no. Certe volte gioco bene e batto giocatori buoni… sono arrivato fra i primi 20 a 19 anni e a 20, mi divertivo, ma ora è un saliscendi, ora su e ora giù.

Mi sento un po’ in colpa per oggi, forse avrei potuto giocare 4 o 5 set, ma lui giocava bene e io in modo orribile… non riuscivo a trovare il mio ritmo partita”.