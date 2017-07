Wimbledon – Thomas Fabbiano: ” Delle piccole leggerezze e mancanza di freddezza hanno fatto pendere la bilancia dalla sua parte. Mi porto dietro tanta esperienza e buone informazioni che mi torneranno utilissime nella trasferta americana delle prossime settimane”

Queste le dichiarazioni del tennista di San Giorgio Jonico sul suo sito ufficiale thomasfabbiano.it dopo la sconfitta nel primo turno di Wimbledon contro l’americano Sam Querrey.

“A volte si vince, a volte si impara. È la vera sintesi di questo primo turno a Wimbledon. 76 75 62 il punteggio per il mio avversario. Giocavo contro il numero 28 del mondo ed esperto su questa superficie. Eppure nei primi 2 set ho giocato alla pari se non meglio e obiettivamente meritavo di vincerli io. 5-3 per me nel primo set e un set point nel secondo set è un dato abbastanza chiaro per poter pensare di aver potuto vincere questa partita.”

“Delle piccole leggerezze e mancanza di freddezza hanno fatto pendere la bilancia dalla sua parte. C è poco da piangersi addosso. Mi porto dietro tanta esperienza e buone informazioni che mi torneranno utilissime nella trasferta americana delle prossime settimane. Fabs”