Wimbledon in cifre: Tutte le curiosità che ruotano attorno al torneo più atteso ed emozionante del calendario britannico

Hundredrooms, il comparatore online di alloggi turistici, ha approfondito alcuni dei fatti più curiosi che ruotano attorno a Wimbledon, l’evento più atteso ed emozionante del calendario britannico. Dalla quantità di fragole consumate al numero di minuti necessari per la chiusura del tetto del campo sportivo.

· 93% – La percentuale di alloggi già riservati a Wimbledon per il periodo del torneo

· 16 – Il numero di jolly dati ai giocatori di Wimbledon che non hanno accumulato, durante l’anno, un punteggio sufficiente per la qualificazione automatica, ma che hanno dimostrato ottime performances.

· 140.000 – Il numero di porzioni di fragole inglesi vendute in occasione del torneo.

· 4 – Il numero di anni in cui Fred Perry è stato campione mondiale.

· 39 – L’età in cui Tommy Haas ha ricevuto un jolly a Wimbledon dopo aver sconfitto Roger Federer a Stuttgart. Questa sarà la sua ultima stagione.

· 375£ – Il prezzo medio di un alloggio a Wimbledon durante il torneo.

· 320.000 – I bicchieri di Pimm consumati durante il torneo.

· 4.5 – Le miglia che separano i due campionati di tennis più famosi di Londra: Queens e Wimbledon.

· 100 – Il numero record di hits alternativi con una racchetta da tennis in 30 secondi secondo #RacketChallenge

· 30 – Approssimativamente il numero di settimane della gravidanza di Serena Williams

· 10 – Il numero massimo di minuti che il tetto sportivo centrale impiega per chiudersi

· 148 – Il servizio più rapido in mph mai registrato a Wimbledon

· 3 Il numero di giorni della partita più lunga di Wimbledon

· 123 – Il numero di palline da tennis utilizzate per la partita più lunga di Wimbledon

· 50.000 – Il numero di piante utilizzate ogni anno

· 290 milioni – Il numero di palline da tennis che servirebbe per riempire la pista centrale se il tetto fosse chiuso.

· 48 – Il numero di scatole di palline da tennis ritirate al Centro della Corte all’inizio di ogni giorno

· 2.2 milioni di £ – L’importo che i vincitori riceveranno.

· 21 – Il numero di sedie per gli arbitri di Wimbledon

· 160£ – Il reddito massimo di un raccattapalle a Wimbledon

· 80 – Il numero di anni trascorsi dal torneo andato in onda per la prima volta in televisione.

· 1977 – L’anno in cui ha vinto una tennista britannica per l’ultima volta a Wimbledon

