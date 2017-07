Wimbledon: Novak Djokovic “C’è stata una parta della mia vita in cui vincere partite determinava la mia felicità. Adesso non è più così”

Alla vigilia del proprio debutto a Wimbledon, Novak Djokovic è tornato a parlare del fatto che vincere partite di tennis non rappresenti più la priorità assoluta della propria vita -sebbene il numero quattro del mondo tragga ancora molto piacere dalla vittoria.

“C’è stata una parta della mia vita in cui vincere partite determinava la mia felicità. Adesso non è più così. Con questo, non voglio dire che il tennis non mi interessa più, perché mi interessa ancora molto. Vincere mi rende ancora molto contento. Ma ci sono altre cose che mi rendono più felice rispetto a vincere”, ha detto il trentenne serbo.

Djokovic ha benificiato della presenza di Mario Ancic ed Andre Agassi in occasione del suo allenamento di domenica scorsa, appunto, ha voluto spiegare il perché la scelta sia ricaduta sul croato: “Era un mio grande amico, negli anni in cui giocava ancora, nonché uno dei più talentuosi della sua generazione. Abbiamo parlato in relazione al futuro, vedremo come andranno le cose…”, ha commentato il tre-volte vincitore del major londinese.

Edoardo Gamacchio