Wimbledon: Nicolas Jarry e Christian Garin tengono alta la bandiera cilena

Nicolas Jarry e Christian Garin tengono alta la bandiera del Cile in quel di Wimbledon. Entrambi alle prime armi con i match su erba per quanto riguarda il tennis professionistico, sono riusciti a superare le qualificazioni sconfiggendo rispettivamente l’americano Novikov e l’australiano Smith. “È emozionante essere qui, Wimbledon è un torneo incredibile”, segnala Garin, che si è allenato duramente con Rafael Nadal a Maiorca prima di spostarsi a Roehampton per il torneo cadetto.

“Ricordo quando da piccolo vidi il torneo dal vivo insieme a mio padre. È speciale giocare qui”, commenta invece Jarry, il cui avversario al primo turno sarà Gilles Simon. Per Garin, invece, ci sarà Jack Sock.

Lorenzo Carini