Wimbledon: Fabio Fognini elimina Dmitry Tursunov in tre parziali

Parte con una vittoria il cammino di Fabio Fognini sui prati di Wimbledon.

Il ligure ha firmato quest’oggi il quindicesimo successo in carriera su erba dopo aver battuto il russo Dmitry Tursunov, n.715 ATP ma ex Top-20 e vincitori di diversi titoli Pro, col punteggio di 6-1 6-3 6-2 in un’ora e 30 minuti di gioco.

Al secondo turno, Fabio incontrerà Jiri Vesely o Illya Marchenko. Riuscirà il nostro talento azzurro a migliorare il risultato dello scorso anno quando si fermò dopo aver vinto al debutto?

Fognini non è mai andato oltre il terzo turno all’All England Club (raggiunto in due occasioni, 2010 e 2014).

PRIMO SET: Non c’è storia nel primo parziale. Fognini gioca un buon tennis e Tursunov non riesce mai ad entrare in partita, cedendo di schianto per sei giochi ad uno. Il russo ha avuto solo una palla break, nel quarto gioco, ben annullata dall’italiano, che ha conquistato la 15esima vittoria in carriera su erba.

SECONDO SET: Superata qualche difficoltà di troppo nelle prime fasi, Fognini recupera il break di svantaggio subìto nel terzo gioco e rimette le cose a posto. Dall’1-3, il giocatore di Arma di Taggia mette a segno cinque games consecutivi (di cui due break) e si aggiudica il secondo set per 6-3.

TERZO SET: Due break di vantaggio ben amministrati da Fabio prima di un piccolo e rischioso blackout nel settimo game. L’azzurro si procura match point, Tursunov lo cancella e si riesce a dare uno scossone, provando disperatamente a rimettere in piedi il set.

Fognini perde uno dei due break ma, successivamente, riesce a trovare la zampata decisiva per raggiungere il secondo ostacolo: 6-3.

La partita punto per punto



GS Wimbledon D. Tursunov D. Tursunov 1 3 3 F. Fognini [28] F. Fognini [28] 6 6 6 Vincitore: F. Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 D. Tursunov 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 3-5 D. Tursunov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 F. Fognini 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 1-4 → 1-5 D. Tursunov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 F. Fognini 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 0-3 → 0-4 D. Tursunov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 0-1 → 0-2 D. Tursunov 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-5 → 3-6 D. Tursunov 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 F. Fognini 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 3-4 D. Tursunov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 3-2 → 3-3 F. Fognini 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-1 → 3-2 D. Tursunov 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 D. Tursunov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 D. Tursunov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 D. Tursunov 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 1-4 F. Fognini 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 D. Tursunov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 F. Fognini 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 0-2 D. Tursunov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

D. Tursunov – F. Fognini

0 Aces 10

3 Doubles Faults 6

8 Winners 48

24 Unforced Errors 27

13/30 (43%) Net Points Won 17/21 (81%)

74% 1st Serves In 62%

34/66 (52%) 1st Serve Points Won 32/42 (76%)

7/23 (30%) 2nd Serve Points Won 13/26 (50%)

10/18 (56%) Break Points Saved 1/3 (33%)

36/68 (53%) 1st Return Pts Won 55/89 (62%)

13/26 (50%) 2nd Return Pts Won 16/23 (70%)

2/3 (67%) Break Points Won 8/18 (44%)

41/89 (46%) Total Service Pts Won 45/68 (66%)

23/68 (34%) Total Return Pts Won 48/89 (54%)

64/157 (41%) Total Points Won 93/157 (59%)

92 mins Duration 92 mins

713 Ranking 29

34 Age 30

Moscow, Russia Birthplace Sanremo, Italy

Moscow, Russia Residence Arma di Taggia, Italy

6’1″ (185 cm) Height 5’10” (177 cm)

180 lbs (81 kg) Weight 163 lbs (74 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2000 Turned Pro 2004

0/1 Year to Date Win/Loss 17/13

0 Year to Date Titles 0

7 Career Titles 4

$5,795,928 Career Prize Money $8,658,713

Lorenzo Carini