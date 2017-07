Da Wimbledon: Il pianto di Venus Williams. Mandy Minella è incinta di 18 settimane

Oggi c’è stato l’esordio per Venus Williams a Wimbledon. La tennista americana ha superato il primo turno battendo la Mertens con facilità ma il difficile è arrivato in conferenza stampa.

Venus, infatti, quando ha parlato dell’incidente avvenuto lo scorso 9 giugno, in cui ha perso la vita il 78enne Jerome Barson ha dichiarato “Non ci sono parole per descrivere quanto sia devastante” poi il pianto.

Venus Williams emotional at #Wimbledon after being asked after car accident — heavy situation pic.twitter.com/LSdkvumiw0 — Brandon Radcliffe (@BrandonWhatsill) 3 luglio 2017

Moments later Venus leaves presser at #Wimbledon — to her credit she tried to answer Qs before it became too much pic.twitter.com/mwYEqaCXIM — Brandon Radcliffe (@BrandonWhatsill) 3 luglio 2017

Passiamo a Mandy Minella che ha perso all’esordio contro Francesca Schiavone.

In conferenza stampa ha annunciato di essere incinta e di ben 18 settimane (4 mesi e mezzo).

Il lieto evento arriverà per la fine dell’anno.