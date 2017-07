Wimbledon: Le dichiarazioni dei giocatori italiani Day 1. Parlano Fognini (Dopo Wimbledon non mi fermerò, giocherò tre tornei sulla terra, poi c’è la stagione sul cemento americano), Seppi, Vinci (con problemi alla schiena), Bolelli, Giorgi, Schiavone e Cecchinato

Simone Bolelli : “Mi è sempre piaciuto giocare sull’erba e mi adatto abbastanza velocemente. Non giocavo su questi campi da due anni, ma ho preferito non forzare troppo il ginocchio operato e non ho partecipato a tornei di preparazione. Meglio venire qui direttamente. Sinora è andata bene: ho vinto quattro match di fila, di cui tre nelle qualificazioni dove ho battuto avversari forti come Groth che serve a 240 orari. Questo mi dà fiducia per la prossima sfida contro Tsonga: dovrò servire bene e provare a comandare il gioco. Ne parlerò con Sanguinetti. In queste due settimane il mio coach Infantino era impegnato, quindi Davide mi sta dando una mano. Lui sull’erba ha sempre giocato bene, ha raggiunto i quarti a Wimbledon nel 1998 e vede bene il gioco.

I campi sono molto diversi da quelli di Roehampton, l’erba è più alta e più soffice, i campi sono più lenti, le palle si gonfiano. Non mi dispiacciono però. Qui ho sempre giocato bene

Il ginocchio ha retto abbastanza bene, ma ho chiamato il fisio perchè dopo due set sull’erba fargli qualcosa serve… Sono stato fermo dieci mesi, ho ripreso solo a marzo”.

Marco Cecchinato : “E’ stata una bella esperienza, un premio a quanto ho fatto dall’inizio dell’anno. Se qualche mese fa mi avessero detto che sarei entrato direttamente nel tabellone principale di Wimbledon non ci avrei creduto. Nishikori era un avversario difficile, è uno dei top player, uno dei più forti del ranking mondiale. Per me era la prima volta sull’erba da pro, sono entrato in extremis nel main draw. Il prossimo anno cambierò programmazione e giuocherà un paio di tornei di preparazione. Ho visto che molti degli specialisti della terra rossa riescono a giocare anche su questa superficie, quindi devo e posso provarci anche io”.

Camila Giorgi : “Il tennis è così, anche sotto 5-0 nel primo set ero positiva. Commettevo qualche errore di troppo, ma sapevo di poter rimontare. L’ho fatto e ho avuto la possibilità di andare avanti, peccato per averlo perso quel primo set. Ma nel secondo e terzo sapevo che l’andamento del match poteva cambiare e girare in mio favore. Al secondo turno con la Keys spero di giocare al livello del secondo e terzo set di oggi.

Ho avuto momenti difficili negli ultimi anni, ma alla base di tutto c’è la salute. Quest’anno ho continuità, e se sono a posto fisicamente posso fare bene. La classifica non mi interessa: conta poter giocare sana, poi tutto il resto arriva. A me piace tanto il tennis”.

Francesca Schiavone : “Il mio Wimbledon numero 17? Io questo numero lo amo… Al secondo turno c’è la Svitolina. La sua costanza di rendimento e alcune qualità tecniche, tattiche e caratteriali non si vedevano da tempo nel circuito. Sarà una bella sfida contro una giovane emergente, una bella occasione per alzare il livello del mio tennis. Sull’erba da un paio di anni gioco meglio, anche se in passato su questa superficie qualche buon risultato l’ho ottenuto. Penso ai quarti nel 2009 e gli ottavi nel 2012”.

Roberta Vinci : “Purtroppo da qualche giorno ho problemi alla schiena e oggi ne ho risentito. Ero partita bene, ma la mia avversaria dopo aver vinto un primo set un po’ strano si è sciolta mentre io sono calata. Non servivo come dovevo e mi è scappata via. Ora mi fermo perché ho bisogno di curarmi, riprendo direttamente dai tornei dell’estate sul cemento americano”.

“A prescindere dalla vittoria di oggi sto bene. Dopo Parigi non ho giocato tornei per tre settimane come da programma e per due ho caricato molto sul piano atletico. Ho anche lavorato molto sul servizio e lo dimostrano i 10 ace contro Tursunov. Dopo Wimbledon non mi fermerò, giocherò tre tornei sulla terra, poi c’è la stagione sul cemento americano. Qui l’obiettivo è raggiungere il terzo turno per poter sfidare Murray sul Centre Court. Sono nei primi trenta del ranking e voglio salire ancora. Se ho detto a Flavia di tornare a giocare visto che nel circuito femminile in questo momento c’è grande equilibrio? Io l’ho buttata lì, ma non credo raccolga. Ora è impegnata a fare la mamma 24 ore su 24. Federico cresce”.

Andreas Seppi : “Il match è filato via liscio, a parte il secondo parziale in cui ho perso male un turno di battuta che mi è costato il set. Contro Anderson sarà una sfida difficile, lui serve molto bene, fa tanti ace e ti mette pressione. Dovrò afferrare al volo le occasioni che avrò, sennò si fa dura”.